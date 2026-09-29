মালাইকা অরোরা কখনও স্য়ালাড খান না, পুজোর আগে ফিট থাকার টিপস নিন অভিনেত্রীর থেকে

মালাইকা অরোরা কখনও স্য়ালাড খান না, পুজোর আগে ফিট থাকার টিপস নিন অভিনেত্রীর থেকে
MALAIKA ARORA HEALTHY TIPS: মালাইকা অরোরা তাঁর খাদ্যাভ্যাসে বাড়িতে তৈরি এবং মূলত প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন ।
Published : September 29, 2026 at 12:40 PM IST
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনার সময় স্যালাডের কথা না উঠলে তা অসম্পূর্ণই থেকে যায় । সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য অনেকেই প্রচুর পরিমাণে স্যালাড খেয়ে থাকেন । তবে 52 বছর বয়সি মালাইকা অরোরার চমৎকার ফিটনেসের পিছনে স্যালাডের কোনও ভূমিকা নেই । মালাইকা অরোরা স্যালাড পছন্দ করেন না যা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে ৷ তাঁর মতে, সালাদ খাওয়া মানে যেন কেবল বাতাস খাওয়া । তা সত্ত্বেও, তিনি একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার বিষয়ে সচেতন । এতেই প্রশ্ন জাগে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের জন্য স্যালাড খাওয়া কি অপরিহার্য ?
স্য়ালাড কি অপরিহার্য, নাকি এটি কেবলই একটি বিকল্প ?
পুষ্টিবিদরা একমত যে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের একমাত্র উপায় হিসেবে স্যালাডকে দেখা উচিত নয় । কাঁচা সবজি সবাই পছন্দ করেন না ৷ অনেকের কাছে স্যালাড খেলে পেটে ভারী ভাব হতে পারে কিংবা দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যাভ্যাস হিসাবে এটি মেনে চলা কঠিন মনে হতে পারে ।
শুধুমাত্র স্যালাড খাওয়ার মাধ্যমেই একটি ভালো খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে না । শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইবার, ভিটামিন, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি এসব পুষ্টি উপাদান রান্না করা সবজি, ডাল, বিভিন্ন সবজির পদ এবং হালকা ভাজা বা ভাপানো খাবার থেকেও পাওয়া সম্ভব । তাই স্যালাড পছন্দ না করলেই যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা যাবে না, বিষয়টি এমন নয় ।
ভাত নিয়ে ভুল ধারণা
অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে, ওজন বা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ে সচেতন ব্যক্তিদের ভাত খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এমনটা করার প্রয়োজন নেই । সঠিক পরিমাণে ডাল, দই এবং আঁশযুক্ত বা ফাইবার-সমৃদ্ধ শাকসবজির সাথে ভাত খেলে তা একটি সুষম খাদ্যের অংশ হতে পারে । আসলে খাবারের পরিমাণ এবং থালায় বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।
দীর্ঘমেয়াদি মেনে চলা যায় এমন খাদ্যাভ্যাস:
যে খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে সহজে মেনে চলতে পারেন, সেটিই সবচেয়ে কার্যকর । কোনও নির্দিষ্ট খাবার পুরোপুরি বাদ দেওয়া যদি আপনার কাছে সবসময়ই কঠিন মনে হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদি সেই খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে ।
মালাইকা অরোরার খাদ্যাভ্যাস
মালাইকা নির্দিষ্ট কোনও খাবার পুরোপুরি বাদ দেওয়ার চেয়ে বাড়িতে তৈরি খাবার খেতেই বেশি পছন্দ করেন । তিনি তাঁর খাদ্যতালিকায় বাড়িতে তৈরি এবং মূলত প্রাকৃতিক বা প্রক্রিয়াজাত নয় এমন খাবার রাখার চেষ্টা করেন । তাঁর মতে, দুপুরের খাবারে অবশ্যই ভাত, শাকসবজি ও ডাল থাকা উচিত ৷ অর্থাৎ, সাধারণ ভারতীয় পরিবারগুলিতে প্রতিদিন যেসব খাবার খাওয়া হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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