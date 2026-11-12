ঠান্ডা আবহাওয়া ও দূষণের মাঝে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, জানুন গবেষণার মতামত

ঠান্ডা আবহাওয়া ও দূষণের মাঝে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, জানুন গবেষণার মতামত
World Pneumonia Day 2026: শীতল আবহাওয়ার পাশাপাশি বাতাসে দূষণের মাত্রাও বাড়ছে । এরফলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
Published : November 12, 2026 at 1:20 PM IST
সহজ কথায় বলতে গেলে, নিউমোনিয়া হল ফুসফুসের এক ধরনের প্রদাহ ৷ যা কোনও সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে ৷ এই সংক্রমণ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের মাধ্যমে হতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ হল ব্যাকটেরিয়া, আর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল ভাইরাসজনিত সংক্রমণ । অনেক সময় রোগটি ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের রূপ নেয় । ফুসফুসের এই সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, বুকে ব্যথা, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট । কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে, যারফলে রোগীকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ICU) ভর্তি করা এবং ভেন্টিলেটর ব্যবহারের প্রয়োজন পড়তে পারে ।
রোগ নির্ণয়: যদি দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণগুলি বজায় থাকে, তবে নিউমোনিয়া হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন । রোগটি সেরে ওঠার পর্যায়ে রোগীর কফ বা শ্লেষ্মা বের হতে পারে । এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় 60 শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলেও, 25-30 শতাংশ ক্ষেত্রে এটি নিউমোনিয়া শনাক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে রোগ নিশ্চিত করার জন্য আরও উন্নত স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা (Blood Culture) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় । সাধারণত সম্ভাব্য ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ধরণ বিবেচনা করে চিকিৎসা শুরু করা হয় । সোয়াইন ফ্লু বা কোভিড-19-এর মতো রোগের কারণেও নিউমোনিয়া হতে পারে ৷ এগুলিকে ভাইরাল নিউমোনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।
টিকা একটি ভালো সমাধান: নিউমোকক্কাল টিকা, যেমন- নিউমো23 (Pneumo23) এবং প্রিভেনার13 (Prevenar13), বর্তমানে পাওয়া যায় । টিকা নিলে নিউমোনিয়ার প্রকোপ গুরুতর পর্যায়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব । ফুসফুস, হৃদযন্ত্র বা কিডনিজনিত দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়া, 65 বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি অথবা অন্য কোনও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, এই টিকাগুলো নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করে ।
নিউমোনিয়ার চিকিৎসা: সাধারণত অ্যান্টি-বায়োটিকের মাধ্যমে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করা হয় । ভাইরাল নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধও দেওয়া হতে পারে । শীতকালে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় । এর কারণ হল, ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানুষ প্রায়শই বদ্ধ ঘরে সময় কাটায়, যেখানে বাতাস চলাচল কম থাকে এবং দূষণের মাত্রা বেশি থাকে ৷ এই বিষয়গুলি নিউমোনিয়ার হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে ।
শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি
যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে । বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি । এছাড়া, গলার কোনও ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ যদি শ্বাসতন্ত্রের নিচের অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তবে নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস বজায় রাখা জরুরি অর্থাৎ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠা প্রয়োজন ।
দৈনন্দিন রুটিন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা আবশ্যক ।
সাধারণ কোনো ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত হলে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করুন ।
যদি নিউমোনিয়া হয়, তবে একজন যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
বর্তমানে দূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকায়, বাইরে বের হওয়ার সময় এন95 (N95) মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33853302/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)