এখন ওজন কমানোর গোপন রহস্য হিসাবে উঠে আসছে নতুন ট্রেন্ড ! কম মশলা ব্যবহারেই হতে পারে কামাল
আজকাল ওজন কমাতে ইচ্ছুক মানুষদের মধ্যে বেশ 'বিরক্তিকর' এক ধরনের খাদ্যাভ্যাস দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে ৷
Published : March 23, 2026 at 5:21 PM IST
ওজন কমানোর প্রসঙ্গ এলেই মানুষ প্রায়শই নানা ধরণের অভিনব ও কঠিন ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস পরীক্ষা করে দেখে থাকেন ৷ তবে অধিকাংশ মানুষই দীর্ঘমেয়াদি সেগুলির সঙ্গে টিকে থাকতে পারে না । এই প্রেক্ষাপটে, CPB ডায়েট যা প্রায়শই অত্যন্ত সাধারণ এবং এমনকি 'বিরক্তিকর' হিসাবেও বর্ণিত হয় ৷ দ্রুত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছে । এই ডায়েটটিতে থাকে একদম সাধারণ, হালকা মশলাযুক্ত এবং কোনও রকম অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ছাড়াই প্রস্তুতকৃত খাবার । এর মূল ভিত্তি হল, যখন খাবারে অতিরিক্ত স্বাদ বা বৈচিত্র্যের অভাব থাকে, তখন বারবার টুকিটাকি খাবার খাওয়ার বা ‘স্ন্যাকিং’-এর প্রবল ইচ্ছা কমে যায় এবং ক্যালোরি গ্রহণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিয়ন্ত্রণে থাকে । ঠিক এই কারণেই সাধারণ ডায়েটটি ওজন কমানোর একটি সহজ উপায় হিসাবে কাজ করতে পারে ।
CPB ডায়েট কী এবং এটি কেন একঘেয়ে ?
CPB ডায়েট বলতে এমন সব খাবারকে বোঝায় যা অতিরিক্ত ঝাল বা গুরুপাক নয় । ভাজাভুজি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিবর্তে, এই ডায়েট হালকা ও সাধারণ খাবারের ওপর জোর দেয় । এই খাদ্যাভ্যাসে খাবারের স্বাদের চেয়ে পুষ্টিমান এবং ক্যালোরি নিয়ন্ত্রণের ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় । যেহেতু এতে ঝালযুক্ত বা বৈচিত্র্যময় খাবারের সুযোগ সীমিত, তাই অনেকেই এটিকে একটি 'একঘেয়ে ডায়েট' হিসাবে বর্ণনা করেন ।
খাবারের বৈচিত্র্যহীনতা অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা রোধ করে:
যখন আমাদের সামনে সুস্বাদু খাবারের বিশাল সম্ভার উপস্থিত থাকে, তখন আমরা প্রায়শই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি । তবে সাধারণ খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে পেট ভরে যাওয়ার পর আর খেয়ে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগে না । ঠিক এই কারণেই, CPB ডায়েট অতিরিক্ত খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারে । সহজ-সরল খাবার হজমের জন্যও উপকারী বলে মনে করা হয় ।
অতিরিক্ত মশলা ও তেলযুক্ত খাবার প্রায়শই পেটের সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে তোলে । শরীর হালকা ও সাধারণ খাবার সহজেই হজম করতে পারে । যখন হজম প্রক্রিয়া সুষ্ঠু থাকে, তখন শরীর খাবার থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় ৷ যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ।
কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার ওজন কমাতে সাহায্য করে: এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসে সাধারণত সেদ্ধ বা হালকাভাবে রান্না করা শাকসবজি, ডাল, পূর্ণ শস্য এবং সাধারণ খাবার অন্তর্ভুক্ত থাকে । এই খাবারগুলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকে, যা নিশ্চিত করে যে শরীরের দৈনিক চাহিদার অতিরিক্ত শক্তি যেন শরীরে জমা না হয় । ঠিক এই কারণেই দ্রুত ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিকে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয় ।
দীর্ঘমেয়াদি মেনে চলা সহজ: অনেক ডায়েট পরিকল্পনা এতটাই কঠোর হয় যে, মানুষ মাত্র কয়েক দিন পরেই তা ছেড়ে দেয় । তবে, CPB ডায়েটে অত্যধিক জটিল কোনও নিয়মকানুন নেই । এতে সহজ-সরল ঘরোয়া খাবারের ওপর জোর দেওয়া হয়, যা খুব সহজেই একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায় ।
বিশেষজ্ঞরা কেন এটিকে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন ?
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওজন কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হল ক্যালোরির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা । CPB ডায়েট ঠিক এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে । সহজ, সুষম এবং হালকা মশলাযুক্ত খাবার ধীরে ধীরে ওজন কমাতে সহায়তা করতে পারে । আপনি যদি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডায়েট পরীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তবে একটি সহজ ও সুষম খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করা আপনার জন্য একটি সহজ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)