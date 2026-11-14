কোমরের মেদ দূর করার আসল রহস্য, ডায়েটের পাশাপাশি রোজ করুন এই ব্যায়ামগুলি

কোমরের মেদ দূর করার আসল রহস্য, ডায়েটের পাশাপাশি রোজ করুন এই ব্যায়ামগুলি
Best Exercise to lose Fat: কোমরের জেদি চর্বি কমাতে কেবল সঠিক খাদ্যাভ্যাসই যথেষ্ট নয়, বরং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও শরীরচর্চাও অপরিহার্য ।
Published : November 14, 2026 at 12:25 PM IST
কোমরের চারপাশে জমে থাকা চর্বি বেশ জেদি প্রকৃতির হয় এবং সহজে দূর হতে চায় না । এই কারণেই পেটের চর্বি অনেকের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । এটি কমানোর জন্য কেবল খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং নিয়মিত ব্যায়ামও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
প্রতিদিন যদি নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়ামের জন্য কিছুটা সময় বের করতে পারেন, তবে খুব দ্রুত কোমরের মেদ কমিয়ে তাকে সুঠাম করে তুলতে পারবেন । পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে এমন কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
পেটের মেদ কমানোর ব্যায়ামসমূহ
ক্রাঞ্চেস (Crunches): পেটের ও কোমরের মেদ কমানোর জন্য ক্রাঞ্চেস অন্যতম সহজ ও কার্যকর ব্যায়াম । এটি পেটের পেশিকে শক্তিশালী করে এবং ধীরে ধীরে মেদ কমাতে সাহায্য করে । প্রতিদিন 15-20 বার করে 3 সেট করার লক্ষ্য রাখুন এবং ব্যায়াম করার সময় সঠিক ভঙ্গি বজায় রাখা নিশ্চিত করুন ।
প্ল্যাঙ্ক (Plank): প্ল্যাঙ্ক পুরো শরীরকে, বিশেষ করে শরীরের কেন্দ্রস্থলের (Core) পেশিগুলোকে শক্তিশালী করে । শুরুতে 20-30 সেকেন্ড এই অবস্থানে থাকুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে এক মিনিট পর্যন্ত নিয়ে যান । এটি কোমরের অংশকে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে ।
রাশিয়ান টুইস্ট (Russian Twist): এই ব্যায়ামটি কোমরের দুই পাশে জমে থাকা মেদ বা ‘লাভ হ্যান্ডেলস’ (love handles) কমাতে কার্যকর । শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে শরীরের উপরের অংশকে (torso) এক পাশ থেকে অন্য পাশে ঘোরান । প্রতিদিন 20-25 বার করে করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ।
বাইসাইকেল ক্রাঞ্চেস (Bicycle Crunches): এই ব্যায়ামটি পেটের মূল পেশি (abs) এবং পার্শ্ববর্তী পেশি (Obliques) উভয়কেই কার্যকর করে তোলে । সাইকেল চালানোর মতো এই নড়াচড়া দ্রুত ক্যালোরি পোড়াতে এবং কোমরের মেদ কমাতে সাহায্য করে ।
মাউন্টেন ক্লাইম্বারস (Mountain Climbers): এটি একটি উচ্চ-তীব্রতার কার্ডিও ব্যায়াম, যা শরীরের বিপাক প্রক্রিয়াকে (Metabolism) ত্বরান্বিত করে । 30-40 সেকেন্ড একটানা এই ব্যায়ামটি করুন ৷ এটি পেটের ও কোমরের মেদ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ।
লেগ রেইজেস (Leg Raises): এই ব্যায়ামটি পেটের নীচের অংশ এবং কোমরের অঞ্চলকে শক্তিশালী করে । পেশিগুলোকে কার্যকরভাবে সক্রিয় রাখতে ধীরে ধীরে এই নড়াচড়াগুলো করুন । প্রতিদিন 12-15 বার করে 2-3 সেট করার লক্ষ্য রাখুন ।
সাইড প্ল্যাঙ্ক (Side Plank): কোমরের দুই পাশের মেদ কমানোর জন্য সাইড প্ল্যাঙ্ক বিশেষভাবে উপকারী । প্রতিটি পাশে 20-30 সেকেন্ড করে এই অবস্থানে থাকুন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে এই সময়কাল বাড়িয়ে নিন ।
কিছু দরকারি পরামর্শ:
প্রতিদিন অন্তত 30-40 মিনিট ব্যায়াম করুন ।
জাঙ্ক ফুড ও মিষ্টি জাতীয় খাবার সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন ।
সারাদিন জুড়ে 7-8 গ্লাস জল পান করুন ।
পর্যাপ্ত ঘুমের বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8290478/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)