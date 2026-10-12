মহিলাদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হলে নানান সমস্যা হতে পারে, বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবসে জানুন আসল কারণ
Arthritis: মহিলারা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পান না, যার ফলে তাঁদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দেয় । 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস 2026' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷
Published : October 12, 2026 at 5:21 PM IST
শহরের বহুতল ভবনের (12 থেকে 25 তলা বিশিষ্ট) ফ্ল্যাটগুলি মহিলাদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে । অনেক আবাসন এলাকায় ঘরগুলিতে সরাসরি সূর্যালোক বা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো পৌঁছয় না । এর ফলে মহিলারা ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে ভুগছেন, যা থেকে হাড়ের ব্যথা ও শারীরিক দুর্বলতার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে । আজ বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস ।
এই প্রেক্ষাপটে আমরা মহিলাদের মধ্যে আর্থ্রাইটিস বা বাতজনিত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা দরকার । চিকিৎসকরা জানান, অস্টিওআর্থ্রাইটিস বর্তমানে দ্রুত বেড়ে চলা একটি স্বাস্থ্য সমস্যা । পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে হাঁটু ও হাতের জয়েন্টে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রকোপ বেশি দেখা যায় এবং 40 বছর বয়সের পর কিংবা মেনোপজের সময় এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।
হাড়ের ব্যথা নিয়ে ওপিডি-তে আসা রোগীরা
প্রতিদিন 40 জনেরও বেশি মহিলা হাঁটু ব্যথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের ওপিডি-তে আসছেন । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ ক্ষয়ের প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটে, যার ফলে এই সমস্যাটি আরও দ্রুত বাড়তে থাকে ।
মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বেশি:
মহিলাদের মধ্যে এই ঝুঁকি বৃদ্ধির পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে । নারীদের শারীরিক গঠনের অংশ হিসাবে তাদের পেলভিস বা শ্রোণিচক্র অপেক্ষাকৃত চওড়া হয় ৷ যা হাঁটুর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে ৷ এছাড়া মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তির পর শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় হাড়ের জয়েন্ট বা গাঁটের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে । স্থূলতা এবং পেশির শক্তি কমে যাওয়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ । তরুণী ক্রীড়াবিদদের মধ্যে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় এবং তাঁদের অধিকাংশই পরবর্তী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে হাঁটুতে আর্থ্রাইটিসের সমস্যায় আক্রান্ত হন ।
ভিটামিন ডি পাওয়ার উপায়
প্রতিদিন 15 থেকে 30 মিনিট সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে বসুন ।
সকালের রোদ অথবা বিকেল 3টের দিকের রোদ বেছে নিন ।
গরুর দুধ
দই
অঙ্কুরিত শস্য
গর্ভবতী মহিলাদেরও রোদে সময় কাটানো উচিত ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3539179/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2206347/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)