একাকী বনাম নিঃসঙ্গতা: 60 বছর বয়সে এসে সালমান খান কেন একাকীত্ব নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন ?

একাকী বনাম নিঃসঙ্গতা: 60 বছর বয়সে এসে সালমান খান কেন একাকীত্ব নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন ?
সালমান খানের সাম্প্রতিক একটি পোস্ট একাকীত্ব এবং জীবনের বাস্তবতা নিয়ে নতুন এক আলোচনার সূত্রপাত করেছে ।
Published : May 21, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 12:56 PM IST
সালমান খান তাঁর চলচ্চিত্র, ফিটনেসের কারণে সর্বদা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন । তবে, সম্প্রতি তাঁর একটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট ভক্তদের আবেগাপ্লুত করে তুলেছে । তিনি লিখেছেন, 'একাকী থাকা এবং নিঃসঙ্গ বোধ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ।' তাঁর এই কথাগুলিই পুরো ইন্টারনেট জুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে । অনেকেরই মনে হয়েছে, সালমান জীবনের এক গভীর অনুভূতির কথাই এখানে প্রকাশ করেছেন ।
যদিও তিনি এটি কেবল একটি সাধারণ ভাবনা ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই পোস্ট করেছিলেন, তবুও এটি মানুষকে সম্পর্ক, মানসিক প্রশান্তি এবং একাকীত্ব নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কেবল সাফল্যকেই নয়, বরং ‘আপনজন’ বা কোনও গোষ্ঠীর অংশ হওয়ার অনুভূতির গুরুত্বকেও উপলব্ধি করতে শুরু করে । ঠিক এই কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুভব করেছেন, সালমানের এই ভাবনাটি তাঁদের নিজেদের জীবনের সঙ্গেও গভীরভাবে মিলে গিয়েছে । মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে, বর্তমান সময়ে একাকীত্বের সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তরুণদের মধ্যেও এর প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে ।
একাকী বসবাস বনাম নিঃসঙ্গতা: দুটি ভিন্ন বিষয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, একাকী বসবাস করাটা সবসময়ই মানসিক কষ্টের কারণ নয় । অনেকেই নিজের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এক ধরণের মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পান । তবে, যখন কোনও ব্যক্তি অন্যদের মাঝে থেকেও ভিতর থেকে এক ধরণের শূন্যতা অনুভব করেন তখন তাকে ‘আবেগজনিত নিঃসঙ্গতা’ বলা হয় ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতা কেন বদলে যায় ?
কোনও ব্যক্তি যখন 50 বা 60 বছর বয়সে পৌঁছন, ততদিনে তিনি জীবনের বহু চড়াই-উতরাই প্রত্যক্ষ করে ফেলেছেন । পুরনো বন্ধুরা দূরে সরে যায় ৷ সম্পর্কের সমীকরণগুলি পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং মানুষ নিজের ভিতরের জগত নিয়ে গভীরতর আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে পড়ে । ঠিক এই কারণেই জীবনের এই পর্যায়ে এসে মানুষ আবেগগুলিকে অনেক বেশি গভীরতার সঙ্গে অনুভব করে ।
সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অর্থবিত্ত ও খ্যাতি নিঃসন্দেহে সুখ বয়ে আনতে পারে ৷ কিন্তু মানসিক সংযোগ বা আবেগের অভাবকে তা কখনোই পূরণ করতে পারে না । এমনকি বড় বড় তারকারাও যাঁদের সবকিছুরই প্রাচুর্য রয়েছে মনের গহীনে এক ধরণের একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন ।
বর্তমান প্রজন্মও ঠিক এই সমস্যারই সম্মুখীন: মোবাইল ফোন এবং সোশাল মিডিয়া মানুষকে অনলাইনে সংযুক্ত করলেও, মুখোমুখি যোগাযোগের প্রকৃত আদান-প্রদান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে । ঠিক এই কারণেই তরুণরাও প্রায়শই একাকীত্বে ভোগে । সালমান খানের পোস্টটি মানুষের মনে গভীর দাগ কেটেছে ৷ কারণ এটি জীবনের এমন এক মৌলিক সত্যকে তুলে ধরেছে যা আজকের দিনে অনেকেই নিজেদের অন্তরে অনুভব করেন, কিন্তু তা প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে পারেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)