মহিলাদের মধ্যে কেন বেশি মারাত্মক মধুমেহ ? জানুন স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে
ডায়াবেটিস মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ ও হরমোনজনিত সমস্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি হচেশ্বর এল. আন্নিগেরি এবং লক্ষ্মী নরসিংহ সঙ্গে চিকিৎসক ৷
Published : April 24, 2026 at 4:17 PM IST
সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছেন । রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে তা নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । চিকিৎসকদের মতে, গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA1c) হল এমন একটি রক্ত পরীক্ষা যার মাধ্যমে গত 2 থেকে 3 মাসের গড় রক্তে শর্করার মাত্রা পরিমাপ করা হয় ৷ এই মাত্রা যদি ধারাবাহিকভাবে 6 শতাংশের উপরে থাকে, তবে তা উদ্বেগের বিষয় হিসাবে গণ্য হয় ।
ডায়াবেটিস কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোনও শারীরিক অবস্থা নয় । শরীরের অন্যান্য বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যের ওপরও ডায়াবেটিস বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । এই কারণেই, প্রত্যেকেরই নিয়মিত নিজেদের রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করানো প্রয়োজন । বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
মহিলাদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস বৃদ্ধির কারণগুলি কী কী ? মহিলাদের জন্য টাইপ 2 ডায়াবেটিস কতটা বিপজ্জনক ? টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীরা প্রধানত কী কী স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন ? টাইপ 2 ডায়াবেটিস কি নারীদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা, কিডনি ও স্নায়ুর ক্ষতি, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, ত্বক ও মুখের স্বাস্থ্যের সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং গর্ভাবস্থাকালীন ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ? টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত ? ধারওয়াড়ের এসডিএম হাসপাতালের চিকিৎসক ও বরিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ মোহন বি. আলুর এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলেছেন ।
টাইপ 2 ডায়াবেটিস কী ? টাইপ 2 ডায়াবেটিস হল একটি দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অবস্থা, যা তখন দেখা দেয় যখন শরীর ইনসুলিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয় । টাইপ 2 ডায়াবেটিস মূলত তখন ঘটে যখন শরীরের কোষগুলি ইনসুলিনের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দেয় না (যাকে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বলা হয়) এবং অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না । টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ফলে রক্তে শর্করার (সুগার) মাত্রা বৃদ্ধি পায় । যদি রক্তে শর্করার মাত্রা 126 মিগ্রা/ডেসি-লিটার (mg/dL) বা তার বেশি হয়, তবে তাকে টাইপ 2 ডায়াবেটিস হিসাবে গণ্য করা হয় । এর প্রধান কারণগুলি হল ওজন বৃদ্ধি, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন । এই রোগের প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লান্তি অনুভব করা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অত্যধিক তৃষ্ণা পাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া এবং শরীরের কোনো ক্ষত শুকাতে দীর্ঘ সময় লাগা ৷
মহিলাদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস বৃদ্ধির কারণ কী ? NIH-এর ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের গবেষণা অনুযায়ী, সাধারণত পুরুষদের মধ্যেই টাইপ 2 ডায়াবেটিস বেশি দেখা যায় । তবে, নারীদের ক্ষেত্রে এই রোগের গুরুতর জটিলতা এবং মৃত্যুর ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে ।
বিশেষ করে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস নারীদের মূত্রনালীর সংক্রমণের (UTI) ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে । চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন যে, এই স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলির কথা মাথায় রেখে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে যে কেউ তাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন ।
নারীদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস বৃদ্ধির মূল কারণগুলি হল অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পেটের চারপাশে মেদ বা স্থূলতা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকা । এছাড়া গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (Gestational Diabetes), PCOS এবং রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজের পরবর্তী হরমোনজনিত পরিবর্তনগুলিও মহিলাদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
টাইপ 2 ডায়াবেটিস নারীদের মধ্যে কী কী স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে ?
