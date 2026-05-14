সকালে খালি পেটে তরমুজ ও আম খাওয়া কি ঠিক নাকি ভুল ? গ্রীষ্মকালে ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি

সকালে খালি পেটে তরমুজ ও আম খাওয়া কি ঠিক নাকি ভুল ? গ্রীষ্মকালে ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি
ফল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী; তবে এর সুফল কেবল তখনই পাওয়া যায়, যখন এগুলো সঠিক সময়ে গ্রহণ করা হয়।
Published : May 14, 2026 at 3:31 PM IST
গ্রীষ্মকালে তরমুজ, আম ও লিচুর মতো রসালো ফলগুলি আমাদের কেবল স্বস্তিই দেয় না, বরং এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং জলও থাকে । আমরা প্রায়শই এই ফলগুলিকে অস্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টার একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে গণ্য করি ৷ তবে প্রশ্ন হল খালি পেটে এই ফলগুলি খাওয়া কি আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ ?
পুষ্টিবিদের মতে, এই ফলগুলি খাওয়ার সময়ের ওপর আপনার হজমপ্রক্রিয়া, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং শক্তির স্তরের ওপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই ফলগুলি খাওয়ার আদর্শ সময় কোনটি ?
খালি পেটে ফল খাওয়া কি নিরাপদ ?
মানুষ প্রায়ই এমনটা মনে করেন, যেহেতু ফল স্বাস্থ্যকর তাই যেকোনও সময়েই তা খাওয়া যেতে পারে । তবে পুষ্টিবিদরা উল্লেখ করেন, সব ফলই খালি পেটে খাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় । খালি পেটে ফল খেলে কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি বা অম্লতা, পেট ফাঁপা কিংবা রক্তে শর্করার মাত্রায় আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে । ফলের প্রভাব মূলত নির্ভর করে আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য, বিপাকক্রিয়া এবং ফলটি আপনি ঠিক কোন সময়ে খাচ্ছেন তার উপর ।
খালি পেটে তরমুজ খাওয়া কি উচিত ?
তরমুজে প্রায় 90 শতাংশই থাকে জল; আর এই কারণেই শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার খাবার । সাধারণত সকালে কিংবা দুই বেলার খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে তরমুজ খাওয়া নিরাপদ বলেই মনে করা হয় ৷ কারণ এটি খুব দ্রুত হজম হয়ে যায় । তবে পুষ্টিবিদরা সতর্ক করে বলেন খালি পেটে অতিরিক্ত পরিমাণে তরমুজ খেলে পেটে ফাঁপা বা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে । ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে উদ্বেগের ৷ কারণ এর ফলে রক্তে শর্করার মাত্রায় দ্রুত ওঠানামা হতে পারে ।
আম ও লিচু খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি ?
আম ও লিচুতে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজের মতো প্রাকৃতিক শর্করা প্রচুর পরিমাণে থাকে । ঘুম থেকে ওঠার পরপরই কোনও প্রোটিন বা আঁশযুক্ত খাবারের সঙ্গ ছাড়াই এই ফলগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরের রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করেই অনেকটা বেড়ে যেতে পারে । তাই সকালে খালি পেটে এই ফলগুলি খাওয়ার সময় সতর্ক থাকা উচিত ।
ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি ?
এই ফলগুলি খাওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ সময় হল সকালের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট ও দুপুরের খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে অথবা বিকেলের স্নাক্স হিসাবে । ঘুম থেকে ওঠার পরপরই ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ৷ একইভাবে রাতেও ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি হজম প্রক্রিয়া ও ঘুমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
হজমশক্তি বাড়াতে এই অভ্যাসগুলি মেনে চলুন: ফলের সঙ্গে বাদাম, বিভিন্ন ধরনের বীজ অথবা দই মিশিয়ে খান । এটি শরীরে শর্করার শোষণ প্রক্রিয়াকে ধীর করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সহায়তা করে ।
ফল স্বাস্থ্যকর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা আপনি অসীম পরিমাণে খেতে পারেন । ফল সবসময়ই পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত ।
এই নির্দিষ্ট সতর্কতাগুলি মেনে চলুন: গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ বা ইনফেকশন স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । কেটে রাখা ফল যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে, তবে তা কখনোই খাবেন না । গরম আবহাওয়ায় কেটে রাখা ফলের ওপর ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে, যার ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা 'ফুড পয়জনিং'-এর ঝুঁকি বেড়ে যায় । তাই, সবসময় ফ্রেস ফল খান এবং রাস্তার পাশে খোলা দোকানে কেটে রাখা ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ।
