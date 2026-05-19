আপনিও কি প্রায়ই ক্লান্ত বোধ করেন ? বিজ্ঞানীরা সতেজ থাকার সূত্র আবিষ্কার করেছেন

আপনিও কি প্রায়ই ক্লান্ত বোধ করেন ? বিজ্ঞানীরা সতেজ থাকার সূত্র আবিষ্কার করেছেন
নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষ যখন ভালো মেজাজে থাকে, তখন তারা অধিক সক্রিয় থাকে ৷
Published : May 19, 2026 at 10:46 AM IST
একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে মানুষ যখন মানসিকভাবে ভালো বোধ করে অর্থাৎ, যখন তাদের মেজাজ ফুরফুরে থাকে তখন তারা শারীরিকভাবে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে । বিশ্বজুড়ে 67টি গবেষণা দলের সংগৃহীত 3 লক্ষেরও বেশি 'রিয়েল-টাইম মুড রিপোর্ট' বা তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থার তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে আরও জানা গিয়েছে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানসিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে ৷ এই গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলি Nature Human Behaviour নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ।
এই গবেষণার উদ্দেশ্যে, জার্মানির রুহর ইউনিভার্সিটি বোখুম-এর বিজ্ঞানীরা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সঙ্গে যৌথভাবে 8000-এরও বেশি অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন ৷ এসব তথ্য স্মার্টফোন এবং পরিধানযোগ্য যন্ত্রপাতির (wearable devices) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল । এই যন্ত্রগুলির সহায়তায় গবেষকরা মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে তারা কেমন অনুভব করে এবং কীভাবে চলাফেরা করে, সে সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন ।
একটি গবেষণাপত্রের লেখকদের মতে, মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক কার্যকলাপ (PA) অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম শক্তির জাগরণ, ইতিবাচক মানসিক অবস্থা এবং মানসিক অনুভূতির ইতিবাচক মাত্রার (valence) সঙ্গে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক প্রদর্শন করে ৷ অন্যদিকে, এটি মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে । এই প্রভাবগুলির ব্যবহারিক মাত্রা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কার্যকলাপের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় ৷ তবে এদের মধ্যে শক্তির জাগরণের সঙ্গেই শারীরিক কার্যকলাপের সম্পর্কটি সবচেয়ে জোরালো ৷
অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এটি লক্ষ্য করা গিয়েছে, প্রতিদিনের শারীরিক কার্যকলাপের পর তাদের মেজাজের উন্নতি ঘটে ৷ অধিকন্তু, এটিও সত্য যে মানুষ যখন ইতিবাচক মানসিক অবস্থায় থাকে ৷ তখন তারা হাঁটাচলায় অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে । শক্তির স্তরের ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্পর্কটি ছিল সর্বাধিক জোরালো ৷ অংশগ্রহণকারীদের 95 শতাংশেরও বেশি তাদের শারীরিক কার্যকলাপ চলাকালীন শক্তির বৃদ্ধি অনুভব করার কথা জানিয়েছেন । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যেসব ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতার প্রাথমিক স্তর (baseline fitness levels) অপেক্ষাকৃত নিম্ন ছিল, শারীরিক কার্যকলাপ থেকে তারাই সর্বাধিক সুফল লাভ করেছেন ।
এমনকি দৈনন্দিন ছোটখাটো কাজও আপনার মন-মেজাজ সতেজ রাখে: যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির 'পেনিংটন বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার'-এর এই গবেষণাপত্রের সহ-লেখক আমান্ডা স্টাইয়ানো উল্লেখ করেছেন, এই গবেষণাটি বাস্তব-জীবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আচরণগুলি বোঝার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরে । বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, আমরা এখন একটি স্পষ্ট চিত্র পাচ্ছি যে কীভাবে দৈনন্দিন কার্যকলাপের অতি সামান্য পরিমাণও মানুষের মন-মেজাজের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে ।
গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি শারীরিক কার্যকলাপ এবং সামগ্রিক সুস্থতার (well-being) মধ্যে একটি দৃঢ় সংযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে ৷ এমন একটি সম্পর্ক যা এর আগে নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার পরিবেশ এবং 'ক্রস-সেকশনাল' বা বিভিন্ন সময়ের তথ্যভিত্তিক গবেষণায়ও প্রদর্শিত হয়েছিল । বর্তমান গবেষণাটি শারীরিক কার্যকলাপ এবং সুস্থতার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে ৷ যা মূলত স্মার্টফোন এবং পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি-যন্ত্রের (wearable devices) ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে এবং এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কার্যকলাপ কীভাবে একেকজন ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে । ভবিষ্যতে, এই গবেষণাটি আমাদের এটি বুঝতেও সহায়তা করবে যে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের প্রতি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)