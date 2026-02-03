রেডিয়েশন থেরাপির সময় সঠিক পুষ্টি হল 'নীরব সঙ্গী', দ্রুত নিরাময়ে সুপারফুড সম্পর্কে জানুন

রেডিয়েশন থেরাপির সময় সঠিক পুষ্টি হল 'নীরব সঙ্গী', দ্রুত নিরাময়ে সুপারফুড সম্পর্কে জানুন
রেডিয়েশন থেরাপির সময় অনেকেই তাদের দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন অনুভব করেন । যাঁরা আগে তাঁদের প্রিয় খাবার উপভোগ করতেন তাঁদের হঠাৎ করে খিদে কমে যেতে পারে।
রেডিয়েশন থেরাপি ক্যানসার কোষ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এটি সাময়িকভাবে সুস্থ টিস্যুকেও প্রভাবিত করতে পারে, যারফলে ক্লান্তি, বমি বমি ভাব, খিদে হ্রাস এবং স্বাদে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে ।
এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণ, তবুও এগুলি পরিবারগুলিকে কী খাওয়ানো উচিত এবং রোগীকে কীভাবে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করা উচিত সে সম্পর্কে অনিশ্চিত করে তুলতে পারে ।
চিকিৎসার সময় একটি সুষম, সুষম খাদ্যাভ্যাস কেবল শক্তি প্রদানের চেয়েও বেশি কিছু করে । এটি শরীরকে শক্তিশালী করে, টিস্যুগুলিকে নিরাময়ে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে এবং রোগীর থেরাপির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা উন্নত করে । পুষ্টি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি শান্ত কিন্তু শক্তিশালী সঙ্গী হয়ে ওঠে ।
রেডিয়েশন থেরাপির সময় পুষ্টি কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
রেডিয়েশনের লক্ষ্য ক্যানসার কোষকে লক্ষ্য করা, কিন্তু শরীরের সুস্থ কোষগুলি প্রতিটি সেশনের পরে নিজেদের মেরামত করে । এই মেরামত প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ এবং হাইড্রেশন প্রয়োজন । ক্যানসারের যত্ন অধ্যয়নরত ভারতীয় গবেষণা সংস্থাগুলি জোর দিয়ে বলেছে যে যাঁরা ভালো পুষ্টি বজায় রাখেন তারা প্রায়শই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করেন এবং চিকিৎসার সময় শক্তিশালী থাকেন ।
থেরাপির সময় ভালো খাওয়া সবসময় সহজ নয় । স্বাদ পরিবর্তন, গলা ব্যথা, শুষ্ক মুখ, বমি বমি ভাব এবং পেট ভরা অনুভূতি নিয়মিত খাবারকে কঠিন করে তুলতে পারে । এই চ্যালেঞ্জগুলি বোঝা যত্নশীলদের আরামদায়ক, পুষ্টিকর এবং খাওয়া সহজ খাবার পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করে ।
চিকিৎসার সময় আরোগ্য লাভে সাহায্যকারী খাবার
শক্তি এবং মেরামতের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার: প্রোটিন বিকিরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু পুনর্গঠনে সাহায্য করে । এগুলি পেশী শক্তিশালী রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সমর্থন করে। ভালো পছন্দগুলির মধ্যে রয়েছে:
নরম রান্না করা ডাল, খিচুড়ি এবং অঙ্কুরিত শস্য: যারা দুগ্ধজাত পণ্য হজম করতে পারে তাদের জন্য দই এবং পনির
আমিষাশীদের জন্য ডিম, পাতলা মুরগি এবং মাছ
সহজ খাবারের জন্য বাদামের মাখন, ভাজা ছোলা এবং সয়া-ভিত্তিক খাবার
যখন গিলতে অসুবিধা হয়, তখন নরম, সহজে চিবানো খাবার সহায়ক ।
হাইড্রেশন মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ: রেডিয়েশন থেরাপির সময় ক্লান্তি এবং ডিহাইড্রেশন সাধারণ, তাই সঠিক হাইড্রেশন অপরিহার্য । রোগীদের প্রচুর পরিমাণে সাধারণ জল, নারকেল জল, লেবু জল, পরিষ্কার স্যুপ এবং ভাতের জল পান করতে উৎসাহিত করুন । এই তরলগুলি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে, হজমে সহায়তা করতে এবং চিকিৎসা-সম্পর্কিত ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে, থেরাপির সময় তাদের আরও আরামদায়ক এবং উদ্যমী বোধ করে ।
ফল এবং শাকসবজি: পুষ্টিকর সমৃদ্ধ ফল এবং শাকসবজি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে যা শরীরকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে । ভারতীয় খাদ্যতালিকাগত নির্দেশিকা কলা, তরমুজ, পেঁপে, রান্না করা গাজর, কুমড়ো এবং শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেয় । যদি কাঁচা স্যালাড হজম করা কঠিন হয়, তাহলে ভাপে বা হালকা ভাজা শাকসবজি পেটের জন্য উপকারী ।
