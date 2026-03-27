মাসিকের ব্যথা কি স্বাভাবিক, নাকি কোনও গুরুতর শারীরিক সমস্যার লক্ষণ ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা
মাসিকের ব্যথা সব সময় স্বাভাবিক নয় । কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷
Published : March 27, 2026 at 2:09 PM IST
মাসিক চলাকালীন পেটে ব্যথা যা সচরাচর 'মাসিকের ক্র্যাম্প' (menstrual cramps) হিসেবে পরিচিত ৷ তা সাধারণত একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই গণ্য করা হয় । অধিকাংশ নারীই মাসিকের শুরুর দিনগুলোতে এই অস্বস্তির সম্মুখীন হন; তবে, কখন এই ব্যথা আর স্বাভাবিকের পর্যায়ে থাকে না তা জানা অত্যন্ত জরুরি ।
কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মাসিকের ক্র্যাম্প কোনো অন্তর্নিহিত শারীরিক সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে এমন একটি সমস্যা যা উপেক্ষা করা হলে দীর্ঘমেয়াদি তা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে ।
মাসিকের সময় পেটে খিল ধরা কি স্বাভাবিক ?
মাসিকের প্রথম 1-2 দিন তলপেট, কোমরের নীচের অংশ কিংবা উরুতে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার ব্যথা অনুভব করাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা হয় । মূলত, জরায়ু তার ভিতরের আস্তরণ ঝরিয়ে ফেলার জন্য সংকুচিত হওয়ার সময় পেশিতে যে সংকোচন ঘটে, তারই ফলে এই ব্যথা বা খিল ধরা অনুভূত হয় ।
এই ব্যথা সাধারণত মৃদু প্রকৃতির হয় ৷ বিশ্রাম, হট ওয়াটার ব্যাগ বা গরম জল থলির ব্যবহার, হালকা ব্যায়াম কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সাধারণ ব্যথানাশক ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । কিছু ক্ষেত্রে, এই ব্যথার পাশাপাশি বমি-বমি ভাব, ক্লান্তি বা মাথাব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দিতে পারে, যা স্বাভাবিক হিসেবেই গণ্য করা হয় ।
এই ব্যথা কখন অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় ?
যদি ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে তা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম বা রুটিন মেনে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে ৷ তবে বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত নয় । যদি ব্যথা এতটাই তীব্র হয় যে তা আপনাকে স্কুল, কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখে ৷ এমনকি সাধারণ ব্যথানাশক ওষুধও যদি কোনও উপশম দিতে ব্যর্থ হয় তবে এটি শরীরের অভ্যন্তরে কোনও গুরুতর সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ।
এই লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিন:
ব্যথা যদি 2-3 দিনের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় ।
আগের তুলনায় ব্যথা যদি হঠাৎ করেই তীব্রভাবে বেড়ে যায় ।
মাসিক শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে থেকেই যদি পেটে খিল ধরা বা মোচড় দেওয়া শুরু হয় ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ?
ব্যথা ছাড়াও আরও কিছু সতর্কসংকেত রয়েছে, যা দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন । এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত রক্তপাত, অনিয়মিত মাসিক অথবা যৌন মিলনের সময় ব্যথা অনুভব করা । এই লক্ষণগুলি এন্ডোমেট্রিওসিস, ফাইব্রয়েড কিংবা কোনও সংক্রমণের ইঙ্গিত হতে পারে । তাই, মাসিকের সময় আপনি যদি তীব্র ব্যথা অনুভব করেন তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং শারীরিক পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি । এরফলে শরীরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা কোনও শারীরিক সমস্যা বা রোগের সময়মতো শনাক্তকরণ সম্ভব হয় ।
https://www.nhs.uk/symptoms/period-pain/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)