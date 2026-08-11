আপনি কি প্রোটিনের নামে 'বিষ' খাচ্ছেন ? যা FSSAI নিষিদ্ধ করেছে
ভুল লেবেলিং এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে এফএসএসএআই (FSSAI) অ্যানালগ পনির নিষিদ্ধ করেছে । এটি খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরি নয়, অন্যান্য ক্ষতিকারক উপাদান থাকে ।
Published : August 11, 2026 at 10:11 AM IST
নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসে পনির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এটি কেবল প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎসই নয়, বরং খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু ৷ তবে আপনি যে পনিরটি বাড়ি নিয়ে আসছেন, তা কি আদৌ আসল? আসলে, বাজারে পাওয়া সব পনিরই খাঁটি নয় ।
সম্প্রতি, ভুল লেবেলিং এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কার কারণে ভারতের 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (FSSAI) 'অ্যানালগ পনির'-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে এই অ্যানালগ পনির আসলে কী ? খাঁটি পনির যেখানে 100% বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত উপাদান দিয়ে তৈরি হয়, সেখানে অ্যানালগ পনিরের মধ্যে এমন কিছু অতিরিক্ত উপাদান মেশানো থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । জেনে নেওয়া যাক এটি কী, কীভাবে তৈরি হয়, এর সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলি কী এবং কীভাবে একে শনাক্ত করা যায় ?
অ্যানালগ পনির কী ?
পনিরের বাজারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে 'অ্যানালগ পনির' নামে একটি বিকল্প পণ্য তৈরি করা হয়েছে । প্রথাগত চিজ যেখানে সম্পূর্ণভাবে দুধ থেকে প্রস্তুত করা হয়, সেখানে অ্যানালগ চিজ তৈরিতে দুধের কঠিন উপাদান (milk solids), উদ্ভিজ্জ তেল, ইমালসিফায়ার এবং স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করা হয় ।
এটি দেখতে হুবহু আসল পনিরের মতো এবং স্পর্শ করলেও হয়তো কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না, অথচ এটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর হতে পারে । ঠিক এই কারণেই এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।
অ্যানালগ পনির কীভাবে তৈরি করা হয় ?
স্কিমড মিল্ক পাউডার, সস্তা উদ্ভিজ্জ চর্বি (যেমন পাম অয়েল), স্টার্চ, ইমালসিফায়ার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ লবণ (processing salts) ব্যবহার করে অ্যানালগ পনির তৈরি করা হয়। এই উপাদানগুলোকে মিশিয়ে একটি পেস্ট বা মণ্ড তৈরি করা হয় এবং তাপীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলোকে স্থিতিশীল করা হয় । এর উপাদান এবং অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত উৎপাদন পদ্ধতির কারণে এতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব থাকে ৷ পাশাপাশি এতে উচ্চ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত চর্বি ও সোডিয়াম থাকে ।
আসল পনির ও অ্যানালগ পনিরের মধ্যে পার্থক্য
আসল পনিরে থাকে প্রাকৃতিক দুধের প্রোটিন এবং দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক চর্বি অন্যদিকে, অ্যানালগ পনিরে স্কিমড মিল্ক সলিড (দুধের কঠিন অংশ) ব্যবহার করা হয় ৷ যার ফলে এতে প্রোটিনের পরিমাণ ও গুণমান উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে । অ্যানালগ পনিরে পাম অয়েল ব্যবহারের ফলে এতে অস্বাস্থ্যকর চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায় ।
তাছাড়া, তাজা পনির খুব সামান্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে অ্যানালগ পনির অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত (ultra-processed) হয় । অ্যানালগ পনিরে পুষ্টি উপাদান কম থাকলেও ক্যালোরি, অস্বাস্থ্যকর চর্বি এবং সোডিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে ।
স্বাস্থ্যের ওপর অ্যানালগ পনিরের প্রভাব কী ?
নিম্নমানের উদ্ভিজ্জ তেল শরীরে অস্বাস্থ্যকর চর্বির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা উচ্চ কোলেস্টেরল এবং হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে । এছাড়া, এতে থাকা ইমালসিফাইং সল্ট এবং অন্যান্য সংযোজিত উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ করে বিপজ্জনক ।
অ্যানালগ পনির কীভাবে চিনবেন ?
পনির কেনার সময় সবসময় এর লেবেল বা মোড়ক পরীক্ষা করে দেখুন । লেবেলে যদি উদ্ভিজ্জ তেল (ভেজিটেবল অয়েল) বা ইমালসিফায়ারের উল্লেখ থাকে, তবে বুঝবেন সেটি অ্যানালগ পনির । অ্যানালগ পনিরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সহজে গুঁড়ো বা টুকরো হয়ে যায় না । আসল পনির চাপ দিলে সহজেই ভেঙে যায়, কিন্তু অ্যানালগ চিজ শক্ত ও রাবারের মতো স্থিতিস্থাপক থাকে । এছাড়া, সবসময় নামী ব্র্যান্ডের চিজ কিনুন এবং খোলা বা ব্র্যান্ডবিহীন চিজ কেনা থেকে বিরত থাকুন ।
কাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ?
আগে থেকেই কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগলে অ্যানালগ চিজ আপনার জন্য আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে । বিশেষ করে হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত। শিশুদের জন্যও এটি বেশ ক্ষতিকর হতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3551056/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)