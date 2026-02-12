মাত্র দুই দিন ওটস খেলে কি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে ? গবেষণার নয়া তথ্য

মাত্র দুই দিন ওটস খেলে কি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে ? গবেষণার নয়া তথ্য
বেশিরভাগ মানুষই ফিট এবং সুস্থ থাকার জন্য ওটস খেতে পছন্দ করেন । ওটস কেবল ওজন কমানোর একটি দুর্দান্ত উপায় নয়, এটি হৃদরোগের ঝুঁকিও কমায় ।
February 12, 2026
আপনি বিশ্বাস করেন দিনে মাত্র দুই বেলা খাবার আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে ? আজকাল মানুষ মাসের পর মাস ধরে ডায়েট করে থাকেন তবুও তাঁদের ফিটনেস বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় । নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওটস খাওয়া কেবল ওজন কমানোর জন্যই নয়, বরং হৃদরোগের জন্যও উপকারী । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
ওটস হৃদপিণ্ডের জন্য কতটা উপকারী ?
একটি জার্মান গবেষণায় দেখা গিয়েছে ওটস কয়েক দিনের মধ্যে শরীরের বিপাকক্রিয়া উন্নত করতে পারে এবং হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারে ।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের ডায়াবেটিস ছিল না কিন্তু মেটাবোলিক সিনড্রোমে ভুগছিলেন । এই মানুষদের ওজন বেশি ছিল ৷ তাঁদের রক্তচাপ, রক্তে শর্করার পরিমাণ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি ছিল, যা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় ।
দুই দিনের একটি বিশেষ খাদ্য পরিকল্পনা: গবেষণা চলাকালীন, 32 জনকে দুই দিন ধরে দিনে তিনবার কিছু ফল এবং শাকসবজির সঙ্গে কেবল সেদ্ধ ওটস খাওয়ানো হয়েছিল । এই দুই দিনে, প্রতিটি ব্যক্তি প্রায় 300 গ্রাম ওটস খেয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকের চেয়ে কম ক্যালোরি গ্রহণ করেছিলেন । অন্য একটি গ্রুপকে কম ক্যালোরিযুক্ত খাবারও দেওয়া হয়েছিল, তবে এতে ওটস অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।
স্বাস্থ্যগত পরিবর্তন:
দুই দিন পরে, উভয় গ্রুপের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল, তবে যারা ওটস খেয়েছিলেন তাঁদের ফলাফল আরও ভালো ফল দেখা গিয়েছে ।
খারাপ কোলেস্টেরল প্রায় 10% কমেছে:
2 কেজি ওজন হ্রাস পেয়েছে:
রক্তচাপের সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে: চিকিৎসকদের মতে, খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমায় ।
অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে ওটস অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে । এই ব্যাকটেরিয়া খাবার সঠিকভাবে হজম করতে সাহায্য করে এবং কোলেস্টেরল এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এমন যৌগ তৈরি করে । এটি শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।
দীর্ঘ সময় ধরে অল্প পরিমাণে ওটস খাওয়ার পরিবর্তে, কয়েক দিনের জন্য ওটস ডায়েট আরও কার্যকর হতে পারে । দুই দিন ধরে ওটস খাওয়ার প্রভাব কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)