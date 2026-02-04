কীভাবে ঘুমাবেন যাতে শরীর ফিট থাকে ও ঘুমও হবে সম্পূর্ণ ?
অনেক সময় ভুল ঘুম আমাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । রাতে যে অবস্থানে ঘুমান তা সরাসরি স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে ।
Published : February 4, 2026 at 12:54 PM IST
ভালো ঘুম শুধু শরীর ও মনকে সতেজ রাখে না, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে আপনার সারাদিনই ধীরগতির হয়ে যায় । তাই ভালো ঘুমের জন্য ঘুমানোর অবস্থানও সঠিক হওয়া জরুরি । ভুল ঘুমের অবস্থান আপনার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে ।
প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন অবস্থানের নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধা আছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ঘুমের পজিশন সম্পর্কে, যা আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই উপকারী হতে পারে ।
ফেটাল পজিসশন (Fetal Position): সেরা ঘুমের অবস্থানগুলির মধ্যে একটি হল ফেটাল পজিসশন । যার অর্থ পা ভাঁজ করে একপাশে ঘুমানো, যেমন- একটি শিশু জন্মের আগে মায়ের গর্ভে শুয়ে থাকে । এটি শরীরের জন্য একটি খুব আরামদায়ক অবস্থান বলে মনে করা হয় । বিশেষ করে যাঁরা পিঠের নিচের ব্যথায় ভুগছেন বা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এটি খুব সহায়ক হতে পারে । এভাবে ঘুমালে নাক ডাকা কমে যায় এবং ঘুম ভালো হয় ।
মনে রাখবেন: আপনি যদি এই অবস্থানে খুব বেশি ভাঁজ করে ঘুমান, তাহলে ঘুমানোর সময় আপনার শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে । এছাড়াও, যাঁরা প্রায়ই জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বা শক্ত হয়ে থাকে তাঁরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় আরও ব্যথা অনুভব করতে পারে । তাই চেষ্টা করুন সারা রাত এই অবস্থানে না ঘুমানোর ।
সাইড স্লিপিং পজিশন (Side Sleeping Position): পাশে ঘুমানোর অবস্থান অর্থাৎ পাশে ঘুমানোও স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী বলে মনে করা হয় । এই অবস্থানটি ভ্রূণের অবস্থানের মতো, তবে এতে পা পুরোপুরি বাঁকানো হয় না । আপনি যদি নাক ডাকার সমস্যায় অস্থির হয়ে থাকেন, তাহলে এই অবস্থানটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো ৷ কারণ এভাবে ঘুমালে নাক ডাকার সমস্যা কমে যায় । এছাড়াও, এটি হজম এবং বুকজ্বালার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে ।
মনে রাখবেন: আপনার পাশে ঘুমানোর সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধাও রয়েছে । আপনি যদি ক্রমাগত পাশের ঘুমের অবস্থানে ঘুমান তবে এটি কাঁধে শক্ত হওয়া বা চোয়ালে শক্ত হওয়ার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। এসব সমস্যা কমাতে নিচের পায়ের মাঝে বালিশ রাখতে পারেন । এটি কোমর এবং নিতম্বের ভারসাম্য বজায় রাখে, তাই আপনি ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন ।
পিছনে ফ্ল্যাট করে ঘুমান (Flat on Your Back): আপনার পিঠে ভর ঘুমাতে পারেন । এটি ঘুমের জন্যও সেরা বলে বিবেচিত হয়ম । এটি মেরুদণ্ডকে সমর্থন প্রদান করে এবং নীচের পিঠে চাপ কমায় । উপরন্তু, এটি পিঠ এবং হাঁটু ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে । আপনি যদি বলিরেখা এড়াতে চান, তাহলে এই অবস্থানটি আপনার জন্য খুবই উপকারী হতে পারে ।
মনে রাখবেন: আপনার যদি নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো সমস্যা থাকে, তাহলে এই অবস্থান আপনার শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । এছাড়াও, যাঁরা পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তাদের পিঠের উপর ঘুমানোর সময় সঠিক ভঙ্গির যত্ন নেওয়া উচিত ।
পেটের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো (Lying on Your Stomach): অনেকেই আছেন যাঁরা পেট ভরে ঘুমালেই ভালো ঘুম হয় । যদিও এই অবস্থানে ঘুমালে অনেক আরাম পাওয়া যায়, তবে এই ঘুমের অবস্থানটি তালিকার নীচে চলে আসে । নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য পেট ভরে ঘুমানো খুবই ভালো, তবে তা ছাড়া এর কোনো উপকারিতা নেই । এভাবে ঘুমালে ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হতে পারে ।
অতিরিক্তভাবে, আপনার পেটে ঘুমালে পেশী এবং হাঁটুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, যা আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠলে ব্যথা এবং ক্লান্ত বোধ করতে পারেন । পিঠের ব্যথা এড়াতে ঘুমানোর সময় পেটের নিচে বালিশ ব্যবহার করতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11744251/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)