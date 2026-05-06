বেলের শরবত নাকি আখের রস গ্রীষ্মের সেরা পানীয় কোনটি ?
বেলের শরবত হোক কিংবা আখের রস গ্রীষ্মকালে শরীর শীতলকারী গুণের কারণে এই দু'টি পানীয়ই মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ।
Published : May 6, 2026 at 3:37 PM IST
গ্রীষ্মের দাবদাহ যত তীব্র হতে থাকে, শরীরকে শীতল ও সতেজ করে এমন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয়গুলির চাহিদাও তত বাড়তে থাকে। রাস্তার ধারের দোকানে পাওয়া যাওয়া হিমশীতল আখের রসই হোক, কিংবা বাড়িতে পরম যত্নে তৈরি করা বেলের শরবত উভয়ই ভারতের পানীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গ্রীষ্মের তীব্র তাপ থেকে স্বস্তি প্রদানে এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে, আখের রস শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি ও সতেজতা জোগায় অন্যদিকে বেলের শরবত শরীরকে ভিতর থেকে শীতল করার পাশাপাশি হজমশক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে । স্বভাবতই তখন এই প্রশ্নটি মনে জাগে এই দু'টি পানীয়ের মধ্যে কোনটি শেষ পর্যন্ত অধিক উপকারী এবং কোনটি সবচেয়ে দ্রুত স্বস্তি প্রদান করে ? প্রকৃতপক্ষে, এর উত্তরটি সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর নির্ভরশীল । জেনে নিন কোন পানীয় সবথেকে বেশি উপকারী ?
বেল শরবত: আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেল ফলকে অত্যন্ত উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে হিটস্ট্রোক বা লু-এর প্রকোপ এবং জলশূন্যতা থেকে রক্ষা পেতে এর শরবত অত্যন্ত কার্যকর । এতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার থাকায় তা আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দেয় । বেল শরবত শরীরকে ভিতর থেকে শীতল রাখে এবং দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । ঠিক এই কারণেই, গ্রীষ্মকালে পেটের নানা সমস্যায় ভোগা মানুষদের জন্য এটি একটি চমৎকার ও প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে ৷ যা একদিকে যেমন জিভে জল আনা সুস্বাদু স্বাদ উপহার দেয়, তেমনি অন্যদিকে স্বাস্থ্যের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষাও নিশ্চিত করে ।
আখের রস: গ্রীষ্মকালে আখের রস অন্যতম জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয় । এর শীতলকারী গুণাবলি এবং সুস্বাদু স্বাদ যা মুহূর্তের মধ্যেই সতেজতা এনে দেয় ৷ এতে অবস্থিত প্রাকৃতিক শর্করা শরীরের শক্তিস্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং নিমিষেই ক্লান্তি দূর করে । তাছাড়া এটি দ্রুত শরীরের তরল বা জলের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে ৷ যার ফলে শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য় করে ৷ শীতল ও মিষ্টি হওয়ার কারণে, এটি প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে এক প্রশান্তিদায়ক স্বস্তি প্রদান করে । তবে আখের রস পানের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক ৷ কারণ খোলা জায়গায় বা রাস্তার ধারের দোকানে বিক্রি হওয়া রস পানের ফলে অনেক সময় সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে ।
কোনটি বেশি উপকারী ? বেলের শরবত নাকি আখের রস ?
গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেতে বেলের শরবত এবং আখের রস উভয়ই অত্যন্ত চমৎকার ও ঐতিহ্যবাহী পানীয় ৷ তবে এদের উপকারিতা ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটায় । প্রখর রোদের মধ্যে বাইরে থাকাকালীন যদি আপনার তাৎক্ষণিক শক্তি ও সতেজতার প্রয়োজন হয়, তবে আখের রসই হল সর্বোত্তম পছন্দ ৷ কারণ এটি মুহূর্তের মধ্যেই শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে । এর বিপরীতে, যদি আপনার লক্ষ্য হয় দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের শীতলতা বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে হজমশক্তির উন্নতি ঘটানো, তবে বেলের শরবতকেই অধিক কার্যকর বিকল্প হিসেবে গণ্য করা যায় । সংক্ষেপে বলতে গেলে, সঠিক পানীয়টি বেছে নেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে এই প্রশ্নের ওপর যে আপনি কি কেবল তাৎক্ষণিক স্বস্তি চাইছেন, নাকি সারাদিন ধরে শরীরের শীতলতা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছেন ৷
কখন এবং কীভাবে পান করবেন ?
গ্রীষ্মকালে সঠিক সময়ে এই পানীয়গুলি গ্রহণ করলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায় । সকাল কিংবা বিকেলের দিকে বেলের শরবত পান করলে শরীর দীর্ঘস্থায়ী শীতলতা ও স্বস্তি লাভ করে । অন্যদিকে, বিকালের প্রখর রোদের তীব্র উত্তাপের সময় আখের রস পান করলে তা তাৎক্ষণিক সতেজতা ও শক্তির জোগান দেয় । তবে অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে এবং শরীরের সুস্থ শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে উভয় পানীয়ই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)