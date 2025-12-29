Exercise Snacks নতুন ফিটনেস ট্রেন্ড, জিম ছাড়াই ওজন কমবে কীভাবে ? জানুন পদ্ধতি
জিমে যাওয়ার সময় না থাকলে আর চিন্তা নেই ৷ তারজন্য এই টিপস সেরা ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এক্সারসাইজ স্ন্যাকস নামে একটি নতুন পদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছেন ।
Published : December 29, 2025 at 10:24 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 10:44 AM IST
আজকাল সবাই ফিট থাকতেই পছন্দ করেন ৷ কিন্তু জিমে যাওয়া বা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় কাটানো চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এক্সারসাইজ স্ন্যাকস নামে একটি নতুন পদ্ধতির পরামর্শ দিচ্ছেন । এটি ছোট, দ্রুত ব্যায়ামকে বোঝায় যা সারাদিন বেশ কয়েকবার করা উচিত । আমরা যেমন সারাদিন অল্প অল্প খাবার খাই, আমাদের এখন ছোট ছোট ব্যায়ামকে স্ন্যাকস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত । এই ব্যায়ামগুলি দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে 1 থেকে 5 মিনিটের জন্য করা যেতে পারে । এই পদ্ধতিটি খুবই সহজ এবং এর জন্য জিম বা কোনও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না ।
গবেষণায় দেখা যায়, এই ছোট ছোট ব্যায়ামগুলি কেবল শরীরকে ফিট রাখতে সাহায্য করে না বরং মনকেও তীক্ষ্ণ রাখে । গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত বয়সের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং এগুলি দীর্ঘমেয়াদি ব্যায়ামের চেয়ে সহজ এবং আরও ব্যবহারিক ।
এক্সারসাইজ স্ন্যাকস কী ?
এক্সারসাইজ স্ন্যাকস হল সংক্ষিপ্ত, তীব্র শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যা সারাদিন ধরে বেশ কয়েকবার করা হয় । প্রতিটি ব্যায়াম মাত্র 1 থেকে 5 মিনিট স্থায়ী হয় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় । উদাহরণস্বরূপ, আপনি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন, কয়েকটি স্কোয়াট করতে পারেন, অথবা দ্রুত হাঁটাহাঁটি করতে পারেন ।
এই ব্যায়ামগুলির সবচেয়ে ভালো দিক হল এগুলি যেকোনও সময় করা যেতে পারে ৷ যেমন- আপনার চা বিরতির সময়, অফিসে বসে দুপুরের খাবারের পরে, অথবা টিভি বিজ্ঞাপনের সময় । এমনকি এই ধরনের ছোট ছোট ব্যায়ামও আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং আপনার শরীরকে সচল রাখতে কার্যকর হতে পারে ।
এই পদ্ধতিটি কেন সহজ ?
প্রথাগত ব্যায়ামের জন্য প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে জিমে যাওয়া লাগে, যা সবার জন্য সম্ভব নয় । এক্সারসাইজ স্ন্যাকস হল ছোট, সহজে করা যায় এমন ব্যায়াম যা দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে করা যায়, যা সকলের জন্য সহজ এবং বাস্তবসম্মত করে তোলে ।
যদিও সাধারণত সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়, এই পদ্ধতিতে খুব বেশি সময় লাগে না ৷ মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য আপনার গতি বাড়িয়ে নিলে আপনার শরীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে ।
শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী: ছোট ছোট ব্যায়াম রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে আপনার হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসকে শক্তিশালী করে । এটি হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য এবং রক্ত সঞ্চালন উভয়েরই উন্নতি করে ।
এটি কেবল শরীরকেই নয়, মনকেও প্রভাবিত করে । এই দ্রুত কার্যকলাপ মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে, যা ঘনত্ব উন্নত করে এবং মনকে আরও সক্রিয় করে তোলে ।
আপনার দৈনন্দিন জীবনে এটি কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন ?
যদি আপনি ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 2-3 মিনিট দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করেন, তাহলে সেটাও একটি এক্সারসাইজ স্ন্যাকস হিসেবে গণ্য হবে । একইভাবে, অফিসে বিরতির সময় সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, টিভি বিজ্ঞাপনের সময় হালকা ব্যায়াম করা, অথবা কয়েকবার শরীরকে উপরে-নিচে নাড়ানো - এগুলি সবই ছোট ছোট এক্সারসাইজ স্ন্যাকস ।
দিনে কয়েকবার এই ছোট ছোট প্রচেষ্টাগুলি পুনরাবৃত্তি করলে আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে এবং ধীরে ধীরে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠতে পারে ।
এটি কি জিমের বিকল্প ?
এই পদ্ধতিটি বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁরা জিমে যেতে পারেন না বা যাদের সময় নেই । যদিও এটি জিমের সরাসরি বিকল্প নয়, এটি ছোট ছোট দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আপনার শরীরকে সুস্থ রাখার একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় ।
আপনি যদি ফিটনেসকে একটি নতুন দিক দিতে চান এবং জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্য সময় খুঁজে পান না, তাহলে এক্সারসাইজ স্ন্যাকস আপনার স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে ।
ছোট ছোট পদক্ষেপও বড় ফলাফল আনতে পারে । যখন আপনি দৈনন্দিন রুটিনে ছোট ছোট সচেতন মুহূর্তগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাবেন । এই ছোট ছোট 'স্বাস্থ্যকর খাবার' আপনার স্বাস্থ্য এবং মন উভয়েরই উন্নতি করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)