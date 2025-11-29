সিওপিডি থেকে দূরে থাকতে কী করবেন ? চিকিৎসক দিলেন কিছু সহজ টিপস
সিওপিডি একটি ফুসফুস-সম্পর্কিত সমস্যা । এই অবস্থার রোগীদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং এটি আরও অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে ।
ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) হল একটি ফুসফুসের অবস্থা যা ভারতে 35 মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করে এবং দেশে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে । তবুও জনসচেতনতা এখন অনে কম ৷ শ্বাসকষ্ট বা ক্রমাগত কাশির মতো প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে বার্ধক্য বলে ভুল মনে করা হয় বা ধূমপানের জন্য দায়ী করা হয় ।
কলকাতা বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডাঃ চন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রাথমিক শনাক্তকরণ, রোগ নির্ণয় এবং অবহিত ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্যভাবে নিরাময় সম্ভব ৷ ফুসফুসের কার্যকারিতা এবং আরও ভালো রোগ নিয়ন্ত্রণের উন্নতি করতে পারে । এগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিনতে এবং যত্ন নেওয়া রোগটিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত পার্থক্য তৈরি করতে পারে ।"
কেন সচেতনতা প্রয়োজন ?
COPD সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে ৷ পরিবেশগত পরিবর্তন এবং বহু ঝুঁকির কারণগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা আকৃতি হয় । ভারতে বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 30 বছর বয়সের পরে সিওপিডি ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ৷ সম্ভবত সমস্যাগুলি দীর্ঘায়িত এক্সপোজারের কারণে । এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ধূমপান, রান্নার অভ্যন্তরীণ ধোঁয়া, ধূলিকণা ৷ আমাদের শহরগুলিতে বায়ু দূষণ আরও খারাপ । যদিও রোগটি নিরাময় করা যায় না, এটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায় ৷ অনেক ক্ষেত্রে সময়মত চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় । তাই রোগের ক্ষেত্রে সবসময় সচেতন গুরুত্বপূর্ণ ৷
প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের ভূমিকা
চিকিৎসক জানান, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় সিওপিডি ফলাফলের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ তবুও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে নির্ণয় করা যায় না ৷ শুধুমাত্র কিছু জনের থেরাপি করা সম্ভব হয় । যদিও ধূমপান একটি প্রধান কারণ ৷ যাঁরা ধূমপান করেন না কিন্তু পরোক্ষভাবে ধোঁয়ার মধ্যে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷
একই সময়ে, শ্বাসকষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশির মতো উপসর্গগুলিকে প্রায়শই হাঁপানি (বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে) বলে ভুল করা হয় যা হাঁপানির অত্যধিক রোগ নির্ণয় এবং COPD-এর কম নির্ণয়ের দিকে পরিচালিত করে ৷ যা উপযুক্ত চিকিৎসা করতে দেরি হলে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলকে প্রভাবিত করে ।
ডাঃ চন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় জানান, ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ এবং ধোঁয়ার কারণে, অনেক শ্বাসযন্ত্রের রোগ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে । এই রোগগুলির মধ্যে একটি হল সিওপিডি দীর্ঘস্থায়ী অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ । এটি একটি ফুসফুসের রোগ যা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় । যদি এই রোগের দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । তাই এই রোগ এড়াতে ফুসফুসের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে যায় । তবে সিওপিডিতে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যেতে পারে না । এরফলে ফুসফুসের শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়, যারফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ।
প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, সচেতনতা তৈরি করা এবং সহযোগিতামূলক যত্নকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে COPD-এর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ৷ পাশাপাশি রোগীদের সক্রিয়ভাবে তাঁদের ফুসফুসের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করতে, চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করতে এবং পূর্ণাঙ্গ, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে সক্ষম বোধ করে ৷
