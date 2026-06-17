দীর্ঘক্ষণ জলে থাকার পর আঙুল চামড়া কেন কুঁচকে যায় ? জানুন আসল কারণ

দীর্ঘক্ষণ জলে থাকার পর আঙুল চামড়া কেন কুঁচকে যায় ? জানুন আসল কারণ
দীর্ঘ সময় ধরে জলে থাকার ফলে হাত ও পায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে । আমাদের স্নায়ুতন্ত্র এর জন্য দায়ী ।
Published : June 17, 2026 at 11:42 AM IST
আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে জলে থাকলে হাতের তালু ও পায়ের পাতা এক অদ্ভুতভাবে কুঁচকে যায় । ত্বকের এই কুঁচকে যাওয়াটা বেশ অদ্ভুত দেখায়, কিন্তু আপনি কি জানেন কেন এমনটা হয় ?
আসলে এর পিছনে একটি জৈবিক কারণ রয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, দীর্ঘ সময় ধরে জলের সংস্পর্শে থাকলে কেন আমাদের হাতের তালু ও পায়ের পাতার চামড়া কুঁচকে যায় ?
স্নায়ুতন্ত্রই এর জন্য দায়ী: সাধারণত মানুষের ধারণা, দীর্ঘক্ষণ জলে থাকলে ত্বকের বাইরের স্তর জল শোষণ করে ফুলে ওঠে এবং এর ফলে চামড়ায় ভাঁজ বা কুঞ্চন দেখা দেয় । তবে বিজ্ঞান বলছে, বিষয়টি আসলে এতটা সাধারণ কোনও প্রক্রিয়া নয় । আঙুলে এই ভাঁজ পড়ার বিষয়টি মূলত আমাদের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি অভিযোজনমূলক প্রক্রিয়া ।
সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কী ?
সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র আমাদের শরীরের অনৈচ্ছিক কার্যকলাপগুলি যেমন পরিপাক ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে । এটি আমাদের ‘ফাইট-অর-ফ্লাইট’ (অর্থাৎ লড়াই করা বা পালিয়ে যাওয়ার) প্রতিক্রিয়ার জন্যও দায়ী । জলে থাকলে আমাদের ত্বক কেন কুঁচকে যায়, তার কারণও এটি ।
জলে থাকলে ত্বকে কেন ভাঁজ পড়ে ?
বিজ্ঞানীদের মতে, আমরা যখন জলে থাকি, তখন আমাদের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রক্তনালীগুলোকে সংকুচিত করে দেয় । রক্তনালীর এই সংকোচনের ফলে ত্বকে ভাঁজ বা কুঞ্চন সৃষ্টি হয় । তবে জলে থাকা অবস্থায় এটি আসলে আমাদের উপকারে আসে ।
জলে থাকার সময় চামড়া কুঁচকে গেলে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা বা ‘গ্রিপ’ ভালো হয় । চামড়া কুঁচকে যাওয়ার ফলে আঙুল ও বস্তুর মাঝখানে থাকা জল সরে যায়, যার ফলে কোনও কিছু আরও শক্তভাবে ধরা সম্ভব হয় । অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী ছিল, কারণ এর ফলে নদীতে মাছ ধরা তাদের জন্য সহজ হতো ।
এটি কি স্বাভাবিক ?
জলে থাকলে চামড়া এভাবে কুঁচকে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এতে কোনও ক্ষতি হয় না ৷ সবার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে । অনেকে হয়তো এই অবস্থাকে বোঝাতে 'প্রুন ফিঙ্গারস' (prune fingers) বা 'প্রুন হ্যান্ডস' (prune hands)-এর মতো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন । জল থেকে উঠে আসার কিছুক্ষণ পরেই চামড়া আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3639753/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)