দুধের প্যাকেটে নীল, সবুজ এবং কমলা রঙের ব্যবহার করা হয় কেন ? পুষ্টিগুণ বুঝে কিনুন

জেনে নিন দুধের প্যাকেটের এই রঙগুলোর তাৎপর্য কী ।

Published : June 1, 2026 at 11:57 AM IST

প্রতিদিন দুধ কিনতে যাওয়ার সময় আপনি সম্ভবত একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন দোকানে সাজিয়ে রাখা দুধের প্যাকেটগুলো বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কোনওটি নীল, কোনোটি সবুজ, আবার কোনওটি কমলা রঙের । অধিকাংশ মানুষই এই রঙগুলিকে সচরাচর উপেক্ষা করে যান এবং সেগুলোকে কেবল প্যাকেটের নকশারই একটি অংশ হিসেবে ধরে নেন ৷ অথচ, এই রঙগুলির আড়ালে আসলে একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য লুকিয়ে থাকে । আপনিও যদি কেবল রঙের ওপর ভিত্তি করেই কোনও একটি প্যাকেট বেছে নেন, তবে আপনার জেনে রাখা উচিত এই রঙগুলি মূলত প্যাকেটের ভিতরে থাকা দুধের ধরণ এবং তাতে চর্বির (ফ্যাট) পরিমাণ নির্দেশ করে । আপনি ওজন কমাতে চাইছেন, সন্তানের শারীরিক বিকাশের জন্য দুধ কিনছেন, কিংবা প্রতিদিনের চা-কফির প্রয়োজনে দুধ কিনছেন উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, সঠিক প্যাকেটটি বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

সবুজ রঙের প্যাকেট কী নির্দেশ করে ?

সাধারণত, সবুজ রঙের প্যাকেট 'টোন্ড মিল্ক' বা টোন্ড দুধ নির্দেশ করে । এতে চর্বির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে । যাঁরা একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে চান এবং প্রতিদিন দুধ পান করতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ হিসাবে বিবেচিত হয় । এই রঙের প্যাকেটে দুধের স্বাদ যেমন ভালো হয়, তেমনি এর পুষ্টিগুণও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ।

নীল রঙের প্যাকেট কী নির্দেশ করে ?

নীল রঙের প্যাকেট সচরাচর 'ডবল-টোনড' দুধের জন্য ব্যবহৃত হয় । এতে চর্বি এবং ক্যালোরি উভয়ের পরিমাণই কম থাকে । যেসব মানুষ নিজেদের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান কিংবা কম চর্বিযুক্ত দুধ পছন্দ করেন, তাঁরাই সাধারণত এটি বেছে নেন । হালকা প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও, এটি এর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ।

কমলা বা হলুদ রঙের প্যাকেটকে বিশেষ কেন মনে করা হয় ?

কমলা বা হলুদ রঙের প্যাকেটকে সাধারণত 'ফুল-ক্রিম' (পূর্ণ ননীযুক্ত) দুধের নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা হয় । এই দুধে চর্বির পরিমাণ থাকে সর্বাধিক । শিশু, বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়ে এবং যারা ঘন ও ননীযুক্ত দুধ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে ।

কোন দুধটি সবচেয়ে ভালো ?

প্যাকেটের রঙ দেখেই কেবল কোনও দুধকে 'সেরা' হিসাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । দুধ কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে উল্লিখিত চর্বি ও প্রোটিনের পরিমাণ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং দুধের ধরণ বা ক্যাটাগরি যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । শিশুদের জন্য ফুল-ক্রিম দুধ উপকারী হতে পারে ৷ অন্যদিকে, যারা নিজেদের শারীরিক ফিটনেস বা সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন, তারা কম চর্বিযুক্ত (low-fat) দুধ বেছে নিতে পারেন । তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, সব দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ড বা কোম্পানি একই ধরনের 'কালার-কোডিং' বা রঙের সংকেত পদ্ধতি ব্যবহার করে না । বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্যাকেজিং বা মোড়ক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ৷ তাই দুধ কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত তথ্যগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

