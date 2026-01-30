পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা বেশি বাড়ছে, গবেষণার নয়া তথ্য

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা বেশি বাড়ছে, গবেষণার নয়া তথ্য
আধুনিক জীবনযাত্রা, দূষণ, মানসিক চাপ এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে থাইরয়েডের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, যাদের সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় 7-10 গুণ বেশি ।
Published : January 30, 2026 at 12:57 PM IST
দ্রুতগতির জীবনে, আধুনিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি, ক্রমবর্ধমান দূষণ ও মানসিক চাপ এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে তরুণ প্রজন্ম থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছে । ডাক্তাররা মনে করেন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা বাড়ছে ।
এর প্রধান লক্ষণগুলি হল কোনও কাজ না করেই ক্লান্ত বোধ করা, হঠাৎ ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি, চুল পড়া, শুষ্ক ত্বক, ঠান্ডা লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, যা স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় এবং উপেক্ষা করা হয়, যা থাইরয়েডকে আরও গুরুতর সমস্যায় পরিণত করে ।
পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের থাইরয়েডের সমস্যা বেশি:
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন থাইরয়েড এখন জীবনযাত্রার একটি রোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ৷ কারণ অনিয়মিত রুটিন, জাঙ্ক ফুড এবং ঘুমের অভাব হরমোনের ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে । পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের থাইরয়েডের সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে, যার ঘটনা 7-10 গুণ বেশি । হরমোনের পরিবর্তন (যেমন ঋতুস্রাব, গর্ভাবস্থা, মেনোপজ), অটোইমিউন রোগ এবং ইস্ট্রোজেনের কারণে এটি ঘটে । পুরুষদের ক্ষেত্রে, থাইরয়েড শুক্রাণুর গুণমান এবং পরিমাণ হ্রাস করে এবং ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের কারণ হতে পারে ।
অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, আয়োডিনের অভাব এবং উচ্চ দূষণ থাইরয়েডের প্রধান কারণ । মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা 7-10 গুণ বেশি দেখা যায় ৷ 16 থেকে 25 বছর বয়সের মধ্যে এই সমস্যা বৃদ্ধি পায় । চুল পড়া একটি সাধারণ লক্ষণ ।
16-25 বছর বয়সিদের মধ্যে থাইরয়েডের ঘটনা বাড়ছে: চুল পড়া (বিশেষ করে হাইপোথাইরয়েডিজমে) থাইরয়েড রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ । শিশু এবং তরুণদের (বিশেষ করে 16-25 বছর বয়সিদের) মধ্যে থাইরয়েডের ঘটনা বাড়ছে । মানসিক চাপ, ফাস্ট ফুড এবং পড়াশোনার চাপ বৃদ্ধি, ঘনত্ব এবং ওজনকে প্রভাবিত করে ।
চিকিৎসক বলেন, "গর্ভাবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত থাইরয়েড গর্ভপাত, অকাল প্রসব বা কম ওজনের জন্মের কারণ হতে পারে । মহিলাদের অনিয়মিত মাসিক হতে পারে এবং পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম হতে পারে, যা উর্বরতাকে প্রভাবিত করতে পারে ।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, একবার থাইরয়েড রোগ দেখা দিলে, এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা যায় না, তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ।
যোগব্যায়ামের মাধ্যমে প্রতিরোধ অর্জন করা যেতে পারে । নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলন উল্লেখযোগ্য উপশম প্রদান করে । যোগব্যায়াম (সূর্য নমস্কার, উষ্ট্রাসন, প্রাণায়াম), নিয়মিত ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্য TSH মাত্রা উন্নত করতে পারে । ওষুধের সঙ্গে মিলিত হলে এগুলি সবচেয়ে ভালো কাজ করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5058901/
