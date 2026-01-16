ETV Bharat / health

হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী ? বিশেষজ্ঞর থেকে জেনে নিন এটি যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?

হৃদরোগ যৌন সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায় । হৃদরোগ শরীরে রক্ত ​​সঞ্চালনের ধরণ পরিবর্তন করতে পারে ।

what-to-know-about-heart-disease-and-your-sexual-health
হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী (Getty Image)
Published : January 16, 2026 at 11:45 AM IST

সাধারণত, হৃদরোগ বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে রক্তনালীগুলি সংকুচিত বা ব্লক হয়ে যায় । হৃদরোগ একটি গুরুতর সমস্যা যা কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয় । হৃদরোগ জীবনযাত্রার উপর গভীর প্রভাব ফেলে, যা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম, মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে । আপনি ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট এবং শারীরিক কার্যকলাপ হ্রাস পেতে পারেন । অতিরিক্তভাবে, চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বৃদ্ধি পেতে পারে, যা একটি সুস্থ এবং সক্রিয় জীবনযাপন করা কঠিন করে তোলে ।

অধিকন্তু, হৃদরোগ যৌন কার্যকলাপে পরিবর্তন আনতে পারে ৷ যেমন- কামশক্তি হ্রাস, যোনি শুষ্কতা, বা উত্থানজনিত কর্মহীনতা । যদিও হৃদরোগে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষের জন্য যৌন কার্যকলাপ নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হৃদরোগ যৌন কার্যকলাপে পরিবর্তন আনতে পারে । জেনে নিন সেগুলি সম্পর্কে ৷

হৃদরোগ যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, রক্ত ​​প্রবাহ হ্রাস, ক্লান্তি, উদ্বেগ এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদরোগ যৌন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ৷ যার ফলে পুরুষদের মধ্যে ইরেকটাইল ডিসফাংশন এবং মহিলাদের মধ্যে উত্তেজনা এবং তৈলাক্তকরণ হ্রাস পেতে পারে । এটি লিবিডো হ্রাস করতে পারে এবং ঘনিষ্ঠতাকে কঠিন করে তুলতে পারে । 2024 সালের একটি পর্যালোচনা অনুমান করেছে যে বিশ্বব্যাপী হৃদরোগে আক্রান্ত 62.6 শতাংশ মানুষ যৌন কর্মহীনতার সম্মুখীন হন ।

হৃদরোগীদের যৌন সমস্যার কারণগুলি

আমেরিকান হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের মতে, হৃদরোগ যৌন সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায় । হৃদরোগ এবং এর চিকিৎসা শরীরের রক্ত ​​সঞ্চালনে পরিবর্তন আনতে পারে এবং হৃদপিণ্ড থেকে যৌনাঙ্গ-সহ শরীরের অন্যান্য অংশে রক্তের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে । রক্ত ​​প্রবাহ কমে গেলে পুরুষদের মধ্যে উত্থানজনিত কর্মহীনতা এবং মহিলাদের যৌন উত্তেজনায় অসুবিধা হতে পারে । বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং ক্লান্তির মতো হৃদরোগের লক্ষণগুলিও যৌন কর্মক্ষমতা এবং উপভোগকে প্রভাবিত করতে পারে । এছাড়াও, অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন-ডায়াবেটিস, সিওপিডি এবং ক্যানসার) এবং নির্দিষ্ট ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও যৌন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারে ।

যৌন স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এমন অন্যান্য কারণ...

মানসিক চাপ

অনিরাপদ যৌন কার্যকলাপের ভয়

স্বাস্থ্য অভ্যাস

সম্পর্কের সমস্যা

আমেরিকান হেলথ অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানা যায়, হৃদরোগের রোগীদের মধ্যে মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ সাধারণ এবং যৌন সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায় । ফলে, হৃদরোগের পরে যৌন কার্যকলাপের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ শারীরিক স্নেহ এবং ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলতে পারে । সম্পর্কের সমস্যা এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অভ্যাস, যেমন-ধূমপান, কম ঘুম, অ্যালকোহল সেবন এবং শারীরিক কার্যকলাপের অভাব, যৌন কর্মক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং যৌন সমস্যায় অবদান রাখতে পারে ।

হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য যৌন স্বাস্থ্য টিপস

একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সঙ্গে কথা বলুন

আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যৌন উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করুন

যৌন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপকারী স্বাস্থ্যগত অভ্যাসগুলি পরিচালনা করুন

আপনার বুকের উপর চাপ সৃষ্টি করে এমন অবস্থানগুলি এড়িয়ে চলুন

অন্যান্য যৌন কার্যকলাপ বিবেচনা করুন

একজন থেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলুন

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11807849/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

