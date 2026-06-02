খুব বেশি জল পান করছেন ? জানুন ওয়াটার ইনটক্সিকেশন সম্পর্কে

খুব বেশি জল পান করছেন ? জানুন ওয়াটার ইনটক্সিকেশন সম্পর্কে
অতিরিক্ত পরিমাণে জল পান করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । একে 'ওয়াটার ইনটক্সিকেশন' বলা হয় ।
Published : June 2, 2026 at 2:02 PM IST
সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷ বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে । কিন্তু এই জলই কি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে ?
বস্তুত অত্যধিক পরিমাণে জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে । যখন আপনি শরীরের প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি জল পান করেন তখন এটি 'ওয়াটার ইনটক্সিকেশন' (water intoxication) নামক একটি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করে । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে অতিরিক্ত জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ?
'ওয়াটার ইনটক্সিকেশন' বা জলজনিত বিষক্রিয়া কী ?
ওয়াটার ইনটক্সিকেশন হল এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যেখানে আপনার শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জল জমা হয়ে যায় । সাধারণত আমরা যখন জল পান করি, তখন আমাদের শরীর ঘাম বা মূত্রের মাধ্যমে সেই অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বের করে দেয় ৷ কিন্তু যখন জলের পরিমাণ অত্যধিক হয়ে পড়ে, তখন তা শরীরের অভ্যন্তরে একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে । এই অবস্থায়, শরীর প্রাকৃতিকভাবে সেই অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বের করে দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে ।
শরীরের ওপর এর প্রভাব কী ?
যখন আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে জল পান করেন, তখন তা আপনার রক্ত এবং কোষগুলির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে ।
সোডিয়ামের মাত্রা হ্রাস: অতিরিক্ত জল পান করলে আপনার রক্ত তরল হয়ে যায় । এরফলে, শরীরে বিদ্যমান অপরিহার্য ইলেকট্রোলাইটগুলির মাত্রা দ্রুত কমতে শুরু করে । সোডিয়ামের মাত্রাতেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে । এই অবস্থাকে যখন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার নীচে নেমে যায় তখন তাকে 'হাইপোনেট্রেমিয়া' (Hyponatremia) বলা হয় ।
কোষের স্ফীতি: শরীরের কোষগুলির ভিতরে ও বাইরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সোডিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যখন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা অত্যধিক কমে যায়, তখন এই ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় জল শরীরের কোষগুলির ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে । এর ফলে, শরীরের কোষগুলি জল শোষণ করে এবং ফুলে উঠতে শুরু করে ।
মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব: শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায়, মস্তিষ্কের কোষগুলি ফুলে যাওয়াটা হল সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিণতি । যখন অতিরিক্ত জল পানের কারণে মস্তিষ্কের কোষগুলি ফুলে ওঠে, তখন মাথার খুলির ভিতরের চাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় । এই বর্ধিত চাপ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাকে সরাসরি ব্যাহত করে । এরফলে, ব্যক্তির মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করে । রোগীর আচরণে পরিবর্তন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ৷ তাদের চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা শরীরের নড়াচড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে ।
যদি এই অবস্থার অবিলম্বে চিকিৎসা না করা হয়, তবে 'ওয়াটার ইনটক্সিকেশন' প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)