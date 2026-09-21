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কোনও কাজ একঘেয়েমি লাগছে ? তবে সতর্ক হোন এগুলি অ্যালঝাইমার রোগের লক্ষণ হতে পারে

কোনও জিনিস কোথায় রাখা হয়েছিল তা ভুলে যাওয়া কিংবা প্রিয়জনদের জন্মদিনের কথা মনে রাখতে না পারা এই ধরনের অভ্যাস আজকাল বেশ সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

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বিশ্ব আলঝেইমার দিবস ২০২৬ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2026 at 1:19 PM IST

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আপনি কি এমন কোনও কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন যা একসময় আপনার খুব প্রিয় ছিল ? অপেক্ষাকৃত সহজ কাজের দিকে ঝুঁকছেন এবং কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে দ্বিধা বা ভীতি অনুভব করছেন ? যদি এমনটা হয়ে থাকে, তবে মস্তিষ্কে হয়তো সূক্ষ্ম কোনও পরিবর্তন ঘটছে যা আপনার স্মৃতিশক্তিকে প্রভাবিত করছে ।

বিশেষজ্ঞরা জানান, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া স্বাভাবিক একটি বিষয় ৷ তবে 25 থেকে 30 বছর বয়সেই যদি এমন লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে আলঝেইমার্স রোগ আছে কি না তা যাচাই করতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন । উল্লেখ্য যে, রোগের দৃশ্যমান লক্ষণগুলি প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগে থেকেই অ্যালঝাইমারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্মৃতিশক্তির সামান্য দুর্বলতা দেখা দেয় যা ব্যক্তি সহজেই সামলে নিতে পারেন ৷ তবে স্নায়ুকোষগুলি যখন মারা যেতে শুরু করে, তখন উপসর্গগুলো আরও তীব্র হয়ে ওঠে । আক্রান্ত ব্যক্তিরা একসময় এমনকি প্রাত্যহিক সাধারণ কাজগুলির জন্যও অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন ।

ইন্টারনেট মিডিয়া দেখে বিভ্রান্ত হবেন না

ভারতে অ্যালঝাইমার রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে । ইন্টারনেট মিডিয়া সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করলেও, এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে । স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিলে মানুষ প্রায়ই গুগলের শরণাপন্ন হন, যেখানে অ্যালঝাইমার বা ডিমেনশিয়ার লক্ষণগুলির তালিকা চোখের সামনে ভেসে ওঠে ।

শুধুমাত্র এই লক্ষণগুলি দেখেই আতঙ্কিত হওয়া বা নিজের আলঝেইমার্স হয়েছে বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয় । অথচ, মানুষ প্রায়ই ওষুধের মাধ্যমে বা থেরাপির সাহায্যে নিরাময়ের আশায় চিকিৎসকের কাছে প্রশ্নের দীর্ঘ তালিকা নিয়ে হাজির হন । আসলে যা প্রয়োজন তা হল এমন সব ঝুঁকির কারণগুলির দিকে নজর দেওয়া যা অ্যালঝাইমারের লক্ষণগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । এটি মনে রাখা জরুরি, অ্যালঝাইমারের কোনও স্থায়ী নিরাময় না থাকলেও, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে ভালো রাখা সম্ভব ।

এর অনেক কারণ থাকতে পারে

যদি ভুলে যাওয়ার প্রবণতা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তবে এর মূল কারণগুলি বোঝা জরুরি । সাধারণত, ভুলে যাওয়ার বিষয়টি বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত । যদিও অ্যালঝাইমারে আক্রান্তদের অধিকাংশই 60 বছরের বেশি বয়সি, তবুও বংশগতি বা জেনেটিক্সেরও এতে ভূমিকা রয়েছে ।

উদাহরণস্বরূপ, পরিবারে যদি এই রোগের ইতিহাস থাকে, তবে কোনও ব্যক্তির কম বয়সেই স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে । আজকাল 40 বছর বয়সের আগেই মানুষের অ্যালঝাইমার দেখা দিচ্ছে এবং বংশগতি এর অন্যতম কারণ । এছাড়া মস্তিষ্কে আঘাত, টিউমার বা ভিটামিন বি-12-এর ঘাটতির কারণেও স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে । যদি মূল কারণগুলির সঠিক চিকিৎসা করা হয়, তবে অনেক সময় স্মৃতিশক্তি বা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে ।

অ্যালঝাইমারের একটি সাধারণ লক্ষণ হল আগে যেসব কাজ করতে ভালো লাগত, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা । যেমন, হয়তো আপনি আগে ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু এখন আর তা দেখার আগ্রহ বোধ করছেন না । সন্তানের জন্মদিনের তারিখ বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও আপনি ভুল করে ফেলতে পারেন ।

হয়তো টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগাতে ভুলে গেলেন, অথবা কী করছেন বা কী করা প্রয়োজন তা গুলিয়ে ফেললেন । কখনও কখনও বিকেলের সময়কে সকাল মনে করে স্নান করতে চলে যেতে পারেন । এই সমস্যাটি কেবল বয়স্কদেরই নয়, বরং 60 বছরের কম বয়সিদেরও প্রভাবিত করতে পারে । এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে মানুষ প্রায়ই মনোবিদের পরামর্শ নেন, অথচ এর মূল কারণ বিষণ্নতা নয় । লক্ষণগুলো চিহ্নিত করুন:

সহজ বা সাধারণ কাজগুলি এড়িয়ে চলা

সমস্যার মুখোমুখি হলে ভীতি অনুভব করা

সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হওয়া

স্মৃতিশক্তির সমস্যার কারণে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া

স্থান, ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা

ছবি বা দৃশ্য বুঝতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি

যেসব দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত:

শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করা, নিয়মিত যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চা করা ।

সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করা এবং মানসিক চাপমুক্ত হয়ে কাজ করা ।

ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা ।

নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সচল রাখা, নতুন কিছু শেখা ।

সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা, মানুষের সাথে মেলামেশা করা ইত্যাদি ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11968721/
https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-and-dementia/alzheimers-disease-fact-sheet

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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