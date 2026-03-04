পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কেন ব্যথা বেশি উপেক্ষা করেন ? জানুন আসল কারণ

পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কেন ব্যথা বেশি উপেক্ষা করেন ? জানুন আসল কারণ
মহিলারা প্রায়ই ব্যথা সহ্য করে থাকেন ৷ যেখানে পুরুষরা ব্যথা বেশি অনুভব করে । পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপরীতটা সত্য, যারা সহজেই ব্যথা অনুভব করে ।
Published : March 4, 2026 at 12:02 PM IST
আমরা প্রায়শই শুনি যে মহিলারা ব্যথা সহ্য করতে বেশি সক্ষম । মাথাব্যথা, পেটব্যথা, অথবা জয়েন্টের ব্যথা যাই হোক না কেন, মহিলারা প্রায়শই এটিকে স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেন । কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই অভ্যাসটি ভবিষ্যতে গুরুতর অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে ? সাম্প্রতিক একটি স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অনুসারে, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় দীর্ঘ সময় ধরে ব্যথা উপেক্ষা করেন । এটি কেবল তাদের সহনশীলতার কারণেই নয়, বরং সামাজিক চাপ, দায়িত্ব এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছু ত্রুটির কারণেও । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কেন মহিলারা ব্যথা এড়িয়ে চলেন এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তাদের স্বাস্থ্যের উপর কী ?
সামাজিক চাপ এবং দায়িত্বের বোঝা: আমাদের সমাজে, নারীদের প্রায়শই সকলের যত্ন নেওয়ার মতো ক্ষমতা দেখা হয় । ঘর, সন্তান এবং চাকরির চাপের মধ্যে, তাঁদের স্বাস্থ্যকে পিছনে ফেলে দেওয়া সাধারণ । অনেক মহিলা বিশ্বাস করেন যে সামান্য ব্যথা ঠিক আছে । পারিবারিক দায়িত্ব প্রথমে আসে এবং তাঁদের নিজস্ব অস্বস্তি পরে আসে । এই চিন্তাভাবনা তাদের ডাক্তারের কাছে যেতে বাধা দেয় । ধীরে ধীরে, এই ছোটখাটো অস্বস্তি গুরুতর অসুস্থতায় পরিণত হতে পারে ।
ব্যথাকে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করা: মাসিক ব্যথা, মাইগ্রেন, বা পিঠের ব্যথা—এই সমস্যাগুলির অনেকগুলিই মহিলাদের মধ্যে সাধারণ । কিন্তু প্রত্যেক মহিলাই এগুলি অনুভব করেন এই ভেবে এগুলি উপেক্ষা করা বিপজ্জনক হতে পারে । গবেষণা অনুসারে, এন্ডোমেট্রিওসিসের মতো গুরুতর অবস্থাও প্রায়শই দীর্ঘ সময়ের জন্য অচেনা থাকে কারণ ব্যথাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় । এটি সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব করে এবং সমস্যাটিকে আরও খারাপ করে তোলে ।
চিকিৎসা ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য: গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, মহিলাদের অভিযোগ প্রায়শই পুরুষদের মতো গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয় না । মহিলাদের লক্ষণগুলি, বিশেষ করে হৃদরোগের ক্ষেত্রে, ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সময়মতো তা শনাক্ত করা নাও যেতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, হার্ট অ্যাটাকের সময়, মহিলারা তীব্র বুকে ব্যথার পরিবর্তে ক্লান্তি, বমি বমি ভাব বা পিঠে ব্যথার মতো লক্ষণগুলি অনুভব করতে পারেন । এগুলি উপেক্ষা করা মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে ।
দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি: যখন ব্যথা বারবার উপেক্ষা করা হয়, তখন এটি দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় পরিণত হতে পারে । আর্থ্রাইটিস, মাইগ্রেন এবং অটোইমিউন ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় । যদি দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে । ক্রমাগত ব্যথা মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে এবং বিষণ্নতা বা উদ্বেগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং খোলামেলা যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যথাকে কখনোই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয় । যদি ব্যথা বারবার হয় বা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন । খোলাখুলিভাবে আপনার উদ্বেগ প্রকাশ করা এবং পরীক্ষা করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং প্রজ্ঞার লক্ষণ । মহিলাদের বুঝতে হবে যে তাঁদের নিজের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাদের পরিবারের যত্ন নেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ।
ব্যথা হল আপনার শরীরের সংকেত যে কিছু ভুল আছে । এটি উপেক্ষা করা সহজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই সামান্য অবহেলা দীর্ঘমেয়াদী একটি বড় সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে । সময়মত মনোযোগ দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3690315/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)