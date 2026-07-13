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পেটের মেদ নিয়ে চিন্তিত ? জিমে না গিয়েই আজই শুরু করুন এই সহজ ব্যায়ামগুলি

পেটের অতিরিক্ত মেদ কমানোর জন্য বাড়িতে করা যায় এমন সহজ কিছু ব্যায়াম ৷

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জিমে না গিয়েই আজই শুরু করুন এই সহজ ব্যায়ামগুলি (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 13, 2026 at 4:56 PM IST

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বর্তমানে পেটে অতিরিক্ত মেদ জমা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বিশেষ করে আমাদের ক্রমবর্ধমান কায়িক শ্রমহীন বা অলস জীবনযাত্রার কারণে । পেটে মেদ জমলে তা কেবল আপনার বাহ্যিক চেহারার ওপরই প্রভাব ফেলে না, বরং ডায়াবেটিসের মতো নানা স্বাস্থ্যসমস্যার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে । তাই পেটের মেদ কমানো অত্যন্ত জরুরি ।

সুসংবাদ হল, সঠিক ব্যায়াম এবং কিছুটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে সহজেই এই মেদ কমানো সম্ভব । আপনি যদি নতুন করে শুরু করতে চান, তবে সহজ অথচ কার্যকর ব্যায়াম দিয়ে শুরু করাই সবচেয়ে ভালো । এতে মেদ কমানোর পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলাও সহজ হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে যা পেটের মেদ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে ।

পেটের মেদ কমাতে কোন ব্যায়ামগুলো সাহায্য করে ?

হাঁটা: নতুনদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর ব্যায়াম । 20-30 মিনিট দ্রুত গতিতে হাঁটলে ক্যালোরি খরচ হয় এবং তা ধীরে ধীরে পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে ।

প্ল্যাঙ্ক (Plank): শরীরের মূল পেশি বা 'কোর মাসল' (core muscles) শক্তিশালী করার জন্য এটি চমৎকার। ১০–১৫ সেকেন্ড প্ল্যাঙ্ক ধরে রাখার মাধ্যমে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান। পেটের মেদ কমানোর জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর।

ক্রাঞ্চেস (Crunches): ক্রাঞ্চেস সরাসরি পেটের পেশিতে কাজ করে । 10-12 বার (repetition) দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সংখ্যাটি বাড়ান।

লেগ রেইজ (Leg Raises): এই ব্যায়ামে চিত হয়ে শুয়ে পা ওপরের দিকে তুলতে হয়। এটি পেটের নিচের অংশের পেশিকে লক্ষ্য করে এবং মেদ কমাতে সাহায্য করে।

লাফদড়ি (Jump Rope): বাড়িতে ব্যায়াম করতে চাইলে দড়ি লাফ একটি দারুণ কার্ডিও ব্যায়াম । প্রতিদিন 5-10 মিনিট দিয়ে শুরু করুন।

মাউন্টেন ক্লাইম্বার (Mountain Climbers): এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ব্যায়াম যা দ্রুত ক্যালোরি পোড়ায় এবং পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে ।

সাইক্লিং: সাইক্লিং পুরো শরীরের ব্যায়াম হিসেবে কাজ করে এবং বিশেষ করে পেটের মেদ কমাতে সহায়ক । আপনি সাধারণ সাইকেল বা স্টেশনারি বাইক যেকোনওটিই ব্যবহার করতে পারেন ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

ধীরে শুরু করুন ৷ শুরুতে অতিরিক্ত ব্যায়াম করবেন না ।

প্রতিদিন অন্তত 20-30 মিনিট সক্রিয় থাকুন ।

ব্যায়ামের পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন ।

শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান ।

নিয়মিত চর্চা বা ধারাবাহিকতাই মূল চাবিকাঠি ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8497689/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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