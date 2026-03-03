হোলির সময় কনট্যাক্ট লেন্স পরলে চোখের গুরুতর সমস্যা হতে পারে, জানুন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ
হোলির রঙ দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, চোখের জন্যও এগুলো বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি কনট্যাক্ট লেন্স পরেন ।
Published : March 3, 2026 at 4:23 PM IST
হোলির কথা শুনলেই রঙ, জল এবং আনন্দের ছবি ভেসে ওঠে । কিন্তু এই সব আনন্দের মাঝেও আমরা প্রায়শই আমাদের চোখের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করি । বিশেষ করে যারা প্রতিদিন কনট্যাক্ট লেন্স পরেন, তাদের জন্য হোলি একটু ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে । বিশেষজ্ঞরা জানান, রঙ এবং রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে লেন্স চোখের আরও ক্ষতি করতে পারে । তাই আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, হোলিতে লেন্স পরা কেন বিপজ্জনক হতে পারে এবং কীভাবে এটি এড়ানো যায় ?
হোলির রঙ এবং কনট্যাক্ট লেন্সের বিপজ্জনক সংমিশ্রণ
চোখের ডাক্তাররা ব্যাখ্যা করেছেন হোলির রঙগুলিতে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক এবং ক্ষুদ্র কণা থাকে । আপনি যখন কনট্যাক্ট লেন্স পরেন, তখন এই কণাগুলি লেন্স এবং চোখের মধ্যে আটকে যেতে পারে, যার ফলে জ্বালা, ব্যথা এবং লালভাব দেখা দিতে পারে । কখনও কখনও, এই সমস্যাটি এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে এটি সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করে ।
কর্নিয়া গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে: বিশেষজ্ঞদের মতে, রঙের কণা যদি দীর্ঘ সময় ধরে চোখে আটকে থাকে, তাহলে তারা কর্নিয়ার ক্ষতি করতে পারে । কর্নিয়া চোখের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অংশ । লেন্স পরা অবস্থায় রঙ নিয়ে খেলে কর্নিয়ার ঘর্ষণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যার ফলে পৃষ্ঠে আঁচড় পড়তে পারে । যদি দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এই অবস্থা গুরুতর হতে পারে ।
সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির ঝুঁকি বৃদ্ধি: হোলির সময়, জল এবং রঙ প্রায়শই অস্পষ্ট থাকে। বাইরে লেন্স পরলে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে । যাদের আগে থেকে অ্যালার্জি আছে তাদের চুলকানি এবং ফোলাভাব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । ডাক্তাররা পরামর্শ দেন যে উৎসবের সময় লেন্সের পরিবর্তে চশমা পরা নিরাপদ ।
যদি রঙ ভুলবশত আপনার চোখে পড়ে যায় তবে কী করবেন ?
হোলি খেলার সময় যদি রঙ ভুলবশত আপনার চোখে পড়ে যায়, তাহলে আতঙ্কিত হবেন না । অবিলম্বে পরিষ্কার, ঠান্ডা জল দিয়ে আপনার চোখ ধুয়ে ফেলুন । আপনার চোখ ঘষা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি কর্নিয়ার আরও ক্ষতি করতে পারে । যদি জ্বালা বা ঝাপসা দৃষ্টি অব্যাহত থাকে, তাহলে অবিলম্বে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
হোলিতে চোখ রক্ষা করার সহজ উপায়: ডাক্তাররা স্পষ্টতই হোলিতে কনট্যাক্ট লেন্স এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন । যদি বাইরে যেতেই হয়, তাহলে সুরক্ষামূলক চশমা পরুন । খেলার পর আপনার মুখ এবং চোখ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন । শুধুমাত্র ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন । একটু সাবধানতা আপনার চোখকে গুরুতর সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে ।
হোলি আনন্দের উৎসব ৷ কিন্তু চোখ আমাদের জীবনের একটি মূল্যবান অংশ । তাই আনন্দের পাশাপাশি নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ । এবার হোলি খেলুন, তবে বিচক্ষণতার সঙ্গে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)