স্থায়ী শক্তির জন্য গোটা শস্য: আস্ত শস্য সারা দিন ধরে ধারাবাহিক শক্তি সরবরাহ করে, যা সকালে দুর্বল বোধ করা রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী । ওটস বা দই, মাল্টিগ্রেইন ময়দা দিয়ে তৈরি চাপাতি এবং ইডলি বা দোসার মতো হালকা খাবার সহজে হজম হয় এবং স্থিতিশীল শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে চিকিৎসার সময় সামগ্রিকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে ।
সুস্থতায় সহায়ক স্বাস্থ্যকর চর্বি: স্বাস্থ্যকর চর্বি শরীরকে পুষ্টি জোগায় এবং ওজন কমানো রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি সরবরাহ করে । চিনাবাদাম তেল, তিলের তেল, বা সরিষার তেল, সেইসঙ্গে বাদাম, বীজ এবং সীমিত পরিমাণে ঘরে তৈরি ঘি অন্তর্ভুক্ত করলে তা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আনতে পারে । এই খাবারগুলি কেবল পুষ্টিই প্রদান করে না বরং স্বাদও বৃদ্ধি করে, যা স্বাদ কুঁড়িযুক্ত রোগীদের জন্য খাবারকে আরও সুস্বাদু করে তোলে ।
জীবনধারার কারণগুলি পুষ্টিকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে অল্পবয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে
অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং মানসিক চাপের কারণে সহস্রাব্দ এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায়শই খাবার বেছে নিতে অসুবিধা হয় । খাবার এড়িয়ে যাওয়া, প্যাকেটজাত খাবারের উপর অত্যধিক নির্ভর করা বা অত্যধিক ক্যাফেইন গ্রহণ ক্লান্তি বাড়াতে পারে । ছোট, ঘন ঘন খাবার খাওয়া এবং ঘরে রান্না করা খাবার অন্তর্ভুক্ত করা পুষ্টির ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে ।
চিকিৎসা-সম্পর্কিত খাদ্যাভ্যাসের সমস্যা মোকাবিলা:
প্রতিটি রোগীর বিকিরণের প্রতি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তবে কিছু ব্যবহারিক টিপস সাহায্য করতে পারে:
- বেশি ঘন ঘন ছোট খাবার খাওয়া
- চিবানো কঠিন হলে নরম, আর্দ্র খাবার বেছে নেওয়া
- জ্বালা ছাড়াই খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য হালকা মশলা ব্যবহার করা
- অতিরিক্ত গরম, মশলাদার বা তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলা, যা বমি বমি ভাব বাড়াতে পারে
- দিনের বেলায় ক্ষুধার্ত হলে খাবার কাছাকাছি রাখা
- ক্ষুধা জাগানোর জন্য হালকা হাঁটাহাঁটি করা
- মুখে ঘা হলে, দই, বরফের টুকরো, ফলের স্মুদি বা নারকেল জলের মতো আরামদায়ক খাবার পুষ্টি বজায় রেখে আরাম দেয় ।
স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া সমর্থনে যত্নশীলদের ভূমিকা
যত্নকারীরা প্রায়শই মানসিক সমর্থন প্রদান করে । তাঁদের ভূমিকা কেবল খাবার প্রস্তুত করা নয়, বরং ক্ষুধা, মেজাজ এবং খাদ্য সহনশীলতার পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করা । একটি শান্ত, ধৈর্যশীল দৃষ্টিভঙ্গি চিকিৎসাধীন ব্যক্তিকে চাপের পরিবর্তে সমর্থন বোধ করতে সাহায্য করে । একটি সেট মেনুর পরিবর্তে পছন্দগুলি দেওয়া রোগীদের এই কঠিন সময়ে নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি দেয় ।
পুষ্টি চিকিৎসার অংশ: রেডিয়েশন থেরাপি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু এই যাত্রায় খাবার শক্তির একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে । একটি পুষ্টিকর খাদ্য শরীরকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে এবং চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমায় ।
এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । রেডিয়েশনের সময় ভালোভাবে খাওয়া কোনও ঐচ্ছিক পদক্ষেপ নয়; এটি চিকিৎসার একটি অপরিহার্য অংশ । সঠিক খাদ্যাভ্যাস, যত্নশীল যত্ন এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, রোগীরা থেরাপির সময় আরও শক্তিশালী থাকতে পারেন এবং আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেরে উঠতে পারেন ।
