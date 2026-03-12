কিডনি রোগকে কেন নীরব ঘাতক বলা হয় ? চিকিৎসকরা লক্ষণগুলি নিয়ে সতর্ক করেছেন

কিডনি রোগকে কেন নীরব ঘাতক বলা হয় ? চিকিৎসকরা লক্ষণগুলি নিয়ে সতর্ক করেছেন
কিডনি রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে সহজে ধরা পড়ে না, যে কারণে এটিকে নীরব ঘাতকও বলা হয় ।
Published : March 12, 2026 at 1:01 PM IST
কিডনি ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে । অতএব, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য তাদের সুস্থতা অপরিহার্য । কিন্তু আপনি কি জানেন যে কিডনি রোগ একটি নীরব ঘাতক হিসেবে পরিচিত ?
চিকিৎসকরা জানান, কিডনি আমাদের শরীরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর প্রাথমিক কাজ হল শরীর থেকে বর্জ্য এবং অতিরিক্ত তরল অপসারণ করা । তদুপরি, তারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে, শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে ।
কেন এই রোগটি প্রায়শই ধরা পড়ে না ?
কিডনি রোগ খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় । আমাদের দেহগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কিডনির কার্যকারিতা ব্যাহত হলেও শরীর দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে । এই কারণেই এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি শনাক্ত করা এত কঠিন ।
প্রাথমিক লক্ষণগুলি উপেক্ষা করবেন না:
প্রাথমিক পর্যায়ে, লক্ষণগুলি প্রায়শই ছোট থাকে ৷ যেমন ক্লান্তি, পায়ে হালকা ফোলাভাব, প্রস্রাবের অভ্যাসে পরিবর্তন, বা খিদের অভাব । মানুষ প্রায়শই এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন ৷ এগুলিকে বার্ধক্য, মানসিক চাপ বা খারাপ জীবনযাত্রার জন্য দায়ী করে । এই অবহেলার ফলে মানুষ বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসা ছাড়াই এই রোগের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে ।
স্ক্রিনিংয়ের অভাব এবং অন্যান্য কারণ: কিডনি রোগ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হল নিয়মিত চেকআপের অভাব । মানুষ প্রায়শই ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা হলেই ডাক্তারের কাছে যায়, যা কিডনির ক্ষতির প্রধান কারণ । কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা সাধারণত স্বাভাবিক রুটিন চেকআপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, যার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
প্রতিরোধই সর্বোত্তম সমাধান: কিডনি রক্ষা করার জন্য সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষ করে যাদের কিডনি রোগের ঝুঁকি বেশি তাদের নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত । প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় রোগের অগ্রগতি ধীর করতে পারে এবং কিডনির ক্ষতি রোধ করতে পারে ।
এছাড়াও, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ, নিয়মিত কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা চাওয়ার মাধ্যমে আপনি গুরুতর জটিলতা এড়াতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)