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সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই কি শরীরে ব্যথা অনুভূত হয় ? 'ক্লান্তি' ভেবে উপেক্ষা করবেন না

ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরে ব্যথা অনুভব করা মানেই যে কেবল ক্লান্তি, তা নয় । এটি ভুল ভঙ্গিতে ঘুমানো বা অন্যান্য সমস্যা হতে পারে ৷

Healthy life
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই কি শরীরে ব্যথা অনুভূত হয় ? কী করবেন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2026 at 11:01 AM IST

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ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরে ব্যথা অনুভব করা অনেকের কাছেই একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । অনেকেই বিষয়টিকে কেবল ক্লান্তি বা বয়সজনিত লক্ষণ বলে এড়িয়ে যান ৷ কিন্তু প্রায়শই এর পিছনে কোনও অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা জীবনযাত্রার কোনও ত্রুটি দায়ী থাকে ।

রাতে পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি সকালে শরীর ভারী, আড়ষ্ট বা ব্যথাতুর মনে হয়, তবে তা কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা দৈনন্দিন রুটিনে কোনও ত্রুটির লক্ষণ হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর পিছনের কারণগুলি সম্পর্কে ৷

সকালে শরীর ব্যথার কারণ

ভুল ভঙ্গিতে ঘুমানো: ঘুমের সময় ভুল ভঙ্গিতে শুয়ে থাকলে পেশি ও জয়েন্টের ওপর চাপ পড়ে। ঘাড়, পিঠ বা কাঁধ যদি সঠিক অবস্থানে না থাকে, তবে ঘুম থেকে ওঠার পর ব্যথা ও আড়ষ্টতা অনুভূত হতে পারে ।

নিম্নমানের ম্যাট্রেস বা বালিশ: অতিরিক্ত নরম বা অতিরিক্ত শক্ত ম্যাট্রেস শরীরকে পর্যাপ্ত সাপোর্ট বা অবলম্বন দিতে পারে না । একইভাবে, খুব উঁচু বা খুব চ্যাপ্টা বালিশ ঘাড় ও মেরুদণ্ডে টান সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে সকালে শরীর ব্যথা হতে পারে ।

জলশূন্যতা: শরীরে জল অভাবও সকালে ব্যথার কারণ হতে পারে । পর্যাপ্ত জল পান না করলে জল শূন্যতা দেখা দেয়, যা পেশির আড়ষ্টতা ও ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে ।

ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি: ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি পেশিকে দুর্বল করে দিতে পারে । এর ফলে কোনও শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই শরীরে ব্যথা ও ভারী ভাব অনুভূত হতে পারে ।

অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা অপর্যাপ্ত ঘুম: অপর্যাপ্ত ঘুম বা মানসিক চাপ শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে । ঘুমের ঘাটতির কারণে পেশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় না, যা সকালে ব্যথার কারণ হতে পারে ।

হালকা ব্যায়ামের অভাব: দিনের বেলা যদি আপনি সক্রিয় না থাকেন বা ব্যায়াম না করেন, তবে পেশি ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে । এর ফলে ঘুম থেকে ওঠার সময় শরীর ভারী ও ব্যথাপূর্ণ মনে হতে পারে ।

অন্তর্নিহিত কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ: সকালে নিয়মিত ব্যথা হওয়া কখনও কখনও আর্থ্রাইটিস, থাইরয়েডের সমস্যা বা ফাইব্রোমায়ালজিয়ার মতো রোগের লক্ষণ হতে পারে । যদি ব্যথা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6879497/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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