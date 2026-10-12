ETV Bharat / health

মহিলাদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হলে নানান সমস্যা হতে পারে, বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবসে জানুন আসল কারণ

Arthritis: মহিলারা পর্যাপ্ত সূর্যালোক পান না, যার ফলে তাঁদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দেয় । 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস 2026' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷

world-arthritis-day-2026
বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 12, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শহরের বহুতল ভবনের (12 থেকে 25 তলা বিশিষ্ট) ফ্ল্যাটগুলি মহিলাদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে । অনেক আবাসন এলাকায় ঘরগুলিতে সরাসরি সূর্যালোক বা পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো পৌঁছয় না । এর ফলে মহিলারা ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে ভুগছেন, যা থেকে হাড়ের ব্যথা ও শারীরিক দুর্বলতার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে । আজ বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস ।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা মহিলাদের মধ্যে আর্থ্রাইটিস বা বাতজনিত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা দরকার । চিকিৎসকরা জানান, অস্টিওআর্থ্রাইটিস বর্তমানে দ্রুত বেড়ে চলা একটি স্বাস্থ্য সমস্যা । পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে হাঁটু ও হাতের জয়েন্টে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রকোপ বেশি দেখা যায় এবং 40 বছর বয়সের পর কিংবা মেনোপজের সময় এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

হাড়ের ব্যথা নিয়ে ওপিডি-তে আসা রোগীরা

প্রতিদিন 40 জনেরও বেশি মহিলা হাঁটু ব্যথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের ওপিডি-তে আসছেন । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ ক্ষয়ের প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটে, যার ফলে এই সমস্যাটি আরও দ্রুত বাড়তে থাকে ।

মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি বেশি:

মহিলাদের মধ্যে এই ঝুঁকি বৃদ্ধির পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে । নারীদের শারীরিক গঠনের অংশ হিসাবে তাদের পেলভিস বা শ্রোণিচক্র অপেক্ষাকৃত চওড়া হয় ৷ যা হাঁটুর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে ৷ এছাড়া মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তির পর শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় হাড়ের জয়েন্ট বা গাঁটের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে । স্থূলতা এবং পেশির শক্তি কমে যাওয়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ । তরুণী ক্রীড়াবিদদের মধ্যে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় এবং তাঁদের অধিকাংশই পরবর্তী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে হাঁটুতে আর্থ্রাইটিসের সমস্যায় আক্রান্ত হন ।

ভিটামিন ডি পাওয়ার উপায়

প্রতিদিন 15 থেকে 30 মিনিট সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে বসুন ।

সকালের রোদ অথবা বিকেল 3টের দিকের রোদ বেছে নিন ।

গরুর দুধ

দই

অঙ্কুরিত শস্য

গর্ভবতী মহিলাদেরও রোদে সময় কাটানো উচিত ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3539179/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2206347/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অবসাদ বেশি চোখে পড়ছে, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে উদ্বেগ শনাক্ত করুন
  2. স্তনে চুলকানিকে অ্যালার্জি বলে উড়িয়ে দিলে বড় বিপদ হতে পারে, স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাসে জানালেন চিকিৎসক
  3. প্রোটিন সাপ্লিমেন্টকে বলুন বাই বাই, রান্নাঘরের এই পানীয়গুলি সতেজ রাখবে

TAGGED:

বিশ্ব বাত দিবস ২০২৬
ARTHRITIS CAUSES
ARTHRITIS SYMPTOMS
আর্থ্রাইটিস দিবস
WORLD ARTHRITIS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.