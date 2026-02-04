রান্নাঘরের কিছু কাজে হতে পারে ক্যানসারের ঝুঁকি, কোন লাইফস্টাইল ভুল ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ?
রান্নাঘরের কিছু ভুলে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণ রোগ ৷ এই ভুলগুলি এড়িয়ে গেলে পেতে পারেন সুস্থ জীবন ৷
Published : February 4, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 11:39 AM IST
প্রায়ই যখনই ক্যানসার নিয়ে কথা হয়, তখন আমাদের মনে একটাই প্রশ্ন আসে যে হঠাৎ করে এমনটা হলো কীভাবে ? কিন্তু ক্যানসার একদিনে হয় না, এটি বছরের পর বছর ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং আমাদের প্রতিদিনের কিছু অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস, ছোট ছোট জীবনযাত্রার ভুল এর ঝুঁকি বাড়াতে ভূমিকা রাখে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রতিদিন কী করছেন, যা ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
বিশ্ব ক্যানসার দিবস প্রতি বছর 4ঠা ফেব্রুয়ারি পড়ে । এই দিনে, আমরা ক্যানসার সচেতনতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের পোস্ট দেখি, অনেক পরিসংখ্যান পড়ি এবং তারপরের দিন সকালে আমরা আমাদের পুরানো জীবনযাপন শুরু করি । কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জানেন না যে ক্যানসারের গল্প একদিনে তৈরি হয় না । এটি আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় । অনেক সময় রোগ বাইরে থেকে আসে না, আমরা নিজেরাই প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়াই ।
ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ভুলগুলিও এর পিছনে কারণ হতে পারে ৷ ভুল খাদ্যাভ্যাস, বিঘ্নিত রুটিন এবং 'এখন সবকিছু ঠিক আছে'। জেনে নেওয়া প্রয়োজন, আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, তবে আপনাকে সেই সমস্ত দৈনন্দিন ভুলগুলি সম্পর্কে বলার জন্য যা ছোট মনে হতে পারে কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একটি বড় ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে ৷ বিশেষ করে ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের বিকাশের ক্ষেত্রে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রতিদিনের সেই অভ্যাসগুলি যা আপনাকে ক্যানসারের ঝুঁকিতে ফেলছে ।
ভুল 1: পর্যাপ্ত ঘুম না পাওয়া: গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, ঘুম কম হওয়া এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এসবই আজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে । কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় ক্রমাগত ঘুমের অভাব শরীরের মেরামত ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় । শরীর যখন প্রতিদিন নিজেকে নিরাময় করার সময় পায় না, তখন রোগের বিকাশ সহজ হয়ে যায়। এটা একদিনের ভুল নয়, এটা বহু বছরের অভ্যাসের ফল ।
ভুল 2: আপনি যদি ঘরে তৈরি খাবার চান তবে কিছু খান: প্রায়শই আমরা মনে করি যে আমরা যদি ঘরে তৈরি খাবার খাই তবে তা অবশ্যই নিরাপদ । এখানেই আমাদের অধিকাংশই সবচেয়ে বড় ভুল করে থাকে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে-
প্রতিদিন পোড়া রুটি
খুব বেশি তেল
মিহি ময়দা
চিনির অত্যধিক ব্যবহার ইত্যাদি ৷
এই সব ধীরে ধীরে শরীরের উপর প্রভাব ফেলে । এটি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ঘন ঘন পোড়া বা উচ্চ প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে শরীরে প্রদাহ এবং ক্ষতিকারক পরিবর্তন হতে পারে । ভুলটি খাওয়ার মধ্যে নয়, প্রতিদিন একইভাবে খাওয়ার মধ্যে ।
ভুল 3: খাওয়ার সময় না পাওয়া:
চিকিৎসকরা এটি বেশিরভাগ ভারতীয় বাড়ির গল্প । এখন যখনই সারাদিন ক্ষুধার্ত হয় তখনই খাওয়া শুরু করে । রাত 11টায় খাওয়া, টিভি দেখে রাতের খাবার খাওয়া, খাওয়ার পরপরই ঘুমানো, এই আজ প্রতিটি বাড়ির গল্প ।
কিন্তু ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন ভুল সময়ে খাওয়া হজম ব্যবস্থাকে নষ্ট করে । হজম ক্রমাগত খারাপ হলে স্থূলতা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং শরীরে প্রদাহ বৃদ্ধি পায় । এই শর্তগুলি দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সারের ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয় ।
ভুল 4: চাপ উপেক্ষা করা: বর্তমান সময়ে আমরা কাজের চাপ, গৃহস্থালির দায়িত্ব, নিয়মিত মোবাইল নোটিফিকেশন ইত্যাদিকে আমাদের জীবনের একটি অংশ করে ফেলেছি । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে মানসিক চাপে থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে । ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব শরীরকে ভিতর থেকে ক্লান্ত করে তোলে । এমনকি ক্যান্সার দিবসে, শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ যে সচেতনতা বাড়াতে একটি প্রচেষ্টা করা হয় ।
ভুল 5: সারাদিন বসে থাকা এবং শুয়ে থাকা: আমরা সবাই প্রতিদিন দেখি যে বেশিরভাগ মানুষের জীবন এখন শুধু চেয়ার, সোফা এবং পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্তু তারা জানে না যে কম হাঁটা এবং বেশি বসা শরীরের সবচেয়ে নীরব ভুল । শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা স্থূলতা এবং প্রদাহ বাড়ায়, যা বিজ্ঞানীরা ক্যানসারের ঝুঁকির কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত । প্রতিদিন একটু হাঁটা নিরাময় নয়, তবে এটি অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ।
ভুল 6: সাধারণ রান্নাঘরের ভুলগুলিকে ভুল করা: আপনার বাড়িতে প্রায়ই এটা দেখেছেন. বেশির ভাগ বাড়িতেই প্লাস্টিকের পাত্রে গরম সবজি ও অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করা হয় খাবার সংরক্ষণ বা প্যাক করার জন্য । অনেকেই রান্নায় একবার ব্যবহৃত তেল বারবার ব্যবহার করেন । এছাড়া রান্নাঘরে ভাঙা ও ঘামাচি করা নন-স্টিক পাত্রের ব্যবহারও বেশি । এই সব ভুল ধীরে ধীরে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে ভূমিকা রাখে ।
চিকিৎসকের মতে, দোষ জিনিসের মধ্যে নয় বরং তাদের ভুল এবং ক্রমাগত ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশ্বাস করে যে ভুলভাবে ব্যবহার করা হলে, কিছু রাসায়নিক খাবারে প্রবেশ করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে ।
বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের উদ্দেশ্য হল আপনাকে সচেতন করা এবং জানানো যে এই রোগটি হঠাৎ করে আসে না । এটি আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সাথে নীরবে গঠিত হয় । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আপনাকে থামতে হবে এবং ভাবতে হবে, কারণ কখনও কখনও নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ সহজ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)