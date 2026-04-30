ডায়াবেটিসও কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি ! 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি' থেকে চোখকে রক্ষা করবেন কীভাবে ?

ডায়াবেটিসও কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি ! 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি' থেকে চোখকে রক্ষা করবেন কীভাবে ?
ডাঃ জয়দেব সতর্ক করে দিয়েছেন, একবার রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটিকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব ।
By Anubha Jain
Published : April 30, 2026 at 3:05 PM IST
ভারতে ডায়াবেটিসের প্রকোপ জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে । বর্তমানে 10 কোটিরও বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন ৷ অথচ এর চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষ এমন এক প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছেন, যা 'প্রি-ডায়াবেটিস' নামে পরিচিত । আমরা প্রায়শই এই ভেবে আতঙ্কিত হই যে, ডায়াবেটিস ধরা পড়লে তা অনিবার্যভাবেই উচ্চ রক্তচাপ কিংবা কিডনির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ৷ কিন্তু আমরা সচরাচর এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই যে, এই রোগ ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিশক্তিও কেড়ে নিতে পারে ।
বিশেষ করে, ‘ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি’—যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডায়াবেটিস রোগীকে আক্রান্ত করে ৷ শুরুতে কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে না; বরং দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে লোপ পাওয়ার পর্যায়েই কেবল এটি আত্মপ্রকাশ করে ।
রেটিনার ক্ষতি যা দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত করে: এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বেঙ্গালুরুর 'নারায়ণা নেত্রালয়' চক্ষু হাসপাতালের একজন বরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিত্রা জয়দেব বলেন, "আমাদের চোখের পিছনের অংশে রেটিনা অবস্থিত ৷ এটি একটি আলোক-সংবেদনশীল কলা বা টিস্যু । যখন শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বাঁধে, তখন এটি ধীরে ধীরে রেটিনায় অবস্থিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে ।
এই রক্তনালীগুলি দুর্বল হয়ে ফুলে যাওয়ার কারণে, অথবা সেগুলির ভিতর থেকে রক্ত বা তরল চুঁইয়ে পড়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে শুরু করে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে, রেটিনার ওই অংশে নতুন রক্তনালী তৈরি হয়, যার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটে। এই অবস্থাই 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি' নামে পরিচিত ।"
সাধারণত, এর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে পড়তে অক্ষমতা, মানুষের মুখমণ্ডল চিনতে অসুবিধা এবং দৃষ্টিসীমার মধ্যে হঠাৎ কালো দাগ বা ভাসমান আকৃতির উপস্থিতি । তবে এর আসল বিপদটি লুকিয়ে আছে এই সত্যের মধ্যে যে রোগী কোনও লক্ষণ টের পাওয়ার অনেক আগেই, প্রায়শই এই ক্ষতির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ।
এটি কেন একটি 'নীরব ঘাতক' ?
ডাক্তাররা কেন 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি'-কে একটি 'নীরব ঘাতক' হিসেবে অভিহিত করেন, তার পিছনে একটি জোরালো কারণ রয়েছে । সাধারণত রেটিনার কেন্দ্রীয় অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত, কোনও ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন টের পান না । অথচ, তার অনেক আগে থেকেই রেটিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ক্ষতি শুরু হয়ে গিয়ে থাকতে পারে । এরফলে, রোগীরা প্রায়শই এই ভ্রান্ত ধারণায় থাকেন যে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে ৷ আর ঠিক এই কারণেই তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করে ফেলেন ।
ডাঃ জয়দেব সতর্ক করে দিয়ে বলেন, একবার রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে সেটিকে পুনরায় তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব । তিনি ব্যাখ্যা করেন , সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে কেবল ক্ষতির অগ্রগতি রোধ করা এবং দৃষ্টিশক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুই রক্ষা করা সম্ভব । তাই, একমাত্র সমাধান হল দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা অবস্থাতেই চোখের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ।
কার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ?
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত যে-কেউই চোখের বিভিন্ন জটিলতার ঝুঁকিতে থাকেন । সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ডায়াবেটিসের ধরণ যা-ই হোক না কেন তা টাইপ 1, টাইপ 2 কিংবা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (যা গর্ভাবস্থায় দেখা দেয়)—চোখ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায় । এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, একজন ব্যক্তি কত দীর্ঘ সময় ধরে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে আছেন ।
যদি কোনও ব্যক্তি 20 থেকে 30 বছর ধরে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত থাকেন, তবে তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা তিনি যতই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখুন না কেন, তাঁর রেটিনা বা অক্ষিপট কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে ৷ ক্ষতির মাত্রা যতই সামান্য হোক না কেন । একইভাবে, যাঁরা খুব অল্প বয়সেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ৷ কারণ তাঁদের এই রোগের সঙ্গে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয় ।
ঝুঁকি বৃদ্ধিকারী উপাদানসমূহ: ডায়াবেটিসের পাশাপাশি যখন অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাও থাকে, তখন রেটিনার ক্ষতি অনেক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় । বিশেষ করে, উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রেটিনার রক্তনালীগুলি অত্যন্ত দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে ।
গর্ভাবস্থাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের গর্ভাবস্থায় অবশ্যই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ৷ কারণ এই সময়ে রেটিনার ক্ষতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা থাকে । একইভাবে, সঠিকভাবে ওষুধ সেবন না করা, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক ব্যায়ামের অভাব রেটিনার অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
চিকিৎসা পরীক্ষা এবং নতুন প্রযুক্তি: বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায়, চোখের পরীক্ষা করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে । অতীতে, চোখের মণি প্রসারিত করার জন্য ড্রপ দেওয়ার পর রোগীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো । তবে চিকিৎসকের মতে, বর্তমানে 'ওয়াইড-ফিল্ড ইমেজিং'-এর মতো আধুনিক সব প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটেছে ।
এখন চোখের ড্রপ ব্যবহার না করেই রেটিনার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা এবং তা পরীক্ষা করা সম্ভব । তাছাড়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সহায়তায় এই ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে চোখে কোনএ অস্বাভাবিকতা আছে কি না, তা নিখুঁতভাবে শনাক্ত করা যায় । এর জন্য বড় কোনও বিশেষায়িত হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং বর্তমান সময়ের প্রতিটি ডায়াবেটিস চিকিৎসা কেন্দ্রে চোখের প্রাথমিক পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ।
চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ: রেটিনার ক্ষতির তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা প্রদান করা হয় । রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা রোগীদের জন্য চোখের ড্রপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় । যদি ক্ষতির মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে চোখে ফোলাভাব (ইডিমা) দেখা দেয়, তবে সরাসরি চোখের ভিতরে ইনজেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে এই ফোলাভাব কমানো সম্ভব ।
যদি নতুন রক্তনালী গজিয়ে ওঠার এবং তা থেকে তরল নিঃসরণ বা লিক হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তবে লেজার থেরাপির মাধ্যমে এই রক্তনালীগুলোকে ধ্বংস করা যায় । যেসব রোগীর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর, তাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে । এই সমস্ত চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল দৃষ্টিশক্তি হারানো প্রতিরোধ করা । বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয় যে রোগটি যত দ্রুত শনাক্ত করা যাবে, দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা ততটাই সহজ হবে ।
জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ওষুধপত্র: অনেক রোগীই এই আশঙ্কায় ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে চলেন যে, হয়তো সারা জীবন ধরে তাঁদের ডায়াবেটিসের ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। তাঁরা ভুলবশত এমনটা মনে করেন যে, কেবল খাদ্যাভ্যাসের নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরচর্চাই এর জন্য যথেষ্ট । তবে, যখন শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন নিঃসরণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেই ইনসুলিনকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে না তখন চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাটা নিজের শরীরের প্রতিই এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হয়ে দাঁড়ায় ।
ডায়াবেটিসের তীব্রতাকে কেবল তখনই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব, যখন জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং যথাযথ চিকিৎসাসেবা উভয়ই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে । ওষুধ সেবনের বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া বা বিলম্বিত করা মানে হল, আপনার শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ক্রমাবনতির পথকে স্বয়ং অনুমোদন দেওয়া ।
সচেতনতা: যদিও ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বমানের, তবুও এ বিষয়ে সচেতনতা এখনো দেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে সেভাবে পৌঁছতে পারেনি । মানুষকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, ডায়াবেটিস কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার একটি অবস্থা মাত্র নয়, বরং এটি এমন একটি রোগ, যা ধীরে ধীরে কিডনি, হৃৎপিণ্ড এবং চোখের ক্ষতিসাধন করে। ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়ার পরপরই চোখের একটি পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা উচিত ।
দৃষ্টিশক্তি এমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে । দৃষ্টিশক্তির মতো এই অমূল্য উপহারকে সুরক্ষিত রাখা প্রতিটি মানুষেরই দায়িত্ব । ডায়াবেটিসকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্ত করার পাশাপাশি, এর সাথে যুক্ত জটিলতাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতাও আমাদের গড়ে তুলতে হবে ।
