বাজার থেকে টাটকা ফল দেখতে ফ্রেস কিন্তু ক্ষতিকারক রাসায়নিকে ভরা, খাওয়ার আগে এভাবে পরিষ্কার করুন
ফল দেখতে ফ্রেস হলেও আদেও টাটকা কিনা বুঝতে পারি না ৷ বাজার থেকে কিনে এনে কীভাবে পরিষ্কার করবেন জেনে নিন টিপস ৷
Published : November 24, 2025 at 1:09 PM IST
আজকাল বাজারে পাওয়া প্রায় প্রতিটি খাবারেই ভেজাল থাকে । কোন খাবার মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব । বাজারে পাওয়া ফলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । ফলের বৃদ্ধি এবং দ্রুত পাকানোর জন্য অনেক ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় । ফলের উপর ফরমালিন নামক একটি বিপজ্জনক, বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয় । এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক । তাই বাজার থেকে কেনা ফল খাওয়ার আগে, কীভাবে সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে হয় তা জেনে রাখা উচিত ।
শীতকালে, বিভিন্ন ধরণের মরশুমি ফল পাওয়া যায় । কিছু ফল বিক্রেতা এমনকি এই ফলগুলিতে ফরমালিন-সহ ক্ষতিকারক, বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ।
দোকানদাররা তাদের নিজস্ব লাভ থেকে লাভবান হওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করে থাকে এই ধরনের কিছু রাসায়নিক দ্রব্য । তারা গ্রাহকদের কাছে ফল বিক্রি করে, দাবি করে যে এগুলি ভালো, তাজা, পুষ্টিকর এবং ফরমালিনমুক্ত। আপনি যখন এগুলি কিনতে যান, তখন আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন না যে এই ফলগুলি আপনার শরীরের জন্য কতটা ক্ষতি করতে পারে । ফরমালিন ফলগুলিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাজা রাখতে সাহায্য করে ।
ফল থেকে ফরমালিন অনেকাংশে দূর করা সম্ভব । এতে প্রচুর পুষ্টি থাকে, তবে খাওয়ার আগে এগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ এতে ফরমালিন নামক একটি বিষাক্ত রাসায়নিক থাকতে পারে ।
গবেষণা অনুসারে, ভিনিগার এবং জলের মিশ্রণে ফল বা শাকসবজি 15 মিনিট ভিজিয়ে রাখলে প্রায় 100% ফরমালিন দূর হয়ে যায় । যদি ভিনিগার না পাওয়া যায়, তাহলে খাওয়ার আগে হালকা লবণাক্ত জলে 10 মিনিট ফল ভিজিয়ে রাখলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফরমালিন দূর হয় ।
ফরমালিন কেবল ফলের সঙ্গেই নয়, শাকসবজি এবং মাছের মতো অনেক খাবারেও মেশানো হয় । পরিষ্কার জলে মাছ প্রায় এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের পরিমাণ প্রায় 61% কমে যায় । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, লবণাক্ত জলে এক ঘণ্টা একটানা ফরমালিনযুক্ত মাছ ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের পরিমাণ প্রায় 90% কমে যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)