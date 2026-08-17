ফোন যখন সব মনে রাখে, তখন মস্তিষ্ক কেন ভুলতে শুরু করে ? স্মৃতিশক্তি বিষয়ক মনোবিজ্ঞান এই বিষয়ে কী বলে

ফোন যখন সব মনে রাখে, তখন মস্তিষ্ক কেন ভুলতে শুরু করে ? স্মৃতিশক্তি বিষয়ক মনোবিজ্ঞান এই বিষয়ে কী বলে
মনোবিজ্ঞানীরা একে ছবি তোলার কারণে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের প্রভাব (Photo-taking impairment Effect) বলে অভিহিত করেন ।
Published : August 17, 2026 at 11:47 AM IST
কল্পনা করুন আপনি ভ্রমণে গিয়েছেন । ফিরে এসে ফোনের গ্যালারি খুললে হয়তো দেখবেন একই জায়গার অসংখ্য ছবি । অথচ কেউ যদি জানতে চায় সেখানকার গন্ধ কেমন ছিল, বাতাসের অনুভূতি কেমন ছিল কিংবা সেই মুহূর্তে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তবে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে । প্রায়শই এমনটা ঘটে যে, ছবি হয়তো নির্দিষ্ট কিছু স্মৃতিকে ধরে রাখে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের মন থেকে ম্লান হয়ে যায় । এই বিষয়টির পিছনে রয়েছে এক আকর্ষণীয় বিজ্ঞান ।
'ছবি তোলার কারণে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের প্রভাব' (Photo-taking impairment effect) কী ?
মনোবিজ্ঞানীরা একে 'ছবি তোলার কারণে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের প্রভাব' বা 'Photo-taking impairment effect' বলে অভিহিত করেন । এর অর্থ হল, যখন আমরা কোনও মুহূর্তের ছবি তুলি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক সেই অভিজ্ঞতার গভীর কোনো স্মৃতি ধরে রাখে না । এমনটা ঘটে কারণ তখন আমাদের মনোযোগ সেই মুহূর্তটি উপভোগ করার পরিবর্তে ক্যামেরার ফ্রেম, অ্যাঙ্গেল এবং নিখুঁত ছবি তোলার দিকে নিবদ্ধ হয়ে পড়ে ।
মোবাইল ফোন এই অভ্যাসটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে
অতীতে ক্যামেরা বের করে ছবি তোলার জন্য সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো । কিন্তু এখন স্মার্টফোন সবসময়ই আমাদের হাতের কাছে থাকে । ফলে, আমরা প্রায় সবকিছুই রেকর্ড বা ধারণ করে রাখার প্রবণতা দেখাই । কোনও সুন্দর দৃশ্য সত্যিকার অর্থে উপভোগ করার জন্য সময় না নিয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা চালু করে ফেলি । এতে আমাদের মনোযোগ মূল অভিজ্ঞতা থেকে সরে গিয়ে তা রেকর্ড করার কাজের ওপর চলে যায় ।
স্মৃতি তৈরি হয় মনোযোগের মাধ্যমে, ক্যামেরার মাধ্যমে নয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, স্মৃতি গঠনের মূল চাবিকাঠি হলো মনোযোগ । তাড়াহুড়ো না করে যখন আমরা কোনও স্থান পর্যবেক্ষণ করি সেখানকার শব্দ শুনি ও পরিবেশ অনুভব করি ৷ তখন আমাদের মস্তিষ্ক সেই অভিজ্ঞতাকে আরও ভালোভাবে ধারণ করতে পারে । অন্যদিকে, যখন আমাদের পুরো মনোযোগ থাকে নিখুঁত ছবি তোলার ওপর, তখন সেই অভিজ্ঞতার রেশ বা গভীরতা কিছুটা কমে যায় ।
80:20 নিয়মটি এই ধারণাকে সমর্থন করে
একটি আকর্ষণীয় তথ্য উঠে এসেছে, আমরা যেসব ছবি তুলি, তার প্রায় 80 শতাংশই হয় পুনরাবৃত্তিমূলক, নয়তো অপ্রয়োজনীয় । বাস্তবে, মাত্র 20 শতাংশ ছবিই কোনও বিশেষ মুহূর্তকে সত্যিকার অর্থে ধরে রাখতে ও সংরক্ষণ করতে পারে । এর অর্থ হল, শত শত ছবি তুললেই যে স্মৃতি আরও জোরালো হবে এমন কোনও কথা নেই ।
তাহলে কি ছবি তোলা বন্ধ করে দেব ?
একদমই নয় । ছবি আমাদের স্মৃতির একটি সুন্দর অংশ হয়ে উঠতে পারে । মূল পার্থক্যটা হল ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখার আগে মুহূর্তটিকে নিজের চোখ ও মন দিয়ে অনুভব করা । কোনও স্থানে পৌঁছনোর পর প্রথম কয়েক মিনিট জায়গাটি সত্যিকার অর্থে উপভোগ করুন, তারপর অর্থবহ এক বা দুটি ছবি তুলুন । পরবর্তীতে সেই ছবিগুলোর দিকে তাকালে সেই মুহূর্তটিকে আবারও নতুন করে অনুভব করা সম্ভব ।
পরবর্তী ভ্রমণে এই সহজ অভ্যাসগুলি মেনে চলুন:
প্রতিটি জায়গায় গিয়েই প্রচুর ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন ।
কোনও জায়গায় পৌঁছনোর পর প্রথম কিছুক্ষণ ফোন ছাড়াই সেখানকার পরিবেশ ও অনুভূতি উপভোগ করুন ।
কেবল বিশেষ ও অর্থবহ মুহূর্তগুলিরই ছবি তুলুন ।
ভ্রমণ শেষে বাছাই করা ছবিগুলি দেখে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি পুনরায় রোমন্থন করুন ।
শেষ পর্যন্ত, আপনি কতগুলি ছবি তুললেন সেটাই বড় কথা নয় ৷ আসল বিষয় হল ভ্রমণটিকে আপনি কতটা নিবিড়ভাবে উপভোগ করলেন । ক্যামেরা স্মৃতি ধরে রাখতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেই স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার কাজটি আমাদের মন ও মনোযোগেরই ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12466594/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)