ETV Bharat / health

সিওপিডি থেকে দূরে থাকতে কী করবেন ? চিকিৎসক দিলেন কিছু সহজ টিপস

সিওপিডি একটি ফুসফুস-সম্পর্কিত সমস্যা । এই অবস্থার রোগীদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং এটি আরও অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে ।

Health tips
সিওপিডি হলে কী করবেন ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 2:31 PM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) হল একটি ফুসফুসের অবস্থা যা ভারতে 35 মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করে এবং দেশে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে । তবুও জনসচেতনতা এখন অনে কম ৷ শ্বাসকষ্ট বা ক্রমাগত কাশির মতো প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে বার্ধক্য বলে ভুল মনে করা হয় বা ধূমপানের জন্য দায়ী করা হয় ।

কলকাতা বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডাঃ চন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রাথমিক শনাক্তকরণ, রোগ নির্ণয় এবং অবহিত ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্যভাবে নিরাময় সম্ভব ৷ ফুসফুসের কার্যকারিতা এবং আরও ভালো রোগ নিয়ন্ত্রণের উন্নতি করতে পারে । এগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিনতে এবং যত্ন নেওয়া রোগটিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত পার্থক্য তৈরি করতে পারে ।"

কেন সচেতনতা প্রয়োজন ?

COPD সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে ৷ পরিবেশগত পরিবর্তন এবং বহু ঝুঁকির কারণগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা আকৃতি হয় । ভারতে বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 30 বছর বয়সের পরে সিওপিডি ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় ৷ সম্ভবত সমস্যাগুলি দীর্ঘায়িত এক্সপোজারের কারণে । এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ধূমপান, রান্নার অভ্যন্তরীণ ধোঁয়া, ধূলিকণা ৷ আমাদের শহরগুলিতে বায়ু দূষণ আরও খারাপ । যদিও রোগটি নিরাময় করা যায় না, এটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায় ৷ অনেক ক্ষেত্রে সময়মত চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় । তাই রোগের ক্ষেত্রে সবসময় সচেতন গুরুত্বপূর্ণ ৷

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের ভূমিকা

চিকিৎসক জানান, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় সিওপিডি ফলাফলের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ তবুও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে নির্ণয় করা যায় না ৷ শুধুমাত্র কিছু জনের থেরাপি করা সম্ভব হয় । যদিও ধূমপান একটি প্রধান কারণ ৷ যাঁরা ধূমপান করেন না কিন্তু পরোক্ষভাবে ধোঁয়ার মধ্যে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷

একই সময়ে, শ্বাসকষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশির মতো উপসর্গগুলিকে প্রায়শই হাঁপানি (বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে) বলে ভুল করা হয় যা হাঁপানির অত্যধিক রোগ নির্ণয় এবং COPD-এর কম নির্ণয়ের দিকে পরিচালিত করে ৷ যা উপযুক্ত চিকিৎসা করতে দেরি হলে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলকে প্রভাবিত করে ।

ডাঃ চন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় জানান, ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ এবং ধোঁয়ার কারণে, অনেক শ্বাসযন্ত্রের রোগ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে । এই রোগগুলির মধ্যে একটি হল সিওপিডি দীর্ঘস্থায়ী অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ । এটি একটি ফুসফুসের রোগ যা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় । যদি এই রোগের দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । তাই এই রোগ এড়াতে ফুসফুসের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে যায় । তবে সিওপিডিতে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যেতে পারে না । এরফলে ফুসফুসের শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়, যারফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ।

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, সচেতনতা তৈরি করা এবং সহযোগিতামূলক যত্নকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে COPD-এর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ৷ পাশাপাশি রোগীদের সক্রিয়ভাবে তাঁদের ফুসফুসের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করতে, চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করতে এবং পূর্ণাঙ্গ, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে সক্ষম বোধ করে ৷


  1. গভীর ঘুমাতে চান ? শুতে যাওয়ার আগে এই খাবারগুলি তালিকা থেকে বাদ দিন
  2. হিংসাত্মক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশ ধীর হয়ে যায়, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
  3. দ্রুত নাকি ধীরগতির হাঁটা কোনটি শরীরের জন্য উপকারী ? জেনে নিন গবেষণার মতামত
  4. অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত
Last Updated : November 29, 2025 at 2:40 PM IST

TAGGED:

WHAT IS COPD
HEALTH TIPS
সিওপিডি
COPD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.