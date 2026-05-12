এখন জ্বর হলেই সাবধান ! ভ্যালি ফিভারে আক্রান্ত হয়ে 37 বছর বয়সি ব্যক্তির মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় 'ভ্যালি ফিভার'-এ আক্রান্ত হয়ে এক ভারতীয়র মৃত্যু ৷ জানুন কী এই রোগ ?

Published : May 12, 2026 at 3:54 PM IST

ক্যালিফোর্নিয়া-নিবাসী 37 বছর বয়সি ভারতীয় প্রযুক্তি পেশাজীবী চিরঞ্জীবী কোলা গত 5 মে পরলোকগমন করেছেন । তাঁর পরিবার একটি তহবিল সংগ্রহের আবেদন (fundraiser) শেয়ার করে জানিয়েছে যে, তিনি প্রায় এক মাস ধরে 'ভ্যালি ফিভার'-এর (Valley Fever) বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন । জেনে নেওয়া দরকার ভ্যালি ফিভার কী ? এর লক্ষণ ও কারণগুলো কী কী ?

ভ্যালি ফিভার কী ?

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন-এর তথ্যমতে, ভ্যালি ফিভার হল এক ধরণের ছত্রাকজনিত সংক্রমণ, যা Coccidioides নামক একটি ছত্রাকের কারণে হয়ে থাকে । এটি মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এবং শুষ্ক ও ধূলিময় অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় । এই ছত্রাকটি মাটির মধ্যে অবস্থান করে । যখন মাটি কোনওভাবে আলোড়িত হয় (যেমন—বাতাস, নির্মাণকাজ কিংবা কৃষিকাজের ফলে), তখন এর অতি ক্ষুদ্র রেণুগুলি (spores) বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে । মানুষ এই রেণুগুলি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সংক্রমিত হয় ।

অনেকের ক্ষেত্রেই সংক্রমণের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না; তবে যখন লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তখন সেগুলির মধ্যে জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা এবং পেশি বা হাড়ের জোড়ায় ব্যথা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে । এই লক্ষণগুলি ফ্লু বা নিউমোনিয়ার লক্ষণের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রমণের তীব্রতা মৃদু হয় এবং তা আপনাআপনিই সেরে যায় । তবে কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফুসফুসের সংক্রমণটি বেশ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে । অত্যন্ত বিরল কিছু ক্ষেত্রে, সংক্রমণটি শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে (যা "ডিসেমিনেটেড ডিজিজ" বা 'ছড়িয়ে পড়া রোগ' হিসেবে পরিচিত); এই অবস্থাটি অনেক বেশি গুরুতর ও ঝুঁকিপূর্ণ ।

Coccidioides ছত্রাকের দুটি প্রধান প্রজাতি রয়েছে, যা ভ্যালি ফিভার (বা কক্সিডিওইডোমাইকোসিস) রোগের সৃষ্টি করে..

Coccidioides immitis: এটি মূলত ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতে পাওয়া যায় ।

Coccidioides posadasii: এটি অন্যান্য অঞ্চলের মাটিতে পাওয়া যায় ৷ যেমন: অ্যারিজোনা, টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো এবং মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকা ।

লক্ষণসমূহ: রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (CDC)-এর মতে, কক্সিডিওইডোমাইকোসিস-এর লক্ষণসমূহ সংক্রমণের ধরনের ওপর নির্ভর করে । 'ভ্যালি ফিভার' হল কক্সিডিওইডোমাইকোসিস সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়, যা 'তীব্র পর্যায়' (Acute phase) হিসেবেও পরিচিত । এই সংক্রমণটি মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এবং সংক্রমণের নির্দিষ্ট ধরনের ওপর ভিত্তি করে এর লক্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । তবে, সংক্রমণের প্রথম পর্যায় হওয়ায় এটি প্রায়শই ফ্লু-এর মতো মনে হয় এবং সাধারণত সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার 1 থেকে 3 সপ্তাহ পর এর লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় । এর লক্ষণগুলি মৃদু থেকে তীব্র উভয় ধরনেরই হতে পারে ৷ যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ৷

