পেশির দুর্বলতা ও কথা বলতে অসুবিধা শিশুদের সেরিব্রাল পালসি-র লক্ষণগুলি জানেন ?
সেরিব্রাল পালসি হল মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক বিকাশ বা আঘাতজনিত একটি স্নায়বিক ব্যাধি, যার ফলে পেশির দুর্বলতা ও চলাফেরায় সমস্যা দেখা দেয় ।
Published : October 6, 2026 at 12:19 PM IST
সেরিব্রাল পালসি হল স্নায়ুতন্ত্র-সংক্রান্ত একগুচ্ছ ব্যাধি ৷ যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে । শিশুর মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক বিকাশ অথবা জন্মকালীন বা জন্মের পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্কে কোনও আঘাতের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় ।
বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস প্রতি বছর 6 অক্টোবরে পালিত হয় । এই দিনের উদ্দেশ্য হল সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়া এবং সহায়তা করা ৷ এছাড়াও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য সামাজিক পরিবর্তন তৈরি করা । 'সেরিব্রাল' মানে মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং 'পালসি' মানে শরীরের দুর্বলতা বা কাঁপুনি ।
মূলত, এই অবস্থায় মস্তিষ্কে আঘাতের কারণে পেশির দুর্বলতা বা চলাফেরায় অক্ষমতা দেখা দেয় । এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীরের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি, ভারসাম্য রক্ষা এবং পেশির সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । ‘বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস’-এর এই বিশেষ দিনে জেনে নেওয়া দরকার, স্নায়ুতন্ত্র-সংক্রান্ত এই ব্যাধিটি সম্পর্কে ৷
সেরিব্রাল পালসির কি কোনও নিরাময় আছে ?
সেরিব্রাল পালসি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই অবস্থাটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকে খারাপ বা গুরুতর হয়ে ওঠে না, তবে শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর লক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলির পরিবর্তন হতে পারে । যদিও এই অবস্থার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়, তবুও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এর লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিশুর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব ।
সেরিব্রাল পালসির লক্ষণগুলি কী কী ?
মস্তিষ্কের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে একেক শিশুর ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি একেক রকম হতে পারে ।
পেশি খুব শক্ত হয়ে যাওয়া বা একেবারে শিথিল হয়ে পড়া, যার ফলে নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে পেশির মারাত্মক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে ।
নড়াচড়ার সময় পেশিতে খিঁচুনি বা টান ধরা ।
হাত বা পায়ে বারবার মোচড় দেওয়া বা অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া ।
ভারসাম্য ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বসতে, দাঁড়াতে বা হাঁটতে অসুবিধা হওয়া ।
খাওয়ানো, চিবানো বা খাবার গিলতে অসুবিধা ।
অতিরিক্ত কান্না বা শিশুকে শান্ত করতে হিমশিম খাওয়া ।
কথা বলায় সমস্যা, নিজের ভাব প্রকাশ করতে না পারা বা অন্যদের কথা বুঝতে অসুবিধা ।
দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তির সমস্যা ।
মনোযোগের অভাব, মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন বা রাতে ঘুমাতে সমস্যা ।
অন্য শিশুদের তুলনায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি সাড়া দেওয়ার প্রবণতা কম হওয়া ।
এর ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা যায় ?
ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং ওষুধ-সহ সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ বা চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর কার্যক্ষমতা ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে । চিকিৎসা ও থেরাপির পাশাপাশি বাবা-মায়ের সহায়তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7082248/
https://www.nhs.uk/conditions/cerebral-palsy/symptoms/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)