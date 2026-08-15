ঘরের ভিতরে স্লিপার পরার উপকারিতা জানলে, আজ থেকেই খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস ত্যাগ করবেন

ঘরের ভিতরে স্লিপার পরার উপকারিতা জানলে, আজ থেকেই খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস ত্যাগ করবেন
ঘরের ভিতর স্লিপার পরলে পা উষ্ণ রাখার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু স্বাস্থ্যগত সুবিধাও পাওয়া যায় ।
Published : August 15, 2026 at 4:57 PM IST
ভারতের অধিকাংশ পরিবারেই ঘরের ভিতর চটি বা স্লিপার পরাকে সাধারণত ভালো চোখে দেখা হয় না, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাটি ধীরে ধীরে কমে আসছে । কেউ কেউ এখনও এই অভ্যাসটি পছন্দ করেন না, আবার অনেকে বিষয়টিকে স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন । জেনে নেওয়া দরকার ঘরের ভিতর চপ্পল পরা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী কি না ।
ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষা
বাইরের জুতো যদি আপনি প্রায়ই ঘরের ভিতরে নিয়ে আসেন, তবে মেঝের ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া পায়ের মাধ্যমে আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে । ঘরের ভিতর চটি পরা এই সমস্যা প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় ।
এটি পায়ের পাতার ব্যথা উপশম করে:
শক্ত টাইলস বা কাঠের মেঝেতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বা হেঁটে চলাফেরা করলে পায়ে ৷ বিশেষ করে পায়ের পাতায় ব্যথা হতে পারে অথবা বিদ্যমান ব্যথা আরও বেড়ে যেতে পারে । স্লিপার আপনার পায়ের জন্য ‘শক অ্যাবসর্বার’ বা আঘাত-শোষণকারী হিসাবে কাজ করে এবং ঘরের ভিতরেও পা-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে ।
শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখতে সাহায্য করে
শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দীর্ঘ সময় ধরে খালি পায়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকলে শরীরে ঠান্ডা ভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে । এর ফলে ঘনঘন সর্দি-কাশির সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে ।
আঘাতের ঝুঁকি কমায়
বাড়ির ভেতরে চটি বা স্লিপার ছাড়া হাঁটাচলা করলে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, বিশেষ করে মেঝে পিচ্ছিল হলে বা মেঝেতে কোনও ধারালো বস্তু থাকলে । এছাড়া মেঝেতে ছোটখাটো ভাঙা কোনও জিনিস পড়ে থাকলেও আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
ঘর পরিষ্কার রাখে
বাড়ির ভিতরে ব্যবহারের জন্য আলাদা চটি বা স্লিপার ব্যবহার করলে ধুলোবালি ও জীবাণু ছড়ানো কমে এবং ঘর সবসময় পরিষ্কার থাকে ।
এছাড়াও যাঁদের শরীরের 'কোর' বা মধ্যভাগের পেশি দুর্বল, তাদের জন্য বাড়ির ভিতরে খালি পায়ে হাঁটা উপকারী নয় ।
পায়ের কোনও সমস্যা না থাকলে, বাড়ির ভিতরে খালি পায়ে হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় উন্নত হয় এবং পায়ের পেশি ও হাড় শক্তিশালী হয়ে ওঠে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)