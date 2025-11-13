আপনার সন্তান কি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে ? এই সাধারণ কারণেই বিপদজ্জনক হতে পারে
শৈশবে রোগ ব্যধি হওয়া স্বাভাবিক ৷ তবে ঘন ঘন হলে বাচ্চার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷
Published : November 13, 2025 at 10:24 AM IST
শৈশবে অসুস্থ হওয়া স্বাভাবিক ৷ কিন্তু যখন কোনও শিশু কয়েকদিন অন্তর জ্বর, সর্দি, কাশি বা পেটের সমস্যায় ভুগতে শুরু করে ৷ তখন এটি বাবা-মায়ের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে । এটি কেবল শিশুর পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং বিকাশকেই প্রভাবিত করে না, বরং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক অবস্থারও প্রভাব ফেলে ।
শিশুদের ঘন ঘন অসুস্থতা বাবা-মায়ের জন্য চাপের কারণ হয়, কারণ এটি তাদের শিক্ষা, বিকাশ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে । দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি, দূষিত জল, জাঙ্ক ফুড, ঘুমের অভাব, সূর্যালোক এবং খেলাধুলার অভাব, দূষণ এবং অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়াই এর প্রধান কারণ ।
প্রায়শই এর পিছনে কিছু সাধারণ কিন্তু উপেক্ষিত কারণ থাকে, যা সময়মতো শনাক্ত করা গেলে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শিশুদের ঘন ঘন অসুস্থতার কিছু সম্ভাব্য কারণ এবং তারা কী কী সতর্কতা নিতে পারে ?
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ছোট বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত হয় না । পুষ্টিহীনতা বা সময়মতো টিকা না দেওয়া তাদের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় ।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব: নোংরা হাতে খাওয়া, বাইরে খেলার পর স্নান না করা, অথবা বারবার মুখ স্পর্শ করা সংক্রমণের দিকে ঝুঁকে পড়া । শুরু থেকেই শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি শেখানো গুরুত্বপূর্ণ ।
দূষিত জল পান করা: অপরিষ্কার বা বাইরের জল পান করলে শিশুদের ডায়রিয়া এবং টাইফয়েডের মতো পেটজনিত অসুস্থতা হতে পারে ।
বাইরের খাবার এবং জাঙ্ক ফুড খাওয়া: পিৎজা, বার্গার বা চিপসের মতো খাবার শিশুদের পুষ্টির ক্ষতি করে এবং তাদের পাচনতন্ত্রকে দুর্বল করে ।
ঘুমের অভাব: একজন ক্রমবর্ধমান শিশুর প্রতিদিন 8-10 ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন । ঘুমের অভাব শরীরকে নিজেকে মেরামত করতে বাধা দেয় এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে ।
শারীরিক কার্যকলাপের অভাব: খেলাধুলা করলে শিশুদের শারীরিক শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু যদি কোনও শিশু সারাদিন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তবে তাদের শরীর ধীরে ধীরে অলস হয়ে পড়ে ।
সূর্যের আলো এড়িয়ে চলা: সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি শিশুদের হাড় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অপরিহার্য । সকালের রোদে কিছুটা সময় কাটানো উপকারী ।
অতিরিক্ত ওষুধ: হালকা কাশি বা জ্বর হলে প্রতিবার অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়া শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমন করতে পারে ৷
দূষণের প্রভাব: শহরের বাতাসে ধুলো এবং বিষাক্ত উপাদান শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে ঘন ঘন অ্যালার্জি এবং কাশি হয় ।
মানসিক চাপ এবং ভয়: চাপ, ভয় বা পিতামাতার চাপ শিশুদের মানসিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়, যা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে ।
ঋতু পরিবর্তন: আবহাওয়া ঠান্ডা থেকে গরমে বা গরম থেকে বৃষ্টিতে পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যে ভাইরাল সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । এই সময়ে বিশেষ যত্ন প্রয়োজন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2722603/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ডায়াবেটিস হৃদরোগের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ? জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত
- হৃদরোগের অবনতি হলে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা মারাত্মক হতে পারে
- শীতকালে এই সবজি সুপারফুডের চেয়ে কম নয়, বহু স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূরে রাখবে
- ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন