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সন্তান কি খাওয়ার বা খেলার সময় গান গায় ? মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণগুলি জানুন

অনেক শিশু শ্রোতাদের জন্য নয়, বরং নিজের মনেই গান গায় । এটি কিসের ইঙ্গিত ? জানুন গবেষণার বিস্তারিত তথ্য ৷

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সন্তান খাওয়ার সময় কেন গান গায় ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 3, 2026 at 3:07 PM IST

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আপনার সন্তানও কি পোশাক পরার সময়, খাওয়ার সময় কিংবা খেলার ফাঁকে গান গায় ? প্রায়শই নিজের তৈরি কোনও সুর গুনগুন করে ? মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের গান গাওয়া একটি আকর্ষণীয় আচরণ । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাওয়ার মাধ্যমে শিশুরা ভাষা, স্মৃতিশক্তি, সৃজনশীলতা এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করতে পারে ।

শিশুরা কেন প্রতিটি কাজকেই গানে রূপ দেয় ?

ছোট শিশুরা কোনও কাজ করার সময় প্রায়ই গুনগুন করে গান গায় । সাজগোজ, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলো কিংবা বাড়ির এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোর সময় তারা হয়তো নিজেদের মতো করে সুর তৈরি করে নেয় । কখনও কখনও তাদের গানের কথা বড়দের কাছে একেবারেই অর্থহীন মনে হতে পারে । শিশুরা প্রায়ই একই লাইন বারবার বলতে থাকে এবং মাঝেমধ্যে তারা নিজেদের মতো সুর ও কথা উদ্ভাবন করে ।

একটি গবেষণায় 3 ও 4 বছর বয়সি শিশুদের তাদের ঘরের পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে । এতে দেখা গিয়েছে, দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান তৈরি করতে পারে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই গানগুলি সবসময় বড়দের শেখানো কোনও গান হয় না, বরং শিশুরা নিজেরাই শব্দ তৈরি করে, পরিচিত সুর বা ছন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটায় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে গানের কথায় পরিবর্তন আনে ।

শিশুরা কেন একই লাইন বারবার গায় ?

শিশুদের তৈরি গানে পুনরাবৃত্তি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । কোনও শিশু হয়তো একই শব্দ বা লাইন একাধিকবার গায় ৷ কখনও কখনও তারা কোনও কাজকে গানের অংশ করে তোলে, আবার কখনও একই সুরের সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ জুড়ে দেয় ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ছন্দ ও পুনরাবৃত্তি শিশুদের শব্দ ও তথ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি অনন্য উপায় করে দেয় । 2022 সালের একটি গবেষণায় প্রাক-স্কুল বয়সি শিশুদের শব্দভাণ্ডার শেখানোর ক্ষেত্রে গান ও ছন্দের ব্যবহার এবং ছবির ব্যবহারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছিল । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান বা ছন্দের মাধ্যমে শব্দ শেখানো হলে তা শিশুরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে । তবে এর অর্থ এই নয় যে, শিশুকে সবকিছু গান গেয়ে শোনালেই তার স্মৃতিশক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নত হবে ।

নিজে নিজে গান গাওয়াও একটি সাধারণ বিষয়

অনেক শিশু শ্রোতার জন্য নয়, বরং নিজের মনেই গান গায় । একা খেলার সময় বা কোনও কাজ করার সময় তারা হয়তো মৃদু স্বরে গুনগুন করে । 4 থেকে 8 বছর বয়সি 58 জন শিশুকে নিয়ে করা একটি গবেষণায় তাদের self-talk, গান গাওয়া এবং গুনগুন করার মতো আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল । দেখা গিয়েছে, কোনও কাজে ব্যস্ত থাকার সময় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু নিজের মনেই গান গাইছিল । তবে এই গবেষণাটি প্রমাণ করেনি যে নিজে নিজে গান গাইলে শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ে ৷ এটি কেবল ইঙ্গিত দেয় যে শিশুদের মধ্যে এটি একটি স্বাভাবিক আচরণ ।

এটি সৃজনশীলতারও বহিঃপ্রকাশ

শিশুরা যখন নিজেদের মতো করে গান তৈরি করে, তখন তারা কেবল শোনা বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করে না । তারা শব্দ পরিবর্তন করে, নতুন সুর তৈরি করে এবং তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে গানের মধ্যে নিয়ে আসে । এই প্রক্রিয়াটিকে ভাষা ও সুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটি উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে । গবেষণায় শিশুদের নিজস্ব তৈরি এসব গানের সঙ্গে তাদের সঙ্গীত-বিষয়ক সৃজনশীলতার প্রাথমিক ধাপগুলির যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে । প্রতিটি গানের মধ্যে কোনও গোপন অর্থ খোঁজার প্রয়োজন নেই ।

কোনও শিশু যদি হঠাৎ স্কুল, বন্ধু-বান্ধব বা কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে গান গাইতে শুরু করে, তবে তার মানে এই নয় যে সে কোনও সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে । শিশুরা তাদের আগ্রহের বিষয়গুলি নিয়েও গান গায় । তাই, সন্তানের গাওয়া প্রতিটি গানের পিছনে কোনও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ খোঁজার প্রয়োজন নেই । এর পরিবর্তে, শিশু কোন শব্দগুলি বারবার বলছে, সুরের পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে এবং কোন কাজগুলি করার সময় তারা সবচেয়ে বেশি গান গাইছে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করাটা বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে ৷

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885201418300054?via%3Dihub

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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WHY DO KIDS SING WHILE EATING

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