জ্বর

কাশি

ক্লান্তি

শ্বাসকষ্ট

শ্বাস নেওয়ার সময় বুকে ব্যথা

রাতে ঘাম হওয়া

মাথাব্যথা

গাঁটে ব্যথা—মূলত গোড়ালি, হাঁটু এবং কব্জিতে

ত্বক বা পায়ে লাল ফুসকুড়ি

বেদনাদায়ক দলা বা চাকা

যেসব ব্যক্তির মধ্যে রোগের উপসর্গ: বিশেষ করে গুরুতর উপসর্গ দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে অসুস্থতার স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে । ক্লান্তি এবং হাড়ের জোড়ায় ব্যথা আরও দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকতে পারে । বুকের এক্স-রে-এর ফলাফল প্রায়শই অস্বাভাবিক আসে এবং তা নিউমোনিয়ার মতো দেখায় । যদিও অধিকাংশ মানুষই সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবুও এই তীব্র অসুস্থতা মাঝেমধ্যে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে ।

এই রোগটি কখন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ?

Mayo Clinic-এর মতে, যদি কক্সিডিওইডোমাইকোসিসের প্রাথমিক সংক্রমণটি পুরোপুরি সেরে না ওঠে, তবে এটি নিউমোনিয়ার একটি দীর্ঘস্থায়ী রূপে রূপ নিতে পারে ৷ যা ফুসফুসের এমন একটি সংক্রমণ, যা কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক বছর ধরেও স্থায়ী হতে পারে । এই অবস্থাকে 'ক্রনিক কক্সিডিওইডোমাইকোসিস' হিসেবেও অভিহিত করা হয় । যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রেই এই জটিলতাটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ।

লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

হালকা জ্বর

ওজন হ্রাস

কাশি, অথবা রক্তমাখা কফ বা থুথু ওঠা

বুকে ব্যথা

ফুসফুসে সংক্রমণের স্থানগুলো নডিউল (ক্ষুদ্র গুটি), গহ্বর বা ক্ষতের দাগ হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে

ক্লান্তি বা অবসাদ

এটি কখন প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে ?

এই রোগের সবচেয়ে তীব্র বা গুরুতর রূপটি সচরাচর দেখা যায় না । এটি তখন ঘটে যখন সংক্রমণ ফুসফুস থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রক্রিয়াটি 'ডিসেমিনেশন' (Disseminated Coccidioidomycosis) নামে পরিচিত । যদিও এটি রোগের সবচেয়ে গুরুতর রূপ, তবুও এটি অত্যন্ত বিরলভাবে ঘটে (প্রায় 1 শতাংশ ক্ষেত্রে)। এই অবস্থায়, ছত্রাকটি ফুসফুস থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে । এটি মূলত ত্বক, হাড়, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে আবৃত করে রাখা ঝিল্লিগুলোতে (যা 'মেনিনজেস' নামে পরিচিত) ছড়িয়ে পড়ে । এই অবস্থাটি প্রাণঘাতী হতে পারে ।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন ?

যেসব উপসর্গের উন্নতি হচ্ছে না ।

আপনি যদি এমন কোনও এলাকায় ভ্রমণ করে থাকেন যেখানে 'ভ্যালি ফিভার' সাধারণ রোগ, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই জানান ।

সংক্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাথমিক ফুসকুড়ির চেয়ে গুরুতর পিণ্ড এবং ত্বকের ক্ষত ।

মেরুদণ্ড, পা, হাঁটু বা অন্যান্য হাড়ে বেদনাদায়ক ক্ষত যা সারছে না ।

অস্থিসন্ধিতে, বিশেষ করে হাঁটু বা গোড়ালিতে ক্রমাগত ব্যথা এবং ফোলাভাব ।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডকে ঘিরে থাকা ঝিল্লি এবং তরলের সংক্রমণ, যা 'মেনিনজাইটিস' নামে পরিচিত ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

