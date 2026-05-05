গ্রীষ্মকালে ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি জানেন ?

গ্রীষ্মকালে ফল খাওয়ার সেরা সময় কোনটি জানেন ?
ফলের পূর্ণ পুষ্টিগুণ লাভের জন্য ফল খাওয়ার সঠিক সময়টি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : May 5, 2026 at 10:42 AM IST
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মন রসালো ও সতেজ ফলের জন্য আকুল হয়ে ওঠে । এই ঋতুতে ফল খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয় ৷ তবে আপনি কি জানেন, ফল খাওয়ার সঠিক সময়েই কেবল আপনি এর পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন ?
পুষ্টিবিজ্ঞান জানান, কেবল ফল খেলেই যথেষ্ট নয়, বরং সঠিক সময়ে সেগুলি গ্রহণ করাও অপরিহার্য ৷ যাতে আপনার শরীর ফলের পূর্ণ পুষ্টিগুণ আহরণ করতে পারে ।
সকালই হল সর্বোত্তম সময়: ফল থেকে সর্বাধিক সুফল পাওয়ার জন্য সকালের সময়টিকেই আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয় । আপনি সকালে খালি পেটে কিংবা ব্রেকফাস্টের পাশাপাশি ফল গ্রহণ করতে পারেন । সকালের প্রহরে আমাদের শরীরের বিপাকক্রিয়া বেশ সক্রিয় থাকে ৷ যারফলে ফল খুব সহজে এবং দ্রুত হজম হয়ে যায় । একদম সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফল খেলে শরীর তাৎক্ষণিকভাবে শক্তির জোগান পায়, যা আপনাকে সারাদিন সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করে ।
বিকেলে ফল খাওয়ার সময় যে সতর্কতাগুলি অবলম্বন করবেন: আপনি চাইলে বিকেলের সময়ে নিশ্চিন্তে ফল উপভোগ করতে পারেন । দুপুরের খাবারের মাঝবিরতিতে কিংবা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ফল খাওয়া একটি চমৎকার বিকল্প ৷ তবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন, ভারী ও পেটভরা খাবার খাওয়ার ঠিক পরেই ফল খাওয়া ভালো বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । এমনটা করলে আপনার পরিপাকতন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং এর ফলে গ্যাস বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
সন্ধ্যার হালকা খিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প: সন্ধ্যায় যখন হালকা খিদে অনুভূত হয়, তখন ফল বেছে নেওয়া একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত । এটি কেবল আপনার খিদে নিবারণই করে না, বরং আপনার শরীরকে সতেজ ও জলশূন্যতামুক্ত রাখতেও সহায়তা করে ।
রাতে ফল খাওয়া কেন এড়িয়ে চলা উচিত ?
গভীর রাতে কিংবা ঠিক ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফল খাওয়া থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত । বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতের বেলায় ফল খেলে আমাদের হজম প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যেতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর নয় ।
চিকিৎসকের পরামর্শ: পুষ্টিবিদের মতে, গ্রীষ্মকালে তরমুজ, ফুটি (Muskmelon), পেঁপে, আম এবং শসার মতো জলসমৃদ্ধ ফলগুলি অবশ্যই খাওয়া উচিত । এই ফলগুলি শরীরের ভিতর থেকে শীতলতা প্রদান করে এবং জলশূন্যতা রোধে সহায়তা করে ।
পুষ্টিবিদের পরামর্শ দিয়েছেন ফলের রস পান করার চেয়ে আস্ত ফল খাওয়া সর্বদা অধিক উপকারী । গোটা ফল খেলে শরীর প্রয়োজনীয় ফাইবার (Fiber) পায় ৷ এটি এমন একটি পুষ্টি উপাদান যা সাধারণত ফলের রস তৈরির প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় ।
