মার্জারিন কী ? হরিয়ানায় পুজোর ঘি ও অ্যানালগ পনিরের উপর এক বছরের নিষেধাজ্ঞার কারণ জানেন ?

মার্জারিন কী ? হরিয়ানায় পুজোর ঘি ও অ্যানালগ পনিরের উপর এক বছরের নিষেধাজ্ঞার কারণ জানেন ?
মার্জারিন, পনির অ্যানালগ এবং বিভিন্ন নামে 'ঘি' হিসাবে বিক্রি হওয়া পণ্যের বিষয়ে হরিয়ানা সরকারের সিদ্ধান্তটি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ।
Published : August 28, 2026 at 10:05 AM IST
বাজারে পাওয়া অনেক পণ্যই দেখতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও প্রাকৃতিক মনে হতে পারে ৷ অথচ সেগুলির প্রকৃত উপাদানে ভিন্নতা থাকতে পারে । ঘি, মাখন বা পনিরের নাম শুনলেই সাধারণত আমাদের মনে একটি নির্দিষ্ট চিত্র ভেসে ওঠে । তবে বাজারে এমন কিছু পণ্য রয়েছে যা দেখতে একই রকম হলেও সেগুলির উপাদান ভিন্ন হতে পারে ৷ ঠিক এই কারণেই বর্তমানে 'মার্জারিন' ও 'অ্যানালগ পনির'-এর মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ।
হরিয়ানা সম্প্রতি এই পণ্যগুলির ওপর এক বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে । উল্লেখ্য, মাখনের বিকল্প হিসাবে প্রায়ই মার্জারিন ব্যবহার করা হয় ৷ অন্যদিকে 'অ্যানালগ পনির' হল দুগ্ধজাত নয় এমন একটি বিকল্প পণ্য যা দেখতে অনেকটা পনিরের মতোই । এই ধরনের পণ্য 'পুজোর ঘি' বা 'প্রদীপের ঘি' হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক মার্জারিন কী ? সাধারণ দুগ্ধজাত পণ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় এবং কেনার সময় ভোক্তাদের কী কী বিষয় খেয়াল রাখা উচিত ?
মার্জারিন কী ?
সহজ কথায় বলতে গেলে, মার্জারিন হল মাখনের একটি বিকল্প । এটি সাধারণত উদ্ভিজ্জ তেল বা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে তৈরি করা হয় । যদিও এর স্বাদ ও ব্যবহারের ধরণ মাখনের মতোই হতে পারে ৷ তবুও এ দুটি কিন্তু এক জিনিস নয় । তাই মার্জারিন ব্যবহার করাটা কোনও সমস্যা নয়, আসল সমস্যাটি হল ভোক্তাদের কাছে এটিকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ।
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঘি:
‘পুজো ঘি’, ‘প্রদীপ জ্বালানোর ঘি’ বা ‘হোম-যজ্ঞের ঘি’-এর মতো নাম শুনলে অনেকেই মনে করেন এটি সাধারণ ভোজ্য ঘি । কিন্তু কোনও পণ্যের গায়ে কেবল ‘ঘি’ শব্দটি লেখা থাকলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণকারী ‘খাদ্য-উপযোগী ঘি’ (food-grade ghee) হয়ে যায় না । হরিয়ানা সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তটি এই ধরনের পণ্যকে অবশ্যই নিয়মকানুন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। এর মূল বার্তাটি স্পষ্ট: নামের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণ্যটির প্রকৃত উপাদান এবং এটি নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করছে কি না ।
অ্যানালগ পনির কী ?
এবার পনিরের প্রসঙ্গে আসা যাক; ‘অ্যানালগ পনির’ বলতে সহজ কথায় পনিরের মতো একটি বিকল্পকে বোঝায়, যেখানে দুধ থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু মূল উপাদানের পরিবর্তে স্টার্চ বা উদ্ভিজ্জ তেলের মতো দুগ্ধ-বহির্ভূত উপাদান ব্যবহার করা হয় । অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনার পাতে থাকা পনিরের টুকরোটি দেখতে হয়তো আসল পনিরের মতোই মনে হতে পারে, কিন্তু এর উপাদানগুলি প্রথাগত দুধ-ভিত্তিক পনিরের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন হতে পারে ।
হরিয়ানা সরকারের নিষেধাজ্ঞা: হরিয়ানা সরকার 'মাখন' (বা 'মাখন' নামযুক্ত) হিসাবে মার্জারিন বিক্রি এবং অ্যানালগ চিজ (analog cheese)-এর ব্যবহার ও বিক্রির ওপর এক বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । এছাড়া, 'পুজা ঘি', 'দিয়া ঘি' বা এই ধরনের নামে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলোর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । খাদ্যের গুণমান নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের সঠিক তথ্য প্রদান করার লক্ষ্যেই সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে ।
তাই, পরবর্তী সময়ে বাজার থেকে ঘি, মাখন বা চিজ কেনার সময় শুধুমাত্র প্যাকেটের গায়ে বড় করে লেখা নামের ওপর নির্ভর করবেন না । পণ্যের উপাদান, ধরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে অবশ্যই এর লেবেলটি ভালো করে পড়ে নিন । পাশাপাশি, কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁয় চিজ-যুক্ত খাবার খাওয়ার সময় সেখানে কী ধরনের পনির ব্যবহার করা হয়েছে, তা জানতে দ্বিধা করবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)