মহিলাদের ঋতুচক্রের ওপর প্রভাব: হরমোনের পরিবর্তনের কারণে, ঋতুস্রাবের আগে এবং চলাকালীন রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে । অর্থাৎ, ঋতুস্রাবের সময় হরমোনের পরিবর্তন (প্রোজেস্টেরন হরমোনের বৃদ্ধি) ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিনের কার্যকারিতা হ্রাসের কারণ হতে পারে; যা টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তপাত এবং দীর্ঘস্থায়ী ঋতুস্রাবের মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই ধরনের সমস্যা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য ও কার্যকারিতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে । এছাড়া, মেনোপজ বা ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নারীদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের উৎপাদন কমে যায় । এরফলে, রক্তে শর্করার মাত্রায় অপ্রত্যাশিত ওঠানামা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এটি শরীরের ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে । এই সময়ে খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি ।
মূত্রনালী ও যোনিপথের সংক্রমণ: নারীদের রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ছত্রাক (Fungi) এবং ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি দ্রুত হারে ঘটতে থাকে। এর ফলে বারবার যোনিপথের সংক্রমণ এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI)-এর সমস্যা দেখা দিতে পারে । টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে মূত্রনালীর সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন । যদি রক্তে শর্করার মাত্রা ধারাবাহিকভাবে উচ্চ থাকে, তবে মূত্রনালীর সংক্রমণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । 50 শতাংশেরও বেশি নারী তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার মূত্রনালীর সংক্রমণের (UTI) অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন । তবে, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে বারবার মূত্রনালীর সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে । চিকিৎসকরা সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কিছু কিছু নারীর ক্ষেত্রে কিডনির স্বাস্থ্যও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে ।
যৌন সমস্যা ও PCOS: মহিলাদেরদের ক্ষেত্রে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে । এরফলে যোনিপথে শুষ্কতা দেখা দিতে পারে এবং সংবেদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে । এর পরিণতি হিসাবে যৌন আগ্রহ কমে যেতে পারে এবং সহবাসের সময় তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে । হরমোনের পরিবর্তনের কারণে, 'পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম' (PCOS)-এ আক্রান্ত নারীদের শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিনের কার্যকারিতা প্রতিরোধের মাত্রা বেড়ে যায় । এর ফলে টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে ঋতুস্রাবের সময় অত্যধিক রক্তপাতের সমস্যাও দেখা দেয় । টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের গর্ভপাত এবং তাদের সন্তানদের জন্মগত ত্রুটি দেখা দেওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে । এছাড়া গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকিও থাকে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের মানসিক চাপ এবং বিষণ্নতায় ভোগার ঝুঁকিও অধিক । কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এই সমস্যাগুলি হাড়ের ক্ষয় বা 'অস্টিওপোরোসিস'-এর ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরের ছোটখাটো ক্ষত বা আলসার সহজে শুকোতে চায় না এবং অনেক সময় তা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
হৃদরোগের ঝুঁকি: টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকে । 'ডায়াবেটিস ইউকে প্রফেশনাল কনফারেন্স' (DUKPC)-এ উপস্থাপিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মহিলাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি প্রায় 20 শতাংশ বেশি হতে পারে ।
ম্যানচেস্টার রয়্যাল ইনফার্মারিতে এই গবেষণার নেতৃত্বদানকারী অধ্যাপক মার্টিন রাটার জানান, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের বা স্থূল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে । গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারীদের গড় ওজন পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন ডায়াবেটিস-জনিত জটিলতাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । এটি উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করে । গবেষকদের মতে, এই দুটি সমস্যাই দীর্ঘমেয়াদে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ।
টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ? ডাঃ মোহন বি. আল্লুর পরামর্শ দেন যে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মহিদের একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি মেনে চলা, পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন করা অত্যন্ত জরুরি । নীচে এই বিষয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ বা টিপস তুলে ধরা হল ।
ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস:
আধা প্লেট শ্বেতসারবিহীন শাকসবজি খান, যার মধ্যে রয়েছে পালং শাক, ব্রকলি, শসা এবং করলা ।
সাদা ভাতের পরিবর্তে বাদামী চাল, বাজরা, ভুট্টা, ওটস এবং কিনোয়া খান ।
ডাল, অঙ্কুরিত শস্য, ডিম, মাছ এবং মুরগির মাংসের মতো প্রোটিনের উৎস গ্রহণ করা উচিত ।
- ময়দা, পাঁউরুটি, আলু, চিনি এবং মিষ্টি কঠোরভাবে সীমিত করা উচিত ।
- আপেল, পেয়ারা, পেঁপে এবং ব্লুবেরি পরিমিত পরিমাণে খান ।
- আপনার খাদ্যতালিকায় বাদাম, আখরোট, চিয়া বীজ এবং তিসি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
- প্রতিদিন কমপক্ষে 2 থেকে 3 লিটার জল পান করুন এবং চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন ।
ডাক্তারদের দেওয়া ব্যায়ামের নির্দেশিকা:
- সপ্তাহে অন্তত 150 মিনিট মাঝারি-তীব্রতার ব্যায়াম
- সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার শক্তি-বর্ধক ব্যায়াম
- যোগব্যায়াম এবং পাইলাটিসও উপকারী
- অ্যারোবিক ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন এবং হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
- প্রতিদিন 30 মিনিট দ্রুত হাঁটা
- সাঁতার এবং জলক্রীড়া যা অস্থিসন্ধিতে কম চাপ সৃষ্টি করে
- সাইক্লিং এবং নাচ বা অ্যারোবিক্স ক্লাস
- ওয়েটলিফটিং ব্যায়াম
- রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ড ব্যায়াম
- পুশ-আপ, লাঞ্জ এবং স্কোয়াট করা যেতে পারে
- নমনীয়তা এবং ভারসাম্যের ব্যায়াম