প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি ফোনে রাখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, কেন জানেন ?

প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি ফোনে রাখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, কেন জানেন ?
এটা ঠিক ব্রেকআপের পর এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়, কিন্তু প্রাক্তনের ছবি ডিলিট করা মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নতি করে ৷
Published : December 4, 2025 at 4:06 PM IST
কখনও কখনও আমরা মনে করি যে পুরোনো স্মৃতি আমাদের আরও শক্তিশালী করে তোলে ৷ কিন্তু সত্যি বিষয় হল কিছু স্মৃতি নীরবে আমাদের ভিতর থেকে ভেঙে দেয় । বিশেষ করে প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি, যেমন আমাদের ফোন গ্যালারিতে লুকিয়ে থাকা ক্ষত, যা আমরা ভুলে যেতে চাই, কিন্তু সেগুলি বারবার উঠে আসে এবং আমাদের আবেগকে ব্যাহত করে । মানুষ প্রায়শই মনে করেন ছবি রাখা পরিপক্কতার লক্ষণ ৷ কিন্তু বাস্তবে, এটি ধীরে ধীরে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ।
এই অভ্যাসটি কেবল আপনাকে অতীতে আটকে রাখে না, বরং নতুন সম্পর্ক এবং নিজের সঙ্গে সংযোগকেও দুর্বল করে দেয় । আপনি যদি সত্যিই এগিয়ে যেতে চান, তাহলে ডিলিট বোতামটি টিপুন ৷ এটি একটি ছোট সিদ্ধান্ত কিন্তু শক্তিশালী পদক্ষেপ হতে পারে ।
আবেগের বোঝা হালকা হয়ে যায়: যখনই আপনি গ্যালারি স্ক্রল করেন এবং হঠাৎ সেই মুখের উপর থেমে যান, তখন আপনার হৃদয় স্পন্দিত হয় । সম্পর্ক ভালোভাবে শেষ হোক বা খারাপভাবে, ছবিগুলি আপনার মনকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় । ছবিগুলি মুছে ফেলা আপনার হৃদয়কে হালকা করে এবং ভিতরে জমে থাকা যেকোনও মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে সাহায্য করে ।
আরোগ্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে: বিচ্ছেদের পর আরোগ্য লাভ একটি ধীর প্রক্রিয়া, এবং ছবিগুলি বারবার এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাহত করে । প্রতিটি ছবি একটি ট্রিগার হিসেবে কাজ করে । যখন আপনি সেগুলো মুছে ফেলেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক বুঝতে পারে যে আপনি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত । এটি আপনাকে দ্রুত আবেগগতভাবে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে ।
নতুন সম্পর্কের জন্য জায়গা তৈরি করে: গ্যালারিতে আপনার প্রাক্তনের স্মৃতি রাখা কখনও কখনও অসাবধানতাবশত ভবিষ্যতের সম্পর্কগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে । আপনার একটি অংশ অতীতে আটকে থাকে, নতুন সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে বাধা দেয় । ফলে প্রাক্তনের ছবি ডিলিট করলে নতুন সম্পর্ককে মজবুত করতে সাহায্য করে ৷
আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়: অনেকে ছবি রাখে কারণ তারা পুরোনো স্মৃতিগুলিকে হারানোকে মানসিক দুর্বলতার একটি রূপ বলে মনে করা হয় । তবে, যখন আপনি সেই মুহূর্তগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নেন, তখন আপনার আত্ম-মূল্য বৃদ্ধি পায় । আপনি নিজেকে বলুন যে অতীত আর বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করবে না ।
ডিজিটাল ডিটক্স হিসাবে কাজ করে: প্রায়শই আমরা ছবিগুলি এই ভেবে রাখি, হয়তো এগুলো একদিন কাজে লাগবে । কিন্তু বাস্তবে, এগুলি ডিজিটাল বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয় । যখন আপনি এই ফাইলগুলি মুছে ফেলন, তখন কেবল ছবিগুলিই নয় আপনার মনের অবাঞ্ছিত শক্তিও পরিষ্কার হয় । এটি আপনার ফোন এবং মন উভয়ের জন্যই একটি ডিটক্সের মতো অভিজ্ঞতা দিতে সাহায্য করে ।
আপনার প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি মুছে ফেলা অহংকার বা ঘৃণার বিষয় নয় । এটির মানে হল আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎতের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া ৷ তাই প্রাক্তনের ছবি মুছে ফেলাই শ্রেয় ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
