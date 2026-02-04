ETV Bharat / health

কীভাবে ঘুমাবেন যাতে শরীর ফিট থাকে ও ঘুমও হবে সম্পূর্ণ ?

অনেক সময় ভুল ঘুম আমাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । রাতে যে অবস্থানে ঘুমান তা সরাসরি স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে ।

কীভাবে ঘুমাবেন ? (Getty Image)
ভালো ঘুম শুধু শরীর ও মনকে সতেজ রাখে না, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে আপনার সারাদিনই ধীরগতির হয়ে যায় । তাই ভালো ঘুমের জন্য ঘুমানোর অবস্থানও সঠিক হওয়া জরুরি । ভুল ঘুমের অবস্থান আপনার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে ।

প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন অবস্থানের নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধা আছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ঘুমের পজিশন সম্পর্কে, যা আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই উপকারী হতে পারে ।

ফেটাল পজিসশন (Fetal Position): সেরা ঘুমের অবস্থানগুলির মধ্যে একটি হল ফেটাল পজিসশন । যার অর্থ পা ভাঁজ করে একপাশে ঘুমানো, যেমন- একটি শিশু জন্মের আগে মায়ের গর্ভে শুয়ে থাকে । এটি শরীরের জন্য একটি খুব আরামদায়ক অবস্থান বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে যাঁরা পিঠের নিচের ব্যথায় ভুগছেন বা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এটি খুব সহায়ক হতে পারে । এভাবে ঘুমালে নাক ডাকা কমে যায় এবং ঘুম ভালো হয় ।

Side Sleeping Position
সাইড স্লিপিং পজিশন (Getty Image)

মনে রাখবেন: আপনি যদি এই অবস্থানে খুব বেশি ভাঁজ করে ঘুমান, তাহলে ঘুমানোর সময় আপনার শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে । এছাড়াও, যাঁরা প্রায়ই জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বা শক্ত হয়ে থাকে তাঁরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় আরও ব্যথা অনুভব করতে পারে । তাই চেষ্টা করুন সারা রাত এই অবস্থানে না ঘুমানোর ।

সাইড স্লিপিং পজিশন (Side Sleeping Position): পাশে ঘুমানোর অবস্থান অর্থাৎ পাশে ঘুমানোও স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী বলে মনে করা হয় । এই অবস্থানটি ভ্রূণের অবস্থানের মতো, তবে এতে পা পুরোপুরি বাঁকানো হয় না । আপনি যদি নাক ডাকার সমস্যায় অস্থির হয়ে থাকেন, তাহলে এই অবস্থানটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো ৷ কারণ এভাবে ঘুমালে নাক ডাকার সমস্যা কমে যায় । এছাড়াও, এটি হজম এবং বুকজ্বালার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে ।

What Is the Best Sleeping Position
কীভাবে ঘুমাবেন যাতে শরীর ফিট থাকে ও ঘুমও হবে সম্পূর্ণ (Getty Image)

মনে রাখবেন: আপনার পাশে ঘুমানোর সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধাও রয়েছে । আপনি যদি ক্রমাগত পাশের ঘুমের অবস্থানে ঘুমান তবে এটি কাঁধে শক্ত হওয়া বা চোয়ালে শক্ত হওয়ার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। এসব সমস্যা কমাতে নিচের পায়ের মাঝে বালিশ রাখতে পারেন । এটি কোমর এবং নিতম্বের ভারসাম্য বজায় রাখে, তাই আপনি ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন ।

পিছনে ফ্ল্যাট করে ঘুমান (Flat on Your Back): আপনার পিঠে ভর ঘুমাতে পারেন । এটি ঘুমের জন্যও সেরা বলে বিবেচিত হয়ম । এটি মেরুদণ্ডকে সমর্থন প্রদান করে এবং নীচের পিঠে চাপ কমায় । উপরন্তু, এটি পিঠ এবং হাঁটু ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে । আপনি যদি বলিরেখা এড়াতে চান, তাহলে এই অবস্থানটি আপনার জন্য খুবই উপকারী হতে পারে ।

মনে রাখবেন: আপনার যদি নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো সমস্যা থাকে, তাহলে এই অবস্থান আপনার শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । এছাড়াও, যাঁরা পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তাদের পিঠের উপর ঘুমানোর সময় সঠিক ভঙ্গির যত্ন নেওয়া উচিত ।

পেটের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো (Lying on Your Stomach): অনেকেই আছেন যাঁরা পেট ভরে ঘুমালেই ভালো ঘুম হয় । যদিও এই অবস্থানে ঘুমালে অনেক আরাম পাওয়া যায়, তবে এই ঘুমের অবস্থানটি তালিকার নীচে চলে আসে । নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য পেট ভরে ঘুমানো খুবই ভালো, তবে তা ছাড়া এর কোনো উপকারিতা নেই । এভাবে ঘুমালে ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হতে পারে ।

What Is the Best Sleeping Position
পেটের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো (Getty Image)

অতিরিক্তভাবে, আপনার পেটে ঘুমালে পেশী এবং হাঁটুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, যা আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠলে ব্যথা এবং ক্লান্ত বোধ করতে পারেন । পিঠের ব্যথা এড়াতে ঘুমানোর সময় পেটের নিচে বালিশ ব্যবহার করতে পারেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

