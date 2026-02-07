সাবধান ! আপনি কি সারা সপ্তাহ একই সবজি খাচ্ছেন ? অজান্তেই শরীর দুর্বল হচ্ছে
প্রতিবার একই ধরণের সবজি কিনে বাড়িতে আনলে বিভিন্ন ধরণের সবজি কেনার মতো স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাওয়া যায় না ।
Published : February 7, 2026 at 12:04 PM IST
আপনি প্রতিদিন বা সাপ্তাহিকভাবে সবজি কিনুন না কেন, প্রতিবার একই ধরণের সবজি কিনে বাড়িতে আনলে বিভিন্ন ধরণের সবজি কেনার মতো স্বাস্থ্যগত সুবিধা পাওয়া যায় না ।
আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, যখনই আমরা বাজারে সবজি কিনতে যাই, তখন আমরা প্রায়শই একই সবজি রান্না করি বা কিনি, তার উপরই মনোযোগ দিয়ে থাকি ।
এই অভ্যাসটি বারবার করলে একই ধরণের পুষ্টি পাওয়া যায়, যার ফলে তোমার কিছু পুষ্টির অভাব হয় । সবজি কেনার সময় বিভিন্ন ধরণের খাবার না খাওয়ার সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি এবং কীভাবে আপনি সেগুলি এড়াতে পারবেন তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে: কমলা রঙের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যেমন ক্যারোটিনয়েড, চোখের স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নীল ফাইটোকেমিক্যাল, যেমন- পলিফেনল এবং ফ্ল্যাভোনয়েড, বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত ।
রসুন, বাঁধাকপি, শালগম, পেঁয়াজ এবং ফুলকপির মতো সাদা শাকসবজিতেও বিভিন্ন ধরণের ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে । এর মধ্যে রয়েছে অ্যালিসিন, ইন্ডোলস এবং কোয়ারসেটিনের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা লিপিড প্রোফাইল উন্নত করে । এগুলির প্রদাহ কমানোর ক্ষমতাও রয়েছে ৷
দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করে: আমরা যত বেশি শাকসবজি এবং ফল খাই, আমাদের স্বাস্থ্য তত ভালো হয় । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরণের খাবার অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি 11% কমায় । তবে, আরও গবেষণা চলছে ।
সতেজতা এবং স্বাদ বজায় থাকে: যদি কোনও সবজি বা ফল শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে পাওয়া যায়, তাহলে তা খাওয়ার উত্তেজনা এবং উপকারিতা বৃদ্ধি পায় । এটি ভোক্তা এবং রাঁধুনি উভয়কেই স্বাদ সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলে ।
তাজা সবুজ মটর ঋতুতে অসাধারণ ৷ কিন্তু মরশুমের বাইরে বা হিমায়িত মটর খাওয়া স্বাদ বা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । যদি বাজারে তাজা মটর পাওয়া না যায়, তাহলে আপনি তাজা সবুজ সয়াবিনের শুঁটি ব্যবহার করতে পারেন ।
মটরের মতো, এগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে । আপনি এগুলি স্যালাড, স্যুপ এবং পাস্তাতে ব্যবহার করতে পারেন । রান্নার আগে এগুলিকে সিদ্ধ করলে রেসিপিটি আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে । আপনি অন্যান্য মরশুমি শাকসবজি এবং ফলের সঙ্গে একই রকম অদলবদল করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
