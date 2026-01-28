এই শীতকালীন সবজি ক্যানসারের শত্রু, পাতে রাখুন রোজ
পুষ্টিবিদ এমন পাঁচটি শীতকালীন সবজির কথা প্রকাশ করেছেন যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
Published : January 28, 2026 at 9:53 AM IST
শীতকাল অনেক রোগের ঝুঁকি নিয়ে আসে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের কিছু চমৎকার সবজি দিয়ে আশীর্বাদ করেছে যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে ।
পুষ্টিবিদের মতে, কিছু শীতকালীন সবজি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং এগুলি শরীরকে বিষমুক্ত করতে এবং ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই সবজিগুলি সম্পর্কে ।
কালো গাজর: শীতকালে বাজারে যে কালো গাজর দেখা যায়, তাকে সাধারণ মনে করবেন না । পুষ্টিবিদরা এগুলিকে স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করেন। এই সবজিটি শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং "ক্যানসারের শত্রু" হিসেবে বিবেচিত হয় । এর গাঢ় রঙ এর শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করে যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ।
রেড বেলপেপার: রেড বেল পেপার, যা ভারতীয় খাবারে স্বাদ যোগ করে ৷ কেবল মশলা যোগ করে না বরং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । বিশেষজ্ঞদের মতে, রেড বেলপেপার এমন উপাদান রয়েছে যা শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দেয় । শীতকালে সঠিক পরিমাণে এটি গ্রহণ করলে শরীর উষ্ণ থাকে এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় ।
মিষ্টি আলু: শীতের রোদে মিষ্টি আলু খাওয়া আনন্দের । এটি কেবল মিষ্টি এবং সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিবিদরাও এটিকে ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য একটি সুপারফুড হিসাবে দাবি করেন । এটি শরীর থেকে দূষণ দূর করতে এবং শক্তি বজায় রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প ।
কুমড়ো: কুমড়ো প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় এমন একটি সবজি, তবে এর উপকারিতা আপনাকে অবাক করবে । এই সবজিটি শরীরকে ভেতর থেকে বিষমুক্ত করতে খুবই কার্যকর । পুষ্টিবিদরা বিশ্বাস করেন যে কুমড়ো খাওয়া ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে । স্যুপ বা সবজির আকারে এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না ।
বাথুয়া শাক: বাথুয়া শীতকালে সবুজ শাকের রাজা ৷ বাথুয়া শাক প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে । এটি পাঁচটি বিশেষ সবজির মধ্যে একটি যা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে । শীতকালে বাথুয়া খাওয়া হজম এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য অমৃতের মতো ।
আপনি যদি এই শীতে সুস্থ থাকতে চান এবং গুরুতর অসুস্থতা এড়াতে চান, তাহলে প্লেটে এই পাঁচটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না । পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন এই সবজিগুলি অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার এবং উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃতির একটি মূল্যবান উপহার ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC526387/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
