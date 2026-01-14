আঘাত সেরে যাওয়ার পরেও কি ব্যথা থেকে যাচ্ছে ? হতে পারে এই রোগ, অভিনেত্রী অর্চনা পুরান সিং ভুগছেন সমস্যায়

আঘাত সেরে যাওয়ার পরেও কি ব্যথা থেকে যাচ্ছে ? হতে পারে এই রোগ, অভিনেত্রী অর্চনা পুরান সিং ভুগছেন সমস্যায়
অভিনেত্রী অর্চনা পুরান সিং কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম (CRPS) নামক এক বিরল রোগে ভুগছেন, তার ছেলে আয়ুষ্মান শেঠি জানিয়েছেন ।
সম্প্রতি বলিউড এবং টিভির একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী অর্চনা পুরান সিং সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে । অভিনেত্রী বর্তমানে একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যা তার ছেলে আয়ুষ্মান শেঠি প্রকাশ করেছেন ।
আয়ুষ্মান প্রকাশ করেছেন, তাঁর মা কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম (CRPS) নামক একটি বিরল রোগে ভুগছেন । এই রোগটি ক্রমাগত এবং অসহনীয় ব্যথার কারণ হয় । রিপোর্ট অনুসারে, অর্চনার অবস্থা ফ্র্যাকচারের পরে শুরু হয়েছিল । এই প্রকাশের পর থেকে, মানুষ এই অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন CRPS কী ?
CRPS কী ?
কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম (CRPS) একটি বিরল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা যা সাধারণত শরীরের একটি অংশকে প্রভাবিত করে ৷ যেমন- বাহু, পা, হাতের তালু বা পায়ের আঙুল । রোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করেন, এমনকি আঘাত সেরে যাওয়ার পরেও । এই ব্যথা শারীরিক আঘাতের তীব্রতার বাইরেও হতে পারে এবং রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন রুটিনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে ।
এই অবস্থার দুটি প্রকার রয়েছে:
টাইপ I (RSD): এটি হলে কোনও অসুস্থতা বা আঘাতের জন্য সরাসরি স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে না । এটিকে আগে 'রিফ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক ডিস্ট্রফি' বলা হত ।
টাইপ II (কজালজিয়া): এটি তখন ঘটে যখন কোনও আঘাত সরাসরি স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
CRPS এর প্রধান লক্ষণ: CRPS এর লক্ষণগুলি সাধারণত আঘাত বা অস্ত্রোপচারের 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে শুরু হয় । এই লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:
আক্রান্ত স্থানে ক্রমাগত জ্বালাপোড়া, হুল ফোলা, অথবা অসহ্য অভ্যন্তরীণ ব্যথা ।
সামান্য স্পর্শ বা বাতাসের সংস্পর্শে এলেও তীব্র ব্যথা ।
আক্রান্ত স্থানে লাল, নীল বা হলুদ হয়ে যায় ।
ত্বকের তাপমাত্রার পরিবর্তন (কখনও কখনও খুব গরম, কখনও কখনও ঠান্ডা)।
আক্রান্ত স্থানে ফোলাভাব এবং নড়াচড়া করতে অসুবিধা ।
ত্বক পাতলা বা চকচকে দেখায় ।
নখ বা চুলের বৃদ্ধিতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ।
কেন এবং কারা এই রোগে আক্রান্ত হয় ?
এই রোগের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি । তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটি কেন্দ্রীয় এবং পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের কোনও ব্যাধি বা প্রদাহের কারণে হয় ।
90% ক্ষেত্রে, এই রোগটি আঘাতের পরে ঘটে ৷ যেমন হাড় ভাঙা, অস্ত্রোপচার, মচকে যাওয়া, পোড়া বা কাটা । কখনও কখনও, খুব বেশি টাইট কাস্ট প্রয়োগ করলে স্নায়ুর উপর চাপ পড়তে পারে, যা এটির কারণ হতে পারে ।
কারা বেশি ঝুঁকিতে ?
এই রোগটি শিশুদের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের (বিশেষ করে 40 বছর বয়সের পরে) বেশি প্রভাবিত করে । এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় ।
ঝুঁকির কারণ
ডায়াবেটিস বা ধূমপান স্নায়ুকে দুর্বল করে দেয়, আঘাতের পরে পুনরুদ্ধার করা কঠিন করে তোলে ।
হাঁপানি বা অন্যান্য অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ঝুঁকি বেশি থাকে ।
কিছু ক্ষেত্রে, এই রোগটি জেনেটিকও হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)