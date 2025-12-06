অভিনেত্রী শেফালি শাহ ইমপস্টার সিনড্রোমে ভুগছেন ! কী এই ভয়াবহ সমস্যা ?

অভিনেত্রী শেফালি শাহ ইমপস্টার সিনড্রোমে ভুগছেন ! কী এই ভয়াবহ সমস্যা ?
শেফালি শাহ ইমপস্টার সিনড্রোমে ভুগছেন, যা একটি মানসিক সমস্যা যেখানে ব্যক্তি নিজের কাজ বা যোগ্যতা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন না ৷ কী এই সমস্য়া ?
Published : December 6, 2025 at 11:22 AM IST
পর্দায় দেখলে মনেই হবে না, অভিনেত্রীর মনের ভিতর অদ্ভুত সব ভাবনা রয়েছে ৷ তাঁর এমনই দাপুটে অভিনয় । সেই অভিনয়ের জোরে ইতিমধ্যে জাতীয় পুরস্কারও জিতে নিয়েছেন 'দিল ধড়কনে দো', 'দিল্লি ক্রাইম'-খ্যাত শেফালি শাহ ।
পর্দায় দেখলে মনে হতে পারে অভিনেত্রী শেফালি শাহের অভিনয় নিখুঁত, দাপুটে এবং এক ধরনের আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক । পর্দায় তিনি এমনভাবে নিজের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন ৷
তিনি এমনভাবে প্রতিটি চরিত্রে ঢোকে যে দর্শক সহজেই ভাবতে পারেন, তাঁর মনের ভিতরে কোনও দ্বিধা বা ভীতি নেই । অথচ বাস্তবের দুনিয়ায় শেফালির মন সেই ধারার নয় । তাঁর মনের গভীরে অদ্ভুত সব ভাবনা, সন্দেহ ঘুরে বেড়ায় ।
চিকিৎসকরা জানান, এটি একধরনের রোগের সমস্যা ৷ এটি ইমপোস্টার সিনড্রোমের লক্ষণ হতে পারে ৷ কী এই রোগ ?
ইমপোস্টার সিনড্রোম মূলত একটি মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ৷ যেখানে ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অর্জনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না । যাঁরা এই সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা নিয়মিত মনে করেন যে তাঁদের কাজ পর্যাপ্ত নয়, তাঁরা সাফল্য পাননি, অথবা যা অর্জন করেছেন তা কেবল ভাগ্য বা অন্যান্য বাহ্যিক কারণে সম্ভব হয়েছে ।
উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, শেফালি শাহের কথা ৷ তিনি জাতীয় পুরস্কারও জিতেছেন, কিন্তু প্রতিটি নতুন কাজ শুরু করার সময় নিজের সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান থাকেন । তাঁর জন্য কোনও কাজ কখনও সহজ বা স্বাভাবিক মনে হয় না । কাজ শেষ করার পরও তৃপ্তি আসে না ৷ তখনও মনে হয় এখনও অনেককিছুই করা হয়নি ৷ এই ধরনের অভিজ্ঞতা যেকোনও পেশাজীবী ব্যক্তির জন্য চাপের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তি জনসাধারণের সামনে ক্রমাগত যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যেমন- একজন অভিনেত্রী বা শিল্পী ।
ইমপোস্টার সিনড্রোমে ভোগা মানুষজন নিজেকে অতিরিক্ত সমালোচনামূলক এবং খুঁতখুঁতে মনে করেন । তাঁরা নিজের কাজকে কখনই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন না এবং প্রায়শই নিজের অর্জনকে অবমূল্যায়ন করেন । এই সমস্যায় বাইরে থেকে সুন্দর দেখালেও মনের মধ্যে অন্যকিছু চলতে থাকে ৷ এটি একধরনের মানসিক চাপ, যা দিনের পর দিন কাজের মান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সাধারণ আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, এই ধরনের সমস্যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে নয়, পেশাগত জীবনেও বড় প্রভাব ফেলে । কাজ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম বা নিখুঁততা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়, যা মানসিক ও শারীরিক উভয় দিকেই চাপ তৈরি করে ।
অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে । শেফালি শাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভেতরের সন্দেহ তাঁর কাজের প্রতি অতিরিক্ত যত্নশীল করে তোলে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)