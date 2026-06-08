শুধু মাথাব্যথাই নয়, চোখের সমস্যার মাধ্যমেও মস্তিষ্কের টিউমারের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে: গবেষণা

শুধু মাথাব্যথাই নয়, চোখের সমস্যার মাধ্যমেও মস্তিষ্কের টিউমারের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে: গবেষণা
ব্রেন টিউমারের কিছু লক্ষণ চোখের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে এবং সেগুলোকে উপেক্ষা করাটা বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে ৷
Published : June 8, 2026 at 11:08 AM IST
ব্রেন টিউমার বা মস্তিষ্কের টিউমার অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি রোগ ৷ যার নাম শুনলেই মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে । মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা বা স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার মতো লক্ষণগুলি সাধারণত ব্রেন টিউমারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, আপনি কি জানেন মস্তিষ্কে দানা বাঁধতে থাকা এই বিপদের ইঙ্গিত আপনার চোখের মাধ্যমেও পাওয়া যেতে পারে ?
কিছু ক্ষেত্রে ব্রেন টিউমারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি চোখের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে । ব্রেন টিউমার কীভাবে চোখের মাধ্যমে তার উপস্থিতি জানান দিতে পারে, সে সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
চোখের সমস্যা ও মস্তিষ্কের টিউমারের মধ্যে সম্পর্ক: আমাদের মস্তিষ্ক ও চোখ একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত । মস্তিষ্কে যখন কোনও টিউমার বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়, তখন তা মাথার খুলির ভেতরের অংশে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে । এই বর্ধিত চাপ সরাসরি চোখের স্নায়ুগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে ।
এছাড়াও, মস্তিষ্কের যে অংশগুলি দৃষ্টিশক্তি ও চোখের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে টিউমার সেগুলিকে প্রভাবিত বা সংকুচিত করতে পারে । যখন এই স্নায়ুগুলির ওপর চাপ পড়ে, তখন চোখের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
ব্রেন টিউমারের কারণে চোখের যেসব লক্ষণ দেখা দেয়:
ব্রেন টিউমার থাকলে চোখের উপর প্রভাব ফেলে এমন কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে ৷ চিকিৎসকরা প্রায়শই নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষার সময় এগুলি শনাক্ত করতে পারেন:
ঝাপসা দৃষ্টি: হঠাৎ করে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা সবকিছু ঝাপসা দেখা ।
দ্বৈত দৃষ্টি (Double vision): একটি বস্তুর পরিবর্তে দু'টি প্রতিচ্ছবি দেখা (এই অবস্থাকে ডিপ্লোপিয়া বলা হয়)।
পার্শ্বীয় দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া (Loss of peripheral vision): সোজা সামনের বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া, কিন্তু দৃষ্টিসীমার পাশে বা প্রান্তে থাকা বস্তু দেখতে অসুবিধা হওয়া বা একেবারেই দেখতে না পাওয়া ।
চোখের অস্বাভাবিক নড়াচড়া: চোখের মণির অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া বা চোখের নড়াচড়া সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা ।
অপটিক নার্ভ বা দর্শন স্নায়ুর ফোলাভাব: মস্তিষ্কের ভিতরে চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে অপটিক নার্ভ ফুলে যেতে পারে ৷ যা পরীক্ষার সময় চিকিৎসক শনাক্ত করতে পারেন ।
সতর্কতা: চোখ-সংক্রান্ত কোনও উপসর্গ দেখা দিলেই যে কারও মস্তিষ্কে টিউমার রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ৷ তবে এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় । সমস্যাটি যাতে সময়মতো শনাক্ত করা যায়, সেজন্য দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4676598/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)