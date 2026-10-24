গবাদি পশুর রোগ থেকে মানবদেহে প্রথম 'Shamonda Virus': কী এই নতুন আতঙ্ক ?
Shamonda Virus: এবার শামোন্ডা ভাইরাস মিলল মানুষের শরীরেও । ফ্রান্সে এই ভাইরাসে আক্রান্ত এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে ।
Published : October 24, 2026 at 9:50 AM IST
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফ্রান্সে মানুষের শরীরে শামোন্ডা (Shamonda) ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । ফরাসি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স 60 বছরের বেশি ছিল এবং তাঁর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল ছিল । চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷
প্রথমে শুধু গবাদি পশুরাই অসুস্থ হচ্ছিল । কিন্তু এবার সেই শামোন্ডা ভাইরাস মিলল মানুষের শরীরেও । এটিই মানুষের শরীরে এই শামোন্ডা সংক্রমণের প্রথম রেজিস্টার্ড ঘটনা । মৃতের আগে থেকেই গুরুতর অসুস্থ ছিলেন । ফলে ভাইরাসের সংক্রমণই মৃত্যুর মূল কারণ কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে তা হলেও যে বিষয়টি উদ্বেগের, তা বলাই যায় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, আপাতত মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে সংক্রমণের আশঙ্কা কম ।
উল্লেখ্য, এই ভাইরাসটি আগে কেবল প্রাণীদের মধ্যেই পাওয়া যেত ৷ সাধারণত গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়াকে এটি আক্রান্ত করত । জেনে নেওয়া যাক, এই ভাইরাসটি আসলে কী এবং মানুষের শরীরে এর কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে ?
শামোন্ডা (Shamonda) ভাইরাস কী ?
1960-এর দশকে নাইজেরিয়ায় গবাদি পশুর মধ্যে প্রথম শামোন্ডা ভাইরাস শনাক্ত করা হয় । এরপর থেকে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গিয়েছে । এই ভাইরাসটি শ্মালেনবার্গ (Schmallenberg) ভাইরাস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যা গবাদি পশুর প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যার কারণ হয়ে থাকে ।
প্রাণীদের মধ্যে শামোন্ডা ভাইরাসের লক্ষণ
বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থার (World Organisation for Animal Health) তথ্য অনুযায়ী, এই ভাইরাসটি গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল এবং আলপাকাকে আক্রান্ত করে । গর্ভবতী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব এবং জন্মগত শারীরিক ত্রুটির কারণ হতে পারে । গুরুতর ক্ষেত্রে, উচ্চ জ্বর, ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা এবং হঠাৎ করে দুধের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
মানুষের মধ্যে শামোন্ডা ভাইরাসের লক্ষণ
মানুষের শরীরে শামোন্ডা ভাইরাস সংক্রমণের এটিই প্রথম নথিভুক্ত ঘটনা ৷ তাই মানুষের ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি এখনও জানা যায়নি । তবে ধারণা করা হয় যে, এই সংক্রমণটি মানুষের শরীরে কোনও ছোট পতঙ্গের (যেমন—মিজ বা এক ধরনের ক্ষুদ্র মাছি) মাধ্যমে ছড়ায় । কোনও আক্রান্ত প্রাণীকে কামড়ানোর পর, ওই পতঙ্গটি ভাইরাসটির বাহক হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে মানুষের শরীরে তা ছড়িয়ে দিতে পারে ।
এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, শামোন্ডা ভাইরাস এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়াতে পারে । এছাড়া, আক্রান্ত প্রাণীদের স্পর্শ করলে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করলে বা তাদের কাছাকাছি থাকলেও এই ভাইরাস ছড়ায় না ।
ভাইরাসটি নিয়ে চলমান অনুসন্ধান
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যক্তি এমন একটি এলাকায় ছিলেন যেখানে প্রাণীদের মধ্যে শামোন্ডা ভাইরাসের উপস্থিতি ছিল ৷ এমন একটি পরিবেশ, যেখানে Culicoides (কুলিকয়ডিস) গণের ক্ষুদ্র মাছি বা 'মিজ'-এরও অস্তিত্ব ছিল । সংক্রমণের কারণ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বর্তমানে এই ভাইরাসটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)