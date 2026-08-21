প্রতিদিন মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন ? ব্যবহারের আগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানুন

প্রতিদিন মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন ? ব্যবহারের আগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানুন
প্রতিদিন মাউথওয়াশ ব্যবহার করা নিরাপদ, তবে ঠিক কোনটি বেছে নেওয়া উচিত আর কোনটি এড়িয়ে চলা উচিততা জানা থাকলে বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারেন ।
Published : August 21, 2026 at 3:15 PM IST
দাঁত ব্রাশ ও ফ্লস করার পাশাপাশি দৈনন্দিন রুটিনে মাউথওয়াশ ব্যবহারের পরামর্শ দেন দন্তচিকিৎসকরা । তবে এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিংবা রাসায়নিক-সমৃদ্ধ মাউথওয়াশ ব্যবহারের ফলে মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা মাড়ির টিস্যু সংবেদনশীল হয়ে পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন সাতটি বিষয় সম্পর্কে, যা আপনাকে আরও ভালো ফলাফল পেতে সহায়তা করবে ।
এই বিষয়ে দন্তচিকিৎসকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে
অনেক দন্তচিকিৎসকই দাঁত ব্রাশ ও ফ্লস করার পাশাপাশি মাউথওয়াশ ব্যবহারকে অপরিহার্য বলে মনে করেন । যাঁরা এই মত সমর্থন করেন, তাঁদের মতে টুথব্রাশ ও ফ্লস মুখের সব কোণায় পৌঁছতে পারে না, অথচ মাউথওয়াশ সহজেই এই সমস্যার সমাধান করে । অন্যদিকে, কিছু দন্তচিকিৎসক এর ব্যবহারের ওপর খুব একটা গুরুত্ব দেন না ।
এটি দাঁত ব্রাশ করার বিকল্প নয়: যদিও এটি মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, তবুও এটি ব্রাশ করার কোনও বিকল্প হতে পারে না । জীবাণু ও প্লাক দূর করার জন্য শুধুমাত্র মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া যথেষ্ট নয় । অনেকেই এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হন এবং মাউথওয়াশ ব্যবহারকেই মুখের সম্পূর্ণ পরিচর্যা বলে ভুল করেন ।
জ্বালা-পোড়া মানেই কার্যকর হওয়া নয়: মাউথওয়াশ ব্যবহারের পরপরই যদি মুখে জ্বালা-পোড়া অনুভূত হয়, তবে তার অর্থ এই নয় যে পণ্যটি আরও ভালো কাজ করছে । মাউথওয়াশে থাকা অ্যালকোহল বা বাড়তি সুগন্ধি ও স্বাদের উপাদানের কারণে এই জ্বালা-পোড়া হতে পারে ।
উপকারী ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস হয়: কিছু মাউথওয়াশে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদান থাকে যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, কিন্তু ‘ভালো’ ও ‘খারাপ’ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না । মুখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত জরুরি ।
লেবেলটি ভালোভাবে পড়ুন: যেকোনও মাউথওয়াশ কেনার আগে দেখে নিন তাতে অ্যালকোহল এবং সোডিয়াম লরিল সালফেট (SLS) আছে কি না । মুখের যত্নের অধিকাংশ পণ্যেই এই দুটি উপাদান থাকে । ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন পিএইচ (pH) যুক্ত মাউথওয়াশ বেছে নিন ৷ পিএইচ-এর মাত্রা যত বেশি হবে, মুখের স্বাস্থ্যের জন্য তা ততটাই ভালো ।
রক্তচাপের ওপর প্রভাব: মুখের ভিতর থাকা ব্যাকটেরিয়া খাবার থেকে পাওয়া নাইট্রেটকে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত করে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । তবে ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল মাউথওয়াশের ক্রমাগত ব্যবহার এই ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে । অবশ্য এই ভারসাম্যহীনতার জন্য সরাসরি কেবল মাউথওয়াশকেই দায়ী করা যায় না; এই বিষয়ে গবেষণা এখনও চলছে ।
সমস্যা চাপা পড়ে, দূর হয় না: মুখের দুর্গন্ধ মাড়ির রোগের লক্ষণ হতে পারে ৷ মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে হয়তো সাময়িকভাবে দুর্গন্ধ ঢাকা পড়ে, কিন্তু সমস্যার মূল কারণটি দূর হয় না । এমন পরিস্থিতিতে মাউথওয়াশের ওপর নির্ভর না করে প্রথমেই একজন দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7125030/
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/how-to-keep-your-teeth-clean/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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