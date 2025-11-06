ETV Bharat / health

মানসিক চাপ কমাতে ও অস্থির মনে শান্তি আনতে করুন এই থেরাপি, মেজাজ ভালো থাকবে

আপনি কি জানেন শিল্প মনকে শান্ত করতে এবং আবেগ প্রকাশ করতেও সাহায্য করতে পারে ? জেনে নিন গবেষণার ফলাফল ৷

আর্ট থেরাপি কী জানেন ? (Getty Image)
এই দ্রুতগতির পৃথিবীতে, মানসিক চাপ প্রায় সকলের জীবনেরই একটি অংশ হয়ে উঠেছে । কেউ কেউ এটি পরিচালনা করার জন্য ধ্যান বা যোগব্যায়ামের আশ্রয় নেন ৷ আবার কেউ কেউ তাঁদের সৃজনশীলতায় সান্ত্বনা খুঁজে পান ।

আর্ট থেরাপি কী ?

আর্ট থেরাপি হল একটি থেরাপিউটিক প্রক্রিয়া যা শিল্পকে আবেগ প্রকাশ এবং বোঝার জন্য ব্যবহার করা হয় । এটি কেবল শিল্পীদের জন্য নয় । এখানে শিল্পের পরিপূর্ণতার উপর নয়, বরং এটি তৈরির প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । আপনি রঙ নিয়ে খেলছেন বা লেখার চেষ্টা করছেন, এটি মনের বোঝা কমাতে সাহায্য করার জন্য তৈরি ।

আর্ট থেরাপি একটি মানসিক স্বাস্থ্য পেশা যা সক্রিয় শিল্প-নির্মাণ, সৃজনশীল প্রক্রিয়া, প্রয়োগিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং মনোচিকিৎসা সম্পর্কের মধ্যে মানব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জীবনকে সমৃদ্ধ করে ।

বিশেষ করে যখন মানুষ সংগ্রাম করছে, কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন এমনকি স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন ৷ তাঁদের নিজস্ব শব্দ বা ভাষা তাদের ব্যর্থ করে । এই সময়ে একজন আর্ট থেরাপিস্ট রোগীর শব্দ বা ভাষার বাইরেও নিজেদের প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারেন । আর্ট থেরাপিস্টরা শিল্প এবং মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে প্রশিক্ষিত ও রোগীর অমৌখিক ইঙ্গিত, রূপকগুলিকে একীভূত করতে সাহায্য করতে পারেন যা প্রায়শই সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় ।

আর্ট থেরাপিস্ট কারা ?

আর্ট থেরাপিস্টরা হলেন প্রত্যয়িত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার । তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং শিল্প মাধ্যম ও সৃজনশীল প্রক্রিয়া ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষিত । আর্ট থেরাপিস্টদের স্নাতকোত্তর - স্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে ।

আর্ট থেরাপি কীভাবে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ?

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আর্ট থেরাপি শরীর এবং মনের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । ঐতিহ্যবাহী টক থেরাপি থেকে ভিন্ন, এটি শব্দের চেয়ে আবেগের প্রকাশের উপর জোর দেয় । যখন একজন ব্যক্তি শিল্প তৈরি করেন, তখন তার মনোযোগ তার উদ্বেগ থেকে শিল্পের দিকে চলে যায় যা মানসিক শান্তি প্রদান করে ।

শিল্পের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ আবেগ প্রকাশ করে যা শব্দে প্রকাশ করা কঠিন । রঙ, সুর বা গল্পের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের মনের গভীরে প্রবেশ করে এবং এই প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে চাপ কমায় । এটি আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি করে, আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং মানসিক ভারসাম্য উন্নত করে ।

একটি শিথিলকরণ প্রক্রিয়া: বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আর্ট থেরাপি শুধু মেজাজ উন্নত করে না বরং ঘুম, একাগ্রতা এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে । যখন একজন ব্যক্তি তার সৃজনশীলতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন তখন তাঁর মস্তিষ্ক ডোপামিনের মতো 'ভালো লাগা' হরমোন নিঃসরণ করে, যা চাপ এবং দুঃখ কমায় ।

এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, 1942 সালে অ্যাড্রিয়ান হিল প্রথম বর্ণনা করার পর থেকে আর্ট থেরাপি উপকারী এবং কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত । এর আগেও আর্ট থেরাপি নৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং মনোবিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হত । আর্ট থেরাপি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, শারীরিক চ্যালেঞ্জ এবং ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য করে ৷ তবে তা সীমাবদ্ধ নয়, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয় ক্ষেত্রেই ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9472646/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

