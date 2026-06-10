কেন টমেটো স্যুপে পাউরুটি যোগ করা হয় ? এর মধ্যে থাকা টোস্টটিকে কী বলা হয় ?

কেন টমেটো স্যুপে পাউরুটি যোগ করা হয় ? এর মধ্যে থাকা টোস্টটিকে কী বলা হয় ?
টমেটো স্যুপের সঙ্গে পরিবেশিত ব্রেড কেবল স্বাদ বাড়ানোর জন্যই নয় । জেনে নিন কেন টমেটো স্যুপে ব্রেড যোগ করা হয় ?
Published : June 10, 2026 at 10:29 AM IST
আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন, এক বাটি ধোঁয়া ওঠা গরম টমেটো স্যুপ শরীর ও মনকে মুহূর্তেই প্রশান্ত করে তোলে । তবে আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন, রেস্তোরাঁ বা হোটেলগুলিতে টমেটো স্যুপের সঙ্গে প্রায়ই ছোট ছোট টুকরো করে সেঁকা বা টোস্ট করা রুটি পরিবেশন করা হয় ? অনেকেই হয়তো মনে করেন এগুলি কেবল সাজানোর জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু এর পিছনে আরও কারণ রয়েছে । আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, টমেটো স্যুপের সঙ্গে কেন ব্রেডের টুকরো যোগ করা হয় ?
টমেটো স্যুপের হালকা টক ও ক্রিমি স্বাদের সঙ্গে যখন মুচমুচে রুটির সংমিশ্রণ ঘটে, তখন স্যুপের স্বাদ ও গঠনশৈলী (টেক্সচার) অনেক গুণ বেড়ে যায় । ঠিক এই কারণেই বিশ্বজুড়ে স্যুপের সঙ্গে ব্রেড পরিবেশনের এই রীতিটি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, স্যুপের সঙ্গে পরিবেশন করা এই ব্রেডগুলিকে কী বলা হয় এবং এগুলো কত ধরনের হতে পারে ?
স্যুপে যে ব্রেড যোগ করা হয়, তাকে কী বলা হয় ?
স্যুপে দেওয়া ছোট ও মুচমুচে রুটির টুকরোগুলিকে 'ক্রুটন' (croutons) বলা হয় । ব্রেডকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে মাখন বা অলিভ অয়েলে সেঁকে বা ভেজে এগুলি তৈরি করা হয় । ক্রুটন স্যুপে এক ধরনের বিশেষ মুচমুচে ভাব ও স্বাদ যোগ করে । সাধারণত টমেটো স্যুপের সঙ্গে এগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় ।
টমেটো স্যুপে কেন রুটি যোগ করা হয় ?
ব্রেড স্যুপের পাতলা গঠনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে । স্যুপের মধ্যে ক্রুটনগুলি যখন কিছুটা নরম হয়ে যায়, তখন তা প্রতিটি চামচ স্যুপে এক অনন্য ও সমৃদ্ধ স্বাদ যোগ করে । এই কারণেই টমেটো স্যুপের সঙ্গে এগুলি বিশেষভাবে পছন্দ করা হয় ।
টমেটো স্যুপের সঙ্গে কোন ধরনের ব্রেড ভালো মানায় ?
স্যুপের সঙ্গে কেবল এক ধরনের ব্রেড পরিবেশন করা হয় না; গার্লিক ব্রেড, মাখন-মাখানো টোস্ট, মাল্টিগ্রেইন ব্রেড, ব্যাগেট স্লাইস, চিজ টোস্ট এবং ক্লাসিক ক্রুটন এগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় । অনেক জায়গায় হার্বস বা সুগন্ধি ভেষজ দিয়ে স্বাদযুক্ত টোস্টও পরিবেশন করা হয় ।
বাড়িতে কীভাবে ক্রুটন তৈরি করবেন ?
এটি তৈরির জন্য 3-4 স্লাইস রুটি নিন এবং সেগুলিকে ছোট ও চারকোনা টুকরো করে কেটে নিন । একটি প্যানে সামান্য মাখন বা অলিভ অয়েল গরম করুন । কম আঁচে রুটির টুকরোগুলোকে সোনালি-বাদামি ও মচমচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । চাইলে এর ওপর সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো, ওরেগানো বা চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে দিতে পারেন । টমেটো স্যুপ তৈরি হয়ে গেলে তাতে সদ্য তৈরি ক্রুটনগুলি যোগ করুন । তবে পরিবেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে এগুলি মেশাবেন, যাতে এদের মচমচে ভাব বজায় থাকে । পরের বার বাড়িতে স্যুপ তৈরি করার সময় অবশ্যই ক্রুটন দিয়ে খেয়ে দেখবেন ।
টমেটো স্যুপের উপকারিতা:
1) রক্ত সঞ্চালন উন্নত: টমেটোর স্যুপে থাকা সেলেনিয়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে ।
2) উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপকারী: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সীমিত নুন দিয়ে টমেটোর স্যুপ খেতে পারেন ।
3) ওজন কমানোর জন্য উপকারী: ফাইবার সমৃদ্ধ টমেটোর স্যুপ দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখে, ঘন ঘন খিদে লাগা রোধ করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে ।
4) হজমশক্তি উন্নত করে: শীতকালে হজমের সমস্যা দেখা দেয় । টমেটোর স্যুপ হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ।
5) চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: টমেটোতে উপস্থিত ক্রোমিয়াম এবং নারিনজিন রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8869745/
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