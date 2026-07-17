বয়স 30 অথচ হাঁটু যেন 60 বছরের বৃদ্ধের মতো, তরুণদের মধ্যে দ্রুত বাড়ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ! এর কারণ কী ?

বয়স 30 অথচ হাঁটু যেন 60 বছরের বৃদ্ধের মতো, তরুণদের মধ্যে দ্রুত বাড়ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ! এর কারণ কী ?
তরুণদের মধ্যে আর্থ্রাইটিসের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে । এর মূল কারণ হল নিষ্ক্রিয় ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ।
Published : July 17, 2026 at 9:00 AM IST
অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে দীর্ঘকাল ধরে বার্ধক্যজনিত ক্ষয়-ক্ষতির ফল হিসাবে বিবেচনা করা হলেও, বর্তমানে 30 বছর বয়সি তরুণরাও ক্রমবর্ধমান হারে এতে আক্রান্ত হচ্ছেন ।
এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, কায়িক পরিশ্রমহীন বা অলস জীবনধারা, স্থূলতা এবং তথাকথিত 'উইকেন্ড ওয়ারিয়র' (weekend warrior) ফিটনেস সংস্কৃতি ৷ যেখানে ব্যক্তিরা সারা সপ্তাহ নিষ্ক্রিয় থাকার পর ছুটির দিনে হঠাৎ করেই অত্যন্ত কঠোর শারীরিক ব্যায়াম বা খেলাধুলায় মেতে ওঠেন ।
আন্তর্জাতিক অর্থোপেডিকস বিষয়ক একটি জার্নালে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে । ওই পর্যালোচনায় অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে কেবল একটি একক রোগ হিসেবে নয়, বরং বিভিন্ন জৈবিক, বায়োমেকানিক্যাল, বিপাকীয়, জিনগত ও আণবিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি বিচিত্র সিনড্রোম হিসেবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ।
রোগটির নানাবিধ কারণ:
গত 15 মে প্রকাশিত একটি পর্যালোচনায় অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে কেবল একটি একক রোগ হিসেবে নয়, বরং বিভিন্ন জৈবিক, বায়োমেকানিক্যাল, বিপাকীয়, জিনগত ও আণবিক উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি জটিল সিনড্রোম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচলিত ‘সবার জন্য একই পদ্ধতি’ (one-size-fits-all) প্রায়শই ব্যর্থ হয়, কারণ রোগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের মূল কারণগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ।
বিশ্বজুড়ে 50 কোটিরও বেশি মানুষ অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা ওএ (OA)-তে ভুগছেন, যা মোট জনসংখ্যার 7.6 শতাংশ । 'গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ'-এর হিসাব অনুযায়ী, গত 30 বছরে এই রোগের প্রকোপ 132 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 2050 সাল নাগাদ তা আরও 60 শতাংশ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।
চিকিৎসকরা জানান, অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই স্থূলতা এবং নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হন । এই গবেষণাটি স্পষ্ট করে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোনও একক রোগ নয়, বরং এটি বিভিন্ন অবস্থার একটি সমষ্টি ।
প্রতিটি রোগীর নির্দিষ্ট ফেনোটাইপ শনাক্ত করার মাধ্যমে, আমরা 'সবার জন্য একই চিকিৎসা' পদ্ধতির পরিবর্তে অনেক বেশি কার্যকর এবং ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা প্রদান করতে পারি । এই পর্যালোচনাটি প্রদাহ, বিপাকীয় কারণ এবং ব্যথার সংবেদনশীলতা দ্বারা চিহ্নিত ছয়টি রোগের উপপ্রকার শনাক্ত করে এবং চিকিৎসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য এমআরআই এবং বায়োমার্কার প্যানেলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদ্ধতির সুপারিশ করে ।
জানা গিয়েছে, হাঁটুর ব্যথায় ভুগছিলেন এমন 33 বছর বয়সি এক আইটি (IT) পেশাজীবীর ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, উচ্চ বডি মাস ইনডেক্স (BMI) এবং হাড়ের সংযোগস্থলের (জয়েন্ট) ক্ষয় বা অবক্ষয়ের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ে । তাঁকে 'মেটাবলিক অস্টিওআর্থ্রাইটিস'-এ আক্রান্ত হিসাবে শনাক্ত করা হয় ৷ পরবর্তীতে ওজন নিয়ন্ত্রণ, সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ এবং সঠিক ব্যায়ামের মাধ্যমে তাঁর অবস্থার উন্নতি ঘটে ।
অন্য একটি ঘটনায়, 60 বছর বয়সি এক মহিলা হাঁটুর তীব্র জ্বালাপোড়া-সহ ব্যথায় এবং অনিদ্রায় ভুগছিলেন ৷ কিন্তু প্রচলিত ওষুধে কোনও সুফল পাচ্ছিলেন না । আরও বিশদ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর ব্যথার সংবেদনশীলতার সুনির্দিষ্ট ধরনটি শনাক্ত করা হয় এবং স্নায়ু-জনিত ব্যথার পথগুলিকে লক্ষ্য করে কাজ করে এমন ওষুধ (নিউরোমডুলেটর) প্রয়োগের ফলে তিনি ব্যথা থেকে মুক্তি পান ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4039183/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/osteoarthritis